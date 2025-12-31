Lluvias intensas en Año Nuevo en Lima y más de 10 regiones: estas son las zonas en alerta naranja según Senamhi

Lluvias sacudirán la selva peruana desde este 31 de diciembre, según pronosticó el Senamhi. (Andina)

El inicio del 2026 estará marcado por lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento en diversas zonas del país, de acuerdo con el Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y difundido por el COEN del Indeci. El boletín, vigente desde el 31 de diciembre de 2025 (13:00 horas) hasta el 1 de enero de 2026 (13:00 horas), advierte que los eventos climáticos podrían generar aniegos, inundaciones pluviales, granizo y nevadas, dependiendo de la región.

Si bien el fenómeno tendrá mayor impacto en la sierra y la selva, la región Lima también figura en el listado de zonas expuestas, lo que refuerza la necesidad de tomar precauciones durante las celebraciones de Año Nuevo 2026. El nivel de peligro varía entre amarillo y naranja, lo que implica desde precipitaciones moderadas hasta lluvias fuertes con potencial de afectación urbana y rural.

¿Qué regiones serán las más afectadas por las lluvias intensas?

De acuerdo con el reporte oficial, la selva registrará lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad, principalmente en la selva norte, mientras que en la selva alta del centro y sur se esperan precipitaciones ligeras. Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que incrementan el riesgo de caída de árboles, interrupciones del servicio eléctrico y afectaciones a vías fluviales.

En la sierra, el panorama es aún más complejo. El Senamhi prevé precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur, especialmente durante la tarde y la noche. Además, se advierte la posible ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, así como nevadas localizadas en áreas que superan los 3.900 m s. n. m., lo que podría afectar el tránsito en carreteras altoandinas y poner en riesgo a comunidades rurales.

En tanto, en la costa se espera lluvia dispersa de ligera intensidad durante la tarde o la noche. Aunque el impacto sería menor en comparación con la sierra y la selva, las autoridades no descartan aniegos puntuales, sobre todo en ciudades con sistemas de drenaje deficientes.

Lima y las provincias en alerta: niveles de peligro y zonas expuestas

Activan alerta naranja por intensas lluvias en Lima y la sierra norte: tres fallecidos reportados en Cajamarca.

El boletín clasifica el riesgo mediante una escala de colores. El nivel amarillo corresponde a precipitaciones acumuladas de intensidad moderada en 24 horas, mientras que el nivel naranja advierte lluvias fuertes, con posibilidad de inundaciones pluviales y fenómenos asociados como vientos intensos y descargas eléctricas.

En el caso de Lima, la provincia de Yauyos se encuentra en alerta amarilla, lo que implica la probabilidad de lluvias moderadas durante el periodo señalado. Aunque no se trata de la capital metropolitana, la inclusión de Lima en el aviso confirma que el fenómeno tendrá alcance nacional.

Las regiones con nivel naranja —el más alto considerado en este aviso— son Arequipa, Cusco y Loreto, donde varias provincias podrían enfrentar lluvias fuertes. En Arequipa, las zonas expuestas son Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. En Cusco, el riesgo alcanza a Canas, Canchis, Chumbivilcas y Espinar, mientras que en Loreto se encuentran comprometidas Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali.

Otras regiones en alerta amarilla incluyen Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, Moquegua, Puno y San Martín, con múltiples provincias bajo vigilancia ante la posibilidad de lluvias moderadas, granizo y tormentas eléctricas.

Departamentos y provincias expuestas a lluvias intensas, según Senamhi

Senmahi pronostica fuertes lluvias durante tres días en 19 regiones del país.

AMAZONAS: Bagua, Bongará, Condorcanqui.

APURÍMAC: Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Grau.

AREQUIPA: Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión.

AYACUCHO: Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo.

CUSCO: Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar.

HUANCAVELICA: Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará.

ICA: Chincha, Palpa, Pisco.

JUNÍN: Chupaca, Huancayo.

LIMA: Yauyos.

LORETO: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena, Ucayali.

MOQUEGUA: General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto.

PUNO: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia.

SAN MARTÍN: Lamas, Moyobamba, Rioja, San Martín.

Recomendaciones ante las lluvias por Año Nuevo

Piura. En mayo de este año, habían calles anegadas por lluvias ligeras.

Frente a este escenario, el Indeci recomienda a la población reforzar techos y canaletas, evitar cruzar ríos o quebradas activadas por lluvias y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi y el COEN. Asimismo, se exhorta a las autoridades locales a limpiar sistemas de drenaje, identificar zonas vulnerables a deslizamientos y activar planes de contingencia.

Las lluvias intensas previstas para el cierre del 2025 y el inicio del 2026 confirman que el periodo festivo llegará acompañado de condiciones climáticas adversas en gran parte del territorio. Aunque no todas las regiones enfrentarán el mismo nivel de riesgo, el llamado de las autoridades es claro: precaución y prevención, especialmente en zonas rurales y altoandinas donde el impacto de las precipitaciones suele ser mayor.