Jazmín Pinedo cuestiona a Pamela López por subir videollamada de Christian Cueva ebrio: “¡Subir esos videos fue innecesario!"

Jazmín Pinedo cuestiona a Pamela López por subir videollamada de Christian Cueva ebrio:. América TV: Más Espectáculos.

La relación entre Pamela López y Christian Cueva volvió a estar en el centro de la conversación pública tras la difusión de videos en los que los hijos de la pareja aparecen llorando, luego de una videollamada con el futbolista en presunto estado de ebriedad durante la Noche Buena del 2025.

Las imágenes, publicadas por López durante la Navidad, generaron controversia y pusieron en debate los límites de la privacidad familiar en tiempos de redes sociales.

Jazmín Pinedo critica a Pamela López

Durante su programa de ‘Más Espectáculos’, Jazmín Pinedo no dudó en compartir su opinión acerca del episodio que habrían protagonizado Pamela y Christian.

Si bien mostró comprensión hacia el dolor de López y la intención de proteger a sus hijos, la conductora fue enfática al señalar que la difusión pública de los videos no era la forma adecuada de proceder.

“Entiendo que grabe este tipo de situaciones para guardar ciertas pruebas… Siento que si ella quiso proteger a sus hijos, y puedo equivocarme porque no soy dueña de la verdad, definitivamente subir estos videos a redes sociales y exponer aún más a sus hijos después de lo que él ya estaba haciendo me parece también bastante innecesario”, reflexionó la popular ‘Chinita’.

Pruebas legales sí, exposición pública no

En su análisis, Jazmín Pinedo marcó una clara diferencia entre documentar situaciones delicadas para instancias legales y hacerlas públicas en redes sociales.

“Estoy de acuerdo con que grabe la situación quizás para mostrarla ante un juez, ante un psicólogo, para sustentar el daño que podría estar sufriendo sus hijos… pero los niños no tienen por qué escuchar este tipo de situaciones”, señaló.

Para Pinedo, el hecho de que los menores aparezcan en videos en medio de un conflicto de adultos no contribuye a su bienestar emocional ni ayuda a resolver los problemas familiares: “El material debió manejarse en instancias privadas”.

La exchica reality enfatizó que más allá de la necesidad de pruebas, la prioridad debe ser el bienestar psicológico de los menores.

“Los niños no tienen por qué ser expuestos a situaciones que solo corresponden a los adultos. La sobreexposición en redes sociales puede tener consecuencias negativas en su desarrollo”, advirtió.

Jazmín remarcó que, aunque la intención de Pamela López pudo haber sido proteger a sus hijos y buscar justicia, la difusión de imágenes sensibles puede terminar afectándolos más, en vez de ayudar.

El contexto de la disputa entre Pamela López y Christian Cueva

La Navidad de Pamela López estuvo lejos de ser una fecha de unión y tranquilidad. En una serie de publicaciones difundidas a través de sus historias de Instagram, la trujillana expuso un delicado episodio familiar que involucra directamente a su expareja, el futbolista Christian Cueva.

La influencer acusó al pelotero de haber llamado a sus hijos en aparente estado de ebriedad, provocándoles angustia y llanto en una noche que, según sus propias palabras, terminó marcada por el dolor y la indignación.

El conflicto salió a la luz este 25 de diciembre, cuando Pamela decidió compartir grabaciones de llamadas telefónicas realizadas por el padre de sus hijos durante las primeras horas de Navidad. En los registros difundidos, se evidencia el estado emocional de la madre al intentar frenar lo que describe como una conducta reiterativa y dañina, especialmente por el impacto que habría tenido en sus menores.

La trujillana compartió grabaciones y mensajes en redes sociales donde afirma que el futbolista hizo llorar a sus tres hijos durante una llamada en aparente estado de ebriedad. Infobae Perú / Captura: IG

“Cuando llamas lo haces en ese estado para crear pánico en ellos. No te lo voy a permitir”, expresó Pamela en una de sus publicaciones, donde también afirmó que Christian Cueva no se comunicó con sus hijos durante el día de Navidad ni les envió regalos.

La trujillana compartió capturas de pantalla para aclarar que sí permitió las videollamadas realizadas por el futbolista, pero interrumpió la comunicación en cuanto notó su condición, priorizando el bienestar de los menores.

En una serie de historias en Instagram, López relató que la llamada ocurrió pasada la medianoche, momento en que decidió pasar el teléfono a sus hijos para que saludaran a su padre.

Sin embargo, la conversación se tornó tensa, ya que, según su testimonio, Cueva habría llamado en aparente estado de ebriedad, profiriendo insultos y expresiones intimidantes que provocaron el llanto de los niños. La madre señaló que este episodio no fue un caso aislado, sino parte de una conducta que denuncia desde hace años.

“Hiciste llorar a mis 3 hijos, pero te tengo una noticia, no lograste tu fin. Mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees y yo seguiré defendiéndolos con garras. Que te quede claro que yo soy su madre y me vas a respetar tú y lo asqueroso que te rodea”, escribió la trujillana, dejando constancia de su postura frente al entorno que considera dañino para sus hijos.

La situación escaló cuando Pamela López difundió grabaciones de las llamadas y mensajes de voz en los que se evidencia su malestar y el impacto emocional en los menores. Según sus palabras, su decisión de hacer público el conflicto no respondió a un impulso, sino a la necesidad de marcar límites y proteger a sus hijos.

Pamela López acusa a Christian Cueva de insultar a sus hijos en llamada: “No te lo voy a permitir”. Infobae Perú / Captura: IG

“Aprendí a defenderme de todos los narcisistas que estuvieron acostumbrados a maltratarme psicológicamente durante años, esta vez no será la excepción”, afirmó, acompañando sus mensajes con imágenes que mostraban el estado del futbolista durante la llamada.

La madre precisó que las grabaciones no serán difundidas en su totalidad en redes sociales, pero sí serán presentadas ante las autoridades. Aseguró que la estabilidad emocional de sus hijos se vio afectada directamente y reiteró la importancia de frenar conductas que, según ella, se han repetido a lo largo del tiempo.