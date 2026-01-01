Perú

Cábalas de Año Nuevo 2026: las lentejas y seis formas que los peruanos la usan con la creencia que atraerá más dinero

En la tradición peruana, las lentejas se transforman en amuletos infaltables: desde platos familiares hasta pequeños granos en la billetera, su uso refleja la esperanza colectiva de un año nuevo lleno de prosperidad y bienestar financiero

Las lentejas, protagonistas de las
Las lentejas, protagonistas de las cábalas de Año Nuevo en Perú, se convierten en símbolo de abundancia a través de rituales que prometen atraer dinero y prosperidad en el 2026.

En la víspera de Año Nuevo, millones de peruanos depositan su esperanza en un pequeño pero poderoso símbolo de prosperidad: las lentejas. Estas legumbres, presentes tanto en la mesa como en los bolsillos o en los rincones del hogar, se han convertido en un elemento central de las cábalas que buscan garantizar abundancia económica y éxito laboral en el 2026. La tradición, transmitida de generación en generación, mezcla historia, superstición y el deseo colectivo de un futuro próspero.

El ritual de las lentejas en Perú fusiona costumbres ancestrales con prácticas familiares. No solo se trata de preparar un plato especial, sino de seguir pasos específicos y fieles creencias que prometen atraer dinero y estabilidad financiera. En la noche del 31 de diciembre, las lentejas aparecen en la mesa, en pequeños recipientes, y hasta en los atuendos de quienes desean que la fortuna los acompañe desde el primer minuto del año nuevo.

Esta costumbre tiene raíces profundas y un significado que trasciende el simple acto de comer. El gesto de regalar, lanzar o guardar lentejas forma parte de un entramado de rituales que otorgan a la llegada del año nuevo un aire de esperanza compartida. En cada variante, la intención es la misma: propiciar un ciclo de bienestar y éxito para toda la familia.

Peruanos utilizan lentejas cómo cábala
Peruanos utilizan lentejas cómo cábala de año nuevo 2026 para obtener dinero y abundancia. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

¿Por qué los peruanos asocian las lentejas con la riqueza en Año Nuevo?

Las lentejas evocan abundancia y dinero por su forma redonda, que recuerda a las monedas, y por su capacidad de expandirse al cocinarse, lo que simboliza la multiplicación de la riqueza. La tradición peruana bebe de influencias mediterráneas y romanas, según recogió HuffPost, medio que rastrea el origen de esta costumbre hasta la antigua Roma. En aquellos tiempos, regalar bolsas llenas de lentejas durante el Año Nuevo era un deseo explícito de prosperidad para el ciclo entrante.

El cultivo de esta legumbre se remonta a más de diez mil años en la cuenca del éufrates. Su adopción masiva en Europa surgió tras crisis como la hambruna del año 441 a.C., cuando el pueblo romano recurrió a las lentejas como alimento esencial. En la actualidad, el ritual se mantiene vivo en hogares peruanos y de ascendencia italiana y española, donde la abundancia del plato de lentejas representa el deseo de prosperidad colectiva.

Una mesa elegantemente servida exhibe
Una mesa elegantemente servida exhibe un plato humeante de lentejas adornadas con romero, acompañadas de embutidos, panettone, aceite de oliva y una botella de espumante, elementos típicos de la celebración de Año Nuevo en Italia. El ambiente festivo se acentúa con luces cálidas y copas de vino listas para el brindis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6 formas en las que los peruanos usan las lentejas como cábala de Año Nuevo

1. Comer lentejas a la medianoche

Uno de los rituales más populares consiste en comer una cucharada de lentejas cocidas justo al sonar las 00:00 del 1 de enero. Este acto simboliza el deseo de que nunca falte alimento ni prosperidad durante los doce meses siguientes. Familias enteras se reúnen para compartir este pequeño banquete simbólico, confiando en que cada grano asegura un año de estabilidad económica.

2. Lentejas en los bolsillos o la billetera

Guardar granos de lentejas crudos en la billetera o el bolsillo derecho es otra práctica extendida entre los peruanos. Se cree que llevarlas consigo, a menudo en una bolsita amarilla o roja, garantiza que el dinero permanezca cerca y que las oportunidades financieras se multipliquen. Quienes siguen este ritual suelen conservar las lentejas durante todo el año, renovándolas cada 31 de diciembre.

Las lentejas en la mesa
Las lentejas en la mesa y los bolsillos representan un amuleto de abundancia y bienestar económico en la celebración de Año Nuevo - crédito iStock

3. Lanzar lentejas al aire

A la medianoche, algunas personas optan por lanzar un puñado de lentejas crudas al aire como si fueran una “lluvia de abundancia”. Después de este gesto, recogen los granos del suelo para guardarlos como amuleto. Esta práctica busca atraer energía positiva y abrir el camino para que la riqueza fluya hacia el hogar.

4. Lentejas en el zapato

Colocar lentejas crudas dentro del zapato es una cábala menos conocida, pero apreciada por quienes desean “caminar sobre la abundancia”. La creencia indica que este acto ayuda a avanzar hacia la estabilidad económica y que los pasos del nuevo año estarán guiados por la fortuna.

5. Regalar lentejas a seres queridos

El regalo de pequeñas bolsitas con lentejas a familiares y amigos se ha vuelto un gesto común durante las celebraciones de Año Nuevo. Esta acción simboliza el deseo de compartir la prosperidad y asegurar que la fortuna alcance a todos los seres queridos. Entregar lentejas es una manera de extender el deseo de bienestar más allá del propio hogar.

En la transición al Año
En la transición al Año Nuevo 2024, las lentejas y el arroz se erigen como símbolos arraigados en rituales ancestrales, encendiendo esperanzas de prosperidad y fortuna en diversas culturas. (pixel-shot.com)

6. Lentejas como decoración o centro de mesa

Por último, muchas familias optan por colocar lentejas en platos o frascos de vidrio en el centro de la mesa, a veces mezcladas con arroz o monedas. Este adorno busca atraer la energía del dinero al hogar y mantener el flujo de abundancia durante todo el año. La presencia visible de las lentejas recuerda a todos la importancia de la esperanza y la intención positiva en el inicio de un nuevo ciclo.

Las lentejas, en cada una de estas formas, conservan su significado como símbolo de abundancia y prosperidad, consolidándose como una de las cábalas más queridas y practicadas por los peruanos en Año Nuevo.

