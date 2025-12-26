Pamela López arremete contra Christian Cueva tras llamada en Navidad en presunto estado de ebriedad: “Hiciste llorar a mis 3 hijos”

La trujillana compartió grabaciones y mensajes en redes sociales donde afirma que el futbolista hizo llorar a sus tres hijos durante una llamada en aparente estado de ebriedad. Infobae Perú / Captura: IG

La Navidad de Pamela López estuvo lejos de ser una fecha de unión y tranquilidad. En una serie de publicaciones difundidas a través de sus historias de Instagram, la trujillana expuso un delicado episodio familiar que involucra directamente a su expareja, el futbolista Christian Cueva.

La Tiktoker acusó al pelotero de haber llamado a sus hijos en aparente estado de ebriedad, provocándoles angustia y llanto en una noche que, según sus propias palabras, terminó marcada por el dolor y la indignación.

El conflicto salió a la luz este 25 de diciembre, cuando Pamela decidió compartir grabaciones de llamadas telefónicas realizadas por el padre de sus hijos durante las primeras horas de Navidad. En los registros difundidos, se evidencia el estado emocional de la madre al intentar frenar lo que describe como una conducta reiterativa y dañina, especialmente por el impacto que habría tenido en sus menores.

Pamela López acusa a Christian Cueva de insultar a sus hijos en llamada: “No te lo voy a permitir”. Infobae Perú / Captura: IG

La situación no solo se limita a una disputa entre exparejas, sino que, según Pamela, involucra directamente la estabilidad emocional de sus tres hijos, quienes habrían sido testigos de expresiones inapropiadas.

En su primera publicación, Pamela López dejó en claro que su decisión de exponer este episodio no fue impulsiva ni producto de un arrebato momentáneo. Por el contrario, sostuvo que se trata de una postura firme frente a situaciones que, asegura, ha vivido durante años. “Aprendí a defenderme de todos los narcisistas que estuvieron acostumbrados a maltratarme psicológicamente durante años, esta vez no será la excepción”, escribió, acompañando el mensaje con imágenes que mostraban cómo se encontraba su expesposo al momento de comunicarse con los menores.

Según su testimonio, la llamada ocurrió pasada la medianoche, cuando, como era habitual, decidió pasar el teléfono directamente a sus hijos para que pudieran saludar a su padre. No obstante, la conversación habría tomado un giro inesperado. Pamela aseguró que Christian Cueva se comunicó en aparente estado de ebriedad, profiriendo insultos, lisuras y expresiones intimidantes, lo que generó temor en los niños. La madre relató que, lejos de tratarse de un saludo afectuoso propio de la fecha, la llamada se convirtió en un momento de tensión que terminó afectando emocionalmente a los menores.

“Pasando las 12 recibí una llamada del padre de mis hijos y como siempre les pasé el teléfono directo a mis niños para que puedan saludarse, su condición o estado era el mismo de toda la vida, llamó en aparente estado de ebriedad a insultar y amedrentar diciendo muchos impropios”, escribió Pamela en otra de sus historias.

En ese mismo mensaje, aclaró que cuenta con llamadas grabadas, las cuales —según precisó— no puede exponer en su totalidad en redes sociales, pero que sí serán presentadas ante las autoridades pertinentes, dejando entrever un posible camino legal.

El punto más sensible del testimonio llegó cuando Pamela afirmó que la conducta de su expareja habría provocado el llanto de sus tres hijos, una situación que la llevó a tomar la decisión de hacerlo público. En un mensaje cargado de firmeza y protección maternal, la trujillana escribió:

“Hiciste llorar a mis 3 hijos, pero te tengo una noticia, no lograste tu fin. Mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees y yo seguiré defendiéndolos con garras”. En la misma publicación, enfatizó su rol como madre y marcó un límite claro frente a lo que considera un entorno nocivo: “Que te quede claro que yo soy su madre y me vas a respetar tú y lo asqueroso que te rodea”.

Las declaraciones de Pamela López también respondieron a posibles cuestionamientos sobre si ella habría impedido que Christian Cueva se comunicara con sus hijos. Ante ello, decidió mostrar capturas de pantalla en las que se evidencia que sí atendió las videollamadas realizadas por el futbolista. No obstante, explicó que optó por cortar la comunicación al percibir el estado en el que se encontraba, priorizando el bienestar emocional de los menores.

“Para que ni te victimices luego diciendo que no te dejo hablar con tus hijos”, escribió Pamela, antes de precisar que, según su versión, Cueva no se comunicó con los niños durante todo el día ni les habría hecho llegar regalos por Navidad. “Cuando llamas lo haces en ese estado para crear pánico en ellos. No te lo voy a permitir”, concluyó de manera tajante, dejando claro que su decisión estuvo motivada por la protección de sus hijos y no por un intento de alejarlos de su padre.

