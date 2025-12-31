Valeria Piazza cuestiona a Pamela López por exponer a Christian Cueva y lanza advertencia sobre impacto en sus hijos.

Las críticas hacia Pamela López aumentaron tras la difusión de una videollamada protagonizada por Christian Cueva en presunto estado de ebriedad durante la madrugada navideña. La presentadora Valeria Piazza cuestionó públicamente a López por exponer el episodio en redes sociales y advirtió sobre el posible trauma y afectación emocional que ello podría ocasionar a los hijos de la pareja. Piazza insistió en la necesidad de priorizar el bienestar de los menores sobre la exposición de la vida privada en plataformas digitales.

En televisión nacional, Valeria Piazza manifestó su rechazo a la decisión de Pamela López de publicar los videos, argumentando que este tipo de enfrentamientos en presencia de los niños puede dejarles huellas imborrables.

“Ese es un trauma que ellos no van a poder borrar. Van a pasar los años y se van a acordar de esta Navidad de su papá peleando con la mamá a través del teléfono, ella grabando, haciéndolo público. Al final, esas cosas se marcan, eso le va a doler a los hijos”, afirmó Piazza. Además, recomendó a López que reserve cualquier evidencia para presentarla ante las autoridades y evite su difusión, ya que, resaltó, Cueva sigue siendo el padre de los menores.

Jazmín pinedo también terminó cuestionando a Pamela López

A este debate se sumó Jazmín Pinedo, conductora de espectáculos, quien coincidió en la importancia de proteger a los hijos de la polémica pública. Pinedo reconoció la posible intención protectora de López, pero fue clara al expresar que la publicación de las grabaciones solo expone a los niños sin beneficiarlos. “Estoy de acuerdo con que grabe la situación quizás para mostrarla ante un juez, ante un psicólogo, para sustentar el daño que podría estar sufriendo sus hijos… pero los niños no tienen por qué escuchar este tipo de situaciones”, declaró Pinedo.

Jazmín Pinedo cuestiona a Pamela López por subir videollamada de Christian Cueva ebrio:. América TV: Más Espectáculos.

La conductora remarcó que el material sensible debe manejarse en entornos privados y que la difusión en redes sociales termina generando más daño que protección. La polémica adquirió fuerza en plataformas digitales tras la aparición de fragmentos de las videollamadas compartidas por Pamela López, en los que los menores se muestran angustiados en plena festividad familiar.

Defensa de Pamela López ante las críticas

Frente a las críticas, Pamela López defendió su proceder desde transmisiones en vivo y publicaciones en sus redes sociales, señalando que su objetivo fue proteger a sus hijos. “Voy a defenderme a mí y a los que dependen de mí... porque no son hijos de nadie, son mis hijos. Yo los crío, yo los educo, yo los asisto, yo estoy con ellos todo el tiempo. Entonces respétate, respeta a tu pareja, respétame a mí y, sobre todo, respeta a mis hijos”, expresó visiblemente conmovida.

López aclaró que no difundió la totalidad de los videos por respeto a la privacidad de los menores y que solo los aportará ante las autoridades competentes: “No puedo publicar todo el video porque salen mis hijos, pero lo haré con las entidades correspondientes para que se entienda todo el contexto de un maltrato psicológico”. En publicaciones posteriores, López explicó que interrumpió la comunicación en dos ocasiones y evitó continuar la llamada debido a que sus hijos estaban asustados por los comentarios y el aparente estado de Cueva.

La trujillana compartió grabaciones y mensajes en redes sociales donde afirma que el futbolista hizo llorar a sus tres hijos durante una llamada en aparente estado de ebriedad. Infobae Perú / Captura: IG

Detalló que decidió no revelar los videos completos porque sus hijos “están llorando y temblando”. El propio Christian Cueva fue señalado por su comportamiento durante la videollamada. Según extractos, Cueva insistió en comunicarse con los niños pese a la negativa de López, quien buscaba proteger a los menores. El futbolista llegó a pedir: “Escúchame Pamela, podemos hablar tranquilos, no tengo ningún problema contigo, dime tú a qué hora puedo recoger a mis hijos”.

Al percatarse de que la conversación estaba siendo grabada, pidió detener la grabación y continuó intentando mantener el contacto. López atribuye a Cueva expresiones inapropiadas y un ambiente hostil que habría causado llanto y temor en los pequeños. La experiencia dejó a los menores emocionalmente afectados y la prioridad debe ser el resguardo de su salud psicológica y no la exposición mediática.