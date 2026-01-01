Perú

Año Nuevo en Los Yuyos: familias y jóvenes reciben el 2026 frente al mar

Algunos veraneantes llegaron a descansar a la playa tras una larga noche de celebraciones

Guardar

La llegada del Año Nuevo se sintió con fuerza desde las primeras horas del 1 de enero en la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco. Mientras la ciudad despertaba tras las celebraciones nocturnas, la orilla comenzó a llenarse de familias, grupos de amigos y vecinos que optaron por iniciar el 2026 frente al mar. Algunos llegaron directamente desde reuniones previas; otros, tras una noche de festejos que se extendió hasta el amanecer.

El ambiente en la playa era de calma. Familias caminaban descalzas sobre la arena, niños corrían cerca del agua y adultos se acomodaban con toallas para recibir el sol de la mañana. Para muchos, el primer día del año representó una pausa simbólica: dejar atrás lo vivido en los meses anteriores y comenzar un nuevo ciclo con tranquilidad, frente al mar.

Año Nuevo en Barranco: Los
Año Nuevo en Barranco: Los Yuyos reúne a familias y jóvenes tras la medianoche

Familias y rituales frente al mar

Desde temprano, Los Yuyos se convirtió en un punto de encuentro para quienes decidieron comenzar el año lejos del ruido de la noche anterior. Algunas personas llegaron con alimentos preparados; otras, solo con lo necesario para sentarse frente al mar.

Entre los asistentes, una familia, entrevistada por Exitosa, explicó que decidió acudir de manera espontánea para empezar el año “sacando la mala vibra y que se la lleve el mar”, mientras expresaban deseos de éxito y prosperidad para los meses venideros. Para otros, no se trató de una cábala planificada, sino de una elección natural tras una noche de celebración en casa.

Barranco: familias y jóvenes llegan
Barranco: familias y jóvenes llegan a Los Yuyos para iniciar el 2026

La playa también fue un espacio de descanso para quienes no participaron en fiestas prolongadas. Varias personas aprovecharon las primeras horas del día para recostarse al sol, cerrar los ojos y recuperar energías. “Amor, salud y prosperidad para todos”, resumió una mujer al ser consultada sobre sus deseos para el nuevo año.

Celebración moderada en Barranco

Con el paso de las horas, la afluencia de personas continuó en aumento. En distintos puntos de la playa se observaba a grupos conversando, compartiendo bebidas y disfrutando del clima. Algunos aún evidenciaban los efectos del consumo de alcohol durante la noche anterior.

La escena contrastaba con la intensidad de las celebraciones nocturnas. En lugar de música alta y fuegos artificiales, predominaban las risas, los saludos entre desconocidos y la calma propia de un feriado temprano. Algunos jóvenes optaron por llegar a la playa como una extensión de la celebración, a modo de cierre informal de la noche.

Fiestas se prolongan hasta el amanecer

Mientras Barranco recibía a familias y grupos de amigos en la playa, en otros distritos de Lima la celebración se mantenía activa. En San Juan de Miraflores, numerosos jóvenes continuaron los festejos hasta después del amanecer, desplazándose entre discotecas, viviendas y espacios públicos durante la madrugada del 1 de enero de 2026.

Jóvenes celebran la llegada del Año Nuevo 2026| Exitosa Noticias

Las calles del distrito permanecieron concurridas en las primeras horas del año. Algunos jóvenes aguardaban taxis para regresar a casa; otros caminaban en grupo, aún con ánimo festivo. También se reportó la salida de personas de comisarías tras incidentes vinculados al consumo de alcohol, reflejando los excesos propios de la fecha.

Temas Relacionados

Año NuevoLos YuyosBarrancoLimaplayasperu-noticias

Más Noticias

JEE no admite candidatura de Mario Vizcarra al Senado por su sentencia por peculado

Hermano de Martín Vizcarra quedaría fuera de la carrera al Congreso si se aplica la Ley 30717 que impide postular a condenados por corrupción incluso si están rehabilitados

JEE no admite candidatura de

Natalia Salas cerró el 2025 con un mensaje de fortaleza tras el regreso de su cáncer: “He llorado de alegría y tristeza”

La actriz compartió en redes sociales un emotivo balance sobre los logros y desafíos del año, destacando el apoyo de su familia y seguidores durante el proceso de tratamiento.

Natalia Salas cerró el 2025

Reportan nuevo enfrentamiento en Pataz: presuntos mineros artesanales fueron asesinados la víspera de Año Nuevo

Según informaron algunos medios locales, se trataría de más de diez personas fallecidas; sin embargo, solo tres cuerpos fueron trasladados a la comisaría

Reportan nuevo enfrentamiento en Pataz:

Lima amaneció con más de 850 toneladas de residuos tras celebración por Año Nuevo

El subgerente de la gerencia, Héctor Salvatierra, detalló que el despliegue incluyó barrido, lavado de veredas, recolección de desechos y la intervención en 62 puntos de quema de residuos

Lima amaneció con más de

Enfrentamiento en Pataz: alcalde solicita cierre de la compañía minera y presencia de José Jerí

Aldo Mariños dio más alcances sobre las circunstancias en las que fueron asesinadas más de diez personas y pide que se aceleren las investigaciones

Enfrentamiento en Pataz: alcalde solicita
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE no admite candidatura de

JEE no admite candidatura de Mario Vizcarra al Senado por su sentencia por peculado

Tomás Gálvez echa del Ministerio Público a la fiscal Sandra Castro por postular al Senado

César San Martín es cesado: ¿La JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo?

Víctor Prado es el nuevo presidente de la Sala Penal Permanente ante el retiro de César San Martín

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas cerró el 2025

Natalia Salas cerró el 2025 con un mensaje de fortaleza tras el regreso de su cáncer: “He llorado de alegría y tristeza”

De estrella televisiva a vendedor ambulante: Santiago Suárez ahora se dedica a vender marcianos para poder sobrevivir

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

El mensaje de Luciana Fuster a su hermana Fernanda tras revelar enfermedad: “Nunca estarás sola ni te faltará nada”

Norka Ascue no se queda callada y responde a Christian Cueva tras amenazas: “No le temo a sus videos”

DEPORTES

Mr Peet reveló que Alianza

Mr Peet reveló que Alianza Lima tiene “negociaciones avanzadas” con jugador de selección de Conmebol: “Lo ha solicitado Pablo Guede”

Qué resultados necesita Alianza Lima para quedar líder de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La inédita reacción de Alan Diez por el fichaje de Sekou Gassama por Universitario: “Me preocupa la ‘U’”

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

Natalia Málaga lanzó dura crítica a Deportivo Géminis tras agónico triunfo con Rebaza Acosta: “Capaz no están acostumbradas a la exigencia”