Bañistas salvan a dos jóvenes arrastradas por el mar en Barranca y alertan sobre la falta de salvavidas en la playa

Durante las celebraciones de Año Nuevo, numerosas familias y grupos de amigos acudieron a distintas playas del litoral norte de Lima, donde se registraron varios incidentes en los que veraneantes quedaron en peligro debido a la fuerza de las olas

Dos jóvenes vivieron momentos de terror al ser jaladas por el mar en Barranca. Gracias a la valiente intervención de otros bañistas, fueron puestas a salvo en la orilla. Fuente: Canal N

Durante las celebraciones de Año Nuevo, las playas de Barranca y Huaral se transformaron en escenario de emergencias que pusieron en riesgo la vida de numerosos bañistas y dejaron en evidencia la falta de medidas de seguridad en la costa norte de Lima.

En una de las playas de Barranca, dos jóvenes fueron arrastradas por la corriente mientras disfrutaban la jornada festiva. Testigos presenciaron cómo la fuerza del mar superó la capacidad de respuesta de las afectadas, quienes comenzaron a pedir auxilio a gritos ante la mirada de decenas de veraneantes.

La reacción inmediata de un grupo de bañistas fue determinante. Sin casetas de salvavidas cercanas ni personal especializado, los propios visitantes se lanzaron al agua y lograron rescatar a las jóvenes, que pudieron reencontrarse con sus familiares en tierra firme. La escena, registrada por Canal N, mostró el esfuerzo y la solidaridad espontánea que logró evitar una tragedia mayor.

Veraneantes salvan a dos jóvenes en Barranca

El episodio ocurrido en Barranca reflejó tanto la peligrosidad del mar en esta temporada como la ausencia de servicios de salvataje. Uno de los bañistas que participó en el rescate explicó: “La primera instancia al ver que el mar estaba jalando a estas jóvenes. Usted sabe que el bien jurídico protegido más importante es la vida. Hemos tenido que salvaguardar también cuidando nuestra integridad. Gracias a Dios hemos podido sacarlas”. Las jóvenes, visiblemente afectadas, se abrazaron con sus familiares tras el rescate.

Rescate de dos jóvenes por
Rescate de dos jóvenes por veraneantes: Sin salvavidas en la zona, bañistas actuaron rápidamente y evitaron una tragedia en plena celebración de Año Nuevo. Captura: Canal N

La intervención de los veraneantes permitió estabilizar a las jóvenes, quienes lograron recuperarse del susto. Sin embargo, el incidente reavivó la preocupación entre los asistentes por la falta de seguridad y la necesidad de contar con personal entrenado para emergencias marítimas.

Reclaman falta de salvavidas en playas de Barranca

Testigos y protagonistas del rescate coincidieron en señalar la ausencia de salvavidas y de infraestructura adecuada en la playa. “No se encuentran salvavidas por esta zona. Es lo que se requiere”, advirtió uno de los bañistas que intervino. La carencia de casetas y equipos obligó a los propios visitantes a asumir el riesgo de entrar al mar para salvar vidas.

Esta situación generó reclamos inmediatos a las autoridades y renovó la demanda de implementar medidas de seguridad efectivas, sobre todo en temporadas donde la afluencia de bañistas se multiplica. La preocupación por la falta de protocolos en las playas de Barranca fue compartida por gran parte de los asistentes.

Otro rescate en playa Miraflores, Barranca

En la playa Miraflores, también en Barranca, la Policía de Salvataje rescató a un bañista que se encontraba a punto de ahogarse el jueves uno de enero de 2026, alrededor de las 14:39. El personal policial identificó a un hombre haciendo señales de auxilio a unos 150 metros mar adentro y, tras ingresar al mar con su equipo, logró rescatar a Antonio Deyvis Ballardo Infantes, de 30 años, quien fue trasladado a la orilla en buen estado de salud.

Rescate en playa Miraflores por
Rescate en playa Miraflores por la Policía de Salvataje: Agentes especializados intervinieron a tiempo y lograron salvar a un hombre arrastrado mar adentro por la corriente. Foto: Salvavidas Socorristas Salvavidas Socorristas Salvavidas

Familiares y testigos aplaudieron la labor del equipo de Salvataje, conformado por S1 PNP Soto Calderón José, S1 PNP Suarez Maslucan Moisés, S2 PNP Soto Balladares Belen Alexandra, S2 PNP Huanacuni Suana Wily, S2 PNP Velasquez Cerna Frank, S2 PNP Walde Cubillas Jesús y S3 PNP Yluquis Ramírez Jayro. La intervención profesional de los rescatistas fue decisiva para preservar la vida del bañista.

Dos muertos y reclamos tras tragedia en Huaral

El primer día del año en la playa Chacra y Mar, en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral, estuvo marcado por la tragedia. Un grupo de veraneantes ingresó al mar y fue sorprendido por la fuerza del oleaje, lo que provocó la muerte de dos personas y el traslado de tres más a un centro de salud. Testigos relataron escenas de confusión, intentos de auxilio sin equipos y la ausencia de advertencias claras sobre las zonas de mayor riesgo.

Cinco jóvenes ingresaron al agua
Cinco jóvenes ingresaron al agua al mismo tiempo y fueron superados por una fuerte corriente. Dos murieron y tres sobrevivientes fueron llevados a un centro de salud.

El malestar entre los asistentes se agravó por el cobro de ingreso vehicular al balneario sin la presencia de servicios de emergencia. La Capitanía de Puerto de Chancay había emitido restricciones por el estado del mar, pero muchos visitantes no recibieron la información a tiempo. El Ministerio Público inició el proceso para esclarecer los hechos y realizar el levantamiento de los cuerpos. El reclamo por mayor seguridad fue unánime entre vecinos y turistas.

Números de emergencia

Ante cualquier emergencia en playas, es fundamental contar con estos contactos:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): 116
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106
  • Policía Nacional del Perú: 105
  • Tener estos números a la mano puede salvar vidas en situaciones críticas.

