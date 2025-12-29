EsSalud sale del FONAFE y podrá usar el dinero que las empresas descuentan a los trabajadores para pactar sueldos en 2026: ¿afectará la atención?

La Ley de Presupuesto 2026 permite al Consejo Directivo de EsSalud disponer libremente sobre incrementos salariales y cambios financieros para el personal.

El Gobierno de Perú aprobó una excepción en la Ley de Presupuesto 2026 que permitirá al Seguro Social de Salud - EsSalud definir su presupuesto y realizar modificaciones, incluidos posibles incrementos para su personal, sin requerir autorización previa del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) durante el próximo año fiscal.

La suspensión de los controles adicionales de FONAFE sobre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) otorga al Consejo Directivo de EsSalud, con ratificación de la Presidencia Ejecutiva, la potestad para aprobar cambios presupuestales.

Congreso concede autonomía presupuestal a EsSalud para 2026

La ley, que regirá en 2026, también autoriza a EsSalud a gestionar sus recursos con mayor autonomía para afrontar pagos y obligaciones, mediante mecanismos como el intercambio de obras por deuda y amortización de pasivos con fondos institucionales provenientes de gobiernos subnacionales y entidades públicas.

Esta medida fue impulsada por el Congreso y no por el Ejecutivo. El cambio ha generado inquietud entre diversos sectores por la ausencia de controles externos sobre la administración de recursos de EsSalud, que provienen de los aportes de empleadores y trabajadores y no del presupuesto fiscal.

La suspensión del control de FONAFE sobre EsSalud solo regirá durante 2026, en un contexto de recientes intentos de recentralización bajo el Ministerio de Economía y Finanzas.

En análisis para Infobae Perú, Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, advirtió sobre los riesgos de otorgar autonomía presupuestal a EsSalud sin la supervisión de FONAFE, holding estatal que, aseveró, “garantiza buenas prácticas de manejo corporativo y procedimientos administrativos en contrataciones y recursos humanos”.

Así, el especialista alerta que retirar a EsSalud de esta esfera de control puede derivar en decisiones influenciadas por presiones sindicales o intereses internos, en vez de priorizar la mejora de los servicios. “El consejo directivo de EsSalud termina tomando decisiones que muchas veces benefician a los trabajadores de la institución, y no necesariamente a los pacientes”, afianzó.

¿Qué hacer con EsSalud?

Según Dupuy, el consejo directivo de EsSalud está conformado por representantes de empleadores, trabajadores y el Estado; sin embargo, los representantes laborales no suelen tener el lugar que les corresponde, aunque en la práctica son los verdaderos propietarios de la empresa al ser sus financistas.

Por ello, propuso recomponer dicha mesa, otorgando mayor peso a los representantes empresariales, quienes aportan la mayoría de los fondos. “La alta rotación de presidentes y gerentes ha impedido consolidar políticas de largo plazo y ha deteriorado los indicadores de eficiencia en EsSalud”, argumentó.

ComexPerú propone tres líneas de reforma como alternativas para fortalecer la gestión del Seguro Social:

Recomposición del consejo directivo , dando mayor peso a los representantes empresariales, quienes aportan la mayoría de los fondos.

Elección de presidentes y gerentes mediante concursos públicos, priorizando la meritocracia y la capacidad técnica para el Seguro Social.

Separación entre la función de aseguramiento y la prestación de servicios, permitiendo que los asegurados accedan tanto a establecimientos propios de EsSalud como a privados o de la red del Ministerio de Salud.

“No digo que el Estado no deba estar presente en el consejo directivo, pero su peso no debería ser tan dominante. La idea no es privatizar EsSalud, sino profesionalizar la gestión y asegurar que los intereses de los aportantes estén representados”, dijo.

El sector empresarial advierte riesgos por ausencia de controles externos sobre los fondos de EsSalud, compuestos únicamente por aportes de empleadores y trabajadores.

La experiencia público-privada: ¿EsSalud tercerizando atención con hospitales privados?

El especialista también sugirió replicar experiencias de tercerización y alianzas público-privadas en hospitales y logística, donde se han registrado altos niveles de satisfacción. “EsSalud debería ser, ante todo, un seguro de salud, y no limitarse a operar solo sus propios establecimientos”, indicó.

Bajo este escenario, Dupuy indicó que, en las elecciones de 2026, la ciudadanía debe exigir que las propuestas sobre EsSalud prioricen la atención al asegurado y no intereses gremiales o políticos.

“Una de las cosas que EsSalud ha hecho bien es la tercerización de la logística de medicamentos, donde se han observado altos niveles de satisfacción de los pacientes. El modelo de alianza público-privada en hospitales como el Alberto Leopoldo Barton y el Guillermo Kaelin ha sido exitoso y debería replicarse”, suscribió el titular de ComexPerú.

Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos, Director Ejecutivo de ComexPerú. Foto: Paula Elizalde

EsSalud reportó pérdidas por más de S/166 millones en 2024, pero se siguen subiendo sueldos

Según los estados financieros auditados de EsSalud, el déficit de la institución alcanzó S/166 millones en 2024, una cifra que más que duplica la del año anterior. El principal factor detrás de este desbalance es el incremento de los gastos en personal y honorarios, que superaron el crecimiento de otros egresos.

Este aumento ha afectado la capacidad financiera y ampliado la brecha patrimonial, generando preocupación sobre la viabilidad de la infraestructura en el mediano plazo. El costo de personal y honorarios es el componente más relevante del desbalance y ha intensificado las demandas sindicales.

El deterioro del patrimonio neto de EsSalud continúa, comprometiendo su sostenibilidad operativa. La presión financiera se agrava por deudas históricas con proveedores y por intentos recientes de recentralizar la gestión bajo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En 2024, el Decreto Legislativo 1666 buscó centralizar la gestión económica de EsSalud bajo el MEF, pero la medida fue derogada en septiembre de 2025, devolviendo a EsSalud su autogestión, aunque bajo supervisión contable del MEF.