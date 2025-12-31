Perú

Senamhi: temperatura llegará a los 35 °C en Año Nuevo en estas tres regiones del Perú

Las proyecciones climáticas oficiales señalan que la exposición a altos niveles de radiación solar incrementará la temperatura en varias provincias costeras

El Senamhi alerta sobre temperaturas
El Senamhi alerta sobre temperaturas cercanas a los 35 °C en Piura, Lambayeque e Ica durante el feriado de Año Nuevo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que las regiones de Piura, Lambayeque e Ica experimentarán valores cercanos a los 35 °C durante el feriado largo de Año Nuevo, un pico de calor inusual que coincide con el inicio de 2026.

La proyección de temperaturas elevadas genera preocupación en la población y autoridades locales, mientras la entidad oficial recomienda mantenerse informados a través de sus canales para prevenir riesgos asociados al clima extremo.

De acuerdo con el reporte del Senamhi, las condiciones de brillo solar predominarán en gran parte de la costa peruana, con especial énfasis en las ciudades del sur y centro-sur.

El incremento de calor extremo
El incremento de calor extremo en la costa peruana coincide con el inicio de 2026, generando preocupación en autoridades y población.

El organismo oficial, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), subrayó que los valores más altos de temperatura se concentrarán en áreas alejadas del litoral, donde el termómetro podría acercarse a los 35 °C en Piura, Lambayeque e Ica.

La nota de prensa precisa que, mientras la capital mantendrá un clima templado, en estas regiones costeras se prevén mañanas frescas con presencia de nubosidad durante las primeras horas, debido a la influencia de la baja temperatura del mar, vientos y humedad costera. Posteriormente, el efecto del brillo solar incrementará de forma significativa la temperatura ambiental.

¿Clima en Lima?

En el caso de Lima Metropolitana, el Senamhi informó que del 1 al 4 de enero se esperan temperaturas templadas durante la noche y primeras horas de la mañana, variando hacia un ambiente soleado durante el día. Las temperaturas máximas oscilarán en torno a los 25 °C, mientras que las mínimas descenderán hasta los 16 °C, especialmente en distritos alejados del mar.

El reporte oficial también advierte sobre la posibilidad de lluvias ligeras y aisladas entre el 1 y 2 de enero, un fenómeno propio del verano limeño que podría presentarse en algunos sectores de la ciudad.

Lima Metropolitana mantendrá un clima
Lima Metropolitana mantendrá un clima templado con posibles lluvias ligeras y aisladas entre el 1 y el 2 de enero, reporta el Senamhi.

Contraste climático

El Senamhi detalló que, mientras la costa enfrenta calor extremo, la región andina mostrará un escenario mixto. Se pronostica cielo parcialmente nublado, con probabilidad de precipitaciones localizadas en forma de lluvia, granizo, aguanieve y nieve, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias.

Entre los principales datos, la entidad oficial señaló que ciudades como Ayacucho alcanzarían temperaturas máximas de hasta 29 °C, mientras que Huánuco y Yungay registrarían valores cercanos a los 27 °C. Por la noche, las temperaturas descenderán de forma marcada, con mínimos cercanos a los 3 °C en Huancavelica y alrededor de 5 °C en Juliaca.

En la selva peruana, las condiciones climáticas se mantendrán calurosas y húmedas. Según el Senamhi, en Iquitos se esperan temperaturas de hasta 32 °C, mientras que Pucallpa y Puerto Maldonado alcanzarán valores de 31 °C. Además, se anticipan lluvias y tormentas focalizadas en Moyobamba, Tarapoto, Pucallpa, Oxapampa y la selva de Cusco y Puno.

El Senamhi recomienda a las
El Senamhi recomienda a las regiones costeras seguir los boletines oficiales y tomar precauciones ante el incremento de temperatura extrema.

Durante las noches, las temperaturas mínimas en la selva oscilarán entre 22 °C y 24 °C, características del clima tropical propio de la región.

Monitoreo climático

El Senamhi reiteró su compromiso de brindar información confiable y oportuna sobre las condiciones meteorológicas en todo el país. La entidad recomendó a la población de Piura, Lambayeque e Ica mantenerse al tanto de los boletines oficiales y adoptar medidas de precaución ante el incremento de temperaturas, evitando la exposición prolongada al sol y asegurando una adecuada hidratación.

La información difundida por el Senamhi se encuentra disponible en su página web y redes sociales oficiales, canales en los que se actualizan las alertas y recomendaciones para enfrentar los cambios climáticos previstos para este inicio de año.

