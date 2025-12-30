Perú

Pamela López llevará a Christian Cueva ante la justicia tras hacer llorar a sus hijos en Navidad

“Los videos los mostraré a las entidades”. La madre de los hijos del futbolista afirmó que protegerá a los menores y llevará el caso ante la justicia

La trujillana rechazó las acusaciones en su contra y explicó el tenso episodio ocurrido en Nochebuena. Infobae Perú / Captura: IG

La Navidad de este año marcó un nuevo y delicado capítulo en el conflicto personal y familiar entre Pamela López y el futbolista Christian Cueva. Luego de varios días de silencio, la trujillana decidió romper su reserva y pronunciarse públicamente a través de una transmisión en vivo, donde explicó las razones que la llevaron a difundir algunos videos del jugador llamando a sus hijos en aparente estado de ebriedad, así como la decisión de acudir a la justicia para que se evalúe lo ocurrido.

López dejó en claro que las imágenes difundidas en redes sociales no representan la totalidad del material que posee. Según explicó, existen más videos registrados durante la noche de Nochebuena, los cuales no fueron publicados porque en ellos aparecen directamente sus hijos, visiblemente afectados por la situación. La trujillana aseguró que su prioridad fue proteger emocionalmente a los menores, razón por la cual optó por no exponerlos públicamente.

No pude publicar todos los videos porque en los otros salen mis hijos, mi hija llorando, mi hijo temblando, pero lo voy a hacer con las entidades correspondientes para que se pueda entender todo el contexto de un maltrato psicológico”, afirmó López durante el ‘live’, dejando en claro que el material será presentado únicamente ante las autoridades competentes.

“Los videos los mostraré a las entidades”: Pamela López tras enfrentamiento con Christian Cueva. Infobae Perú / Captura: IG

La expareja de Christian Cueva sostuvo que su intención no es generar un escándalo mediático, sino buscar que se evalúe de manera objetiva lo ocurrido aquella noche. Según su testimonio, la llamada telefónica del futbolista no tuvo el contenido ni el tono que se espera de un padre durante una fecha tan sensible como la Navidad, especialmente considerando que los niños se encontraban esperando un mensaje de afecto y estabilidad emocional.

En ese contexto, Pamela López explicó con detalle por qué tomó la decisión de cortarle la llamada a Cueva cuando este intentó comunicarse con sus hijos. Según relató, el jugador no solo hablaba de manera incoherente, sino que también se dirigió a ella con insultos, situación que consideró inaceptable frente a los menores.

Estabas hablando cualquier tontería menos lo que hace un papá en Navidad con sus niños. Me pediste hablar y te dije que no lo harías porque estabas en aparente estado de ebriedad y porque estabas insultando. Tú conmigo no tenías por qué dirigirte”, expresó, visiblemente afectada por lo ocurrido.

“Los videos los mostraré a las entidades”: Pamela López tras enfrentamiento con Christian Cueva. Infobae Perú / Captura: IG

Pamela señaló que ese episodio no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de situaciones que la llevaron a tomar distancia y a establecer límites claros en favor del bienestar emocional de sus hijos. En ese sentido, enfatizó que su reacción no fue impulsiva ni motivada por venganza, sino por la necesidad de proteger a los menores de una experiencia que calificó como perturbadora.

Durante su pronunciamiento, López también respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales, donde algunos usuarios la acusan de impedir el contacto entre Christian Cueva y sus hijos. De manera enfática, negó estas versiones y aseguró que nunca ha existido una prohibición para que el futbolista vea o se relacione con los niños.

Nadie te ha prohibido ver a mis hijos, no. A los tontones que te quieren creer porque eres chévere, divertido, porque te crees barrio, los ilusos te creen, yo era ilusa, ahora no lo soy”, afirmó con firmeza.

“Los videos los mostraré a las entidades”: Pamela López tras enfrentamiento con Christian Cueva. Infobae Perú / Captura: IG

Pamela López insistió en que su única exigencia ha sido que cualquier acercamiento de Christian Cueva hacia los menores se realice en condiciones adecuadas, con respeto y sobriedad, especialmente en fechas sensibles. A su juicio, lo ocurrido en Navidad cruzó un límite y evidenció una situación que debía ser evaluada más allá del ámbito privado.

La trujillana explicó que presentar los videos ante las entidades correspondientes permitirá que se analice el contexto completo y no solo fragmentos sacados de redes sociales. Según sostuvo, el material mostraría el impacto emocional que la llamada tuvo en los niños, algo que ella considera fundamental para entender la gravedad de lo sucedido.

Si bien Pamela López evitó precisar qué acciones legales iniciará exactamente, dejó entrever que buscará asesoría y respaldo institucional para garantizar el bienestar psicológico de sus hijos. Reiteró que no busca confrontación mediática, sino responsabilidad y protección para los menores.

“Los videos los mostraré a las entidades”: Pamela López tras enfrentamiento con Christian Cueva. Infobae Perú / Captura: IG

