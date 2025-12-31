Choque de trenes en Machu Picchu expone retrasos en obra de hospital, advierte alcalde

Hospital de Machu Picchu sigue inconcluso tras accidente ferroviario, denuncian autoridades locales| Foto: News Cusco

La reciente colisión entre dos trenes turísticos en el sector de Pampacahua, en la ruta que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, dejó al descubierto la carencia de infraestructura hospitalaria adecuada en la zona.

Los heridos fueron trasladados a hospitales de Cusco debido a que Machu Picchu no dispone de un hospital operativo. El alcalde Elvis Lexin La Torre explicó a Infobae Perú que actualmente solo existe una posta médica precaria, mientras la obra de mejoramiento del centro de salud lleva cinco años sin concluirse.

“Si hubiéramos tenido un hospital completamente equipado y ya culminado, se habría podido brindar atención oportuna tanto a turistas como a residentes”, afirmó el burgomaestre.

El proyecto “Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud Machupicchu, distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, departamento de Cusco” está bajo responsabilidad del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS). De acuerdo con la información del Ministerio de Economía y Finanzas, la obra presenta un avance físico de 60,50% y una inversión cercana a los 42 millones de soles.

El establecimiento, de categoría 1-4, deberá contar con servicios de hospitalización, consulta externa, sala de partos, emergencias, rayos X, ecografía y una planta de oxígeno medicinal con capacidad de 6,5 metros cúbicos por hora.

“Desde la municipalidad estamos solicitando cosas concretas, no solo fotografías, porque hasta el día de hoy no nos hemos puesto en contacto ni con el presidente. Y te comento una razón y para mí es algo concreto. El lugar del accidente está ubicado a 25 minutos de Machu Picchu; y desde ahí al Cusco está ubicado a tres horas. Entonces, hasta posiblemente se hubiera evitado el deceso del ciudadano, como también la atención oportuna de los turistas y ciudadanos que han sufrido el accidente, si hubiésemos tenido un hospital completamente equipado y ya culminado”, manifestó a este medio.

Retrasos de mejoramiento del centro de salud

A pesar de la importancia de este centro para una ciudad que recibe miles de visitantes cada semana, el alcalde denunció la falta de decisión política por parte del gobierno central y del Ministerio de Salud para completar la infraestructura. El presidente José Jerí llegó al Cusco para verificar la atención a los turistas.

El proyecto enfrentó varias interrupciones, entre ellas la pandemia de Covid-19, demoras por retrasos en los pagos a los trabajadores y conflictos sociales durante el gobierno de Dina Boluarte.

De la misma manera, la Contraloría General de la República advirtió que la construcción del hospital de Machu Picchu presenta situaciones adversas que podrían afectar la continuidad y cumplimiento de los objetivos del proyecto. El órgano de control identificó, en su más reciente informe de octubre de 2025, que persisten problemas no resueltos por parte del PRONIS.

El informe señala también que no ha respondido de manera completa a los requerimientos de información sobre el avance y la participación del personal clave en la obra, lo que dificulta el seguimiento y la transparencia del proceso.

La Contraloría recomendó a la entidad adoptar medidas preventivas y correctivas de manera inmediata, debido a que el contrato acaba enero de 2026. Sin embargo, en la línea del tiempo difundida por el MEF está programado que la obra culmine el 27 de mayo de 2026.

Machu Picchu en el ojo del mundo

La difusión internacional del accidente ferroviario en el sector de Pampacahua ha puesto en el centro del debate la capacidad de respuesta de Machu Picchu ante emergencias, así como el impacto de estos hechos en la percepción en el mundo del destino turístico.

El alcalde del distrito advirtió que este tipo de incidentes afecta gravemente la imagen de la ciudad y del país, ya que la falta de infraestructura adecuada y la demora en la solución de problemas estructurales se hacen evidentes.

“Ha sido un año muy complicado por varias crisis que hemos vivido. Y sí, nosotros hemos estado solicitando reuniones de manera presencial en PCM y con diferentes ministerios, porque es necesario tomar acciones, de lo contrario vamos a seguir perjudicando la imagen del país, No estamos teniendo respuesta en realidad; al contrario, no sé qué estén pensando”, manifestó ante una evaluación del último año.