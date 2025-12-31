Perú

Cábalas de Año Nuevo 2026 para atraer la buena suerte y conseguir nuevo trabajo

En Perú, la llegada del 2026 se celebra con rituales y cábalas que buscan atraer suerte, prosperidad y oportunidades laborales, combinando tradiciones familiares, costumbres populares y deseos renovados para iniciar el año con el pie derecho

Crédito: Infobae / Gemini /
Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Las celebraciones de Año Nuevo combinan alegría, tradiciones familiares y un repertorio de cábalas que buscan abrir caminos para el año que inicia. En diversas zonas de Perú, la medianoche del 31 de diciembre se vive entre abrazos, fuegos artificiales, música y rituales que reflejan la diversidad cultural del país. Estos rituales se han consolidado como parte esencial de la festividad, mezclando creencias ancestrales y costumbres urbanas.

En las principales urbes, las familias se reúnen en cenas especiales y eventos públicos, mientras que los barrios se llenan de sonidos y luces para despedir el año viejo.

Las discotecas y locales nocturnos organizan fiestas temáticas, ya sea en Cercado de Lima, Barraco, Miraflores, entre otro distritos, donde la música y la danza acompañan la llegada del nuevo ciclo.

En otras regiones, como Cusco y Arequipa, la bienvenida se da en plazas históricas y espacios abiertos, fortaleciendo el sentido de comunidad.

El auge de la personalización
El auge de la personalización en rituales de fin de año revela un cambio cultural: los colores elegidos reflejan intenciones y expectativas propias. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Cábalas con sello peruano para la prosperidad y el trabajo

Para millones de peruanos, las cábalas son un puente simbólico hacia la buena fortuna y las oportunidades laborales. La comida de 12 uvas a medianoche sigue siendo una de las prácticas más populares. Cada uva representa un deseo para cada mes del año. Este acto, realizado bajo las campanadas, busca atraer éxito en todas las áreas, incluido el ámbito profesional.

El uso de ropa interior amarilla destaca en la cultura peruana como símbolo de prosperidad y abundancia. Vestir esta prenda la noche del 31 de diciembre se relaciona con atraer dinero y nuevas oportunidades de trabajo.

Otra tradición es colocar lentejas en los bolsillos. Este grano, asociado con la abundancia, se convierte en una cábala clave para quienes desean estabilidad económica y empleo durante el año entrante.

Encender velas doradas o amarillas forma parte de los rituales orientados a atraer energías positivas y prosperidad. Según entendidos del tema, este gesto busca iluminar el camino hacia el éxito profesional.

Otra práctica extendida es barrer la casa hacia la puerta principal. Este acto simboliza la expulsión de energías negativas y la apertura de caminos para nuevas oportunidades, incluidas las laborales.

Tradiciones adicionales y sentido colectivo

Más allá de las cábalas para el trabajo, existen otras costumbres profundamente arraigadas. Dar una vuelta a la manzana con una maleta representa el deseo de viajar y vivir nuevas experiencias en el año que comienza.

El uso de fuegos artificiales sirve como símbolo de alegría y esperanza, mientras que las reuniones familiares y la cena especial, donde no falta el lechón al horno y el panetón, refuerzan lazos afectivos y el optimismo colectivo.

Las celebraciones y cábalas del Año Nuevo en Perú reflejan la riqueza cultural y la aspiración común de iniciar el 2026 con buena suerte, prosperidad y nuevas oportunidades laborales. Estas prácticas continúan adaptándose y transmitiéndose de generación en generación, mostrando la vitalidad de las tradiciones peruanas en uno de los momentos más festivos del calendario.

