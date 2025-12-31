¿Cómo evitar pagar más en tu recibo de agua luego de las celebraciones de Año Nuevo? Consejos de Sunass para reducir el consumo

Se suspenderá el servicio de Sedapal, hasta durante cuatro días en ciertas zonas. Así, tu recibo de agua debería cobrarte menos de lo usual. - Crédito Composición Infobae/Andina

Durante las celebraciones de fin de año, el consumo de agua potable en los hogares suele incrementarse por la preparación de alimentos, reuniones familiares y tareas de limpieza. Este aumento, habitual en diciembre, puede reflejarse directamente en el recibo de agua de enero y ocasionar gastos inesperados para muchas familias. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) recomienda adoptar medidas de ahorro y prevención para evitar estos incrementos.

El uso intensivo de agua potable en cocina, baños y limpieza doméstica, junto con fugas no detectadas, eleva considerablemente el consumo mensual. Por ejemplo, una fuga en el inodoro puede sumar hasta S/200 al recibo, mientras que un caño defectuoso puede representar un incremento de entre S/50 y S/100. Además, dejar mangueras abiertas para limpiar puede desperdiciar más de 500 litros en una hora, lo que afecta la facturación y la disponibilidad del recurso.

Más allá del impacto económico inmediato, el uso excesivo de agua durante las fiestas afecta la sostenibilidad del servicio y puede dificultar el acceso continuo para otros usuarios. Por ello, la adopción de hábitos responsables protege tanto la economía familiar como el cuidado del recurso hídrico.

Foto: Sunass

¿Por qué sube el recibo de agua en diciembre y enero?

Las principales razones del aumento en el recibo de agua durante las fiestas de fin de año son las fugas en inodoros y caños, el uso de mangueras abiertas para limpieza y las malas prácticas habituales en el hogar. Las fugas, muchas veces invisibles, pueden duplicar el monto del recibo mensual y comprometer la economía familiar. El descuido en el mantenimiento de empaques, flotadores y griferías agrava este problema.

Otro factor clave es el uso ineficiente de agua en actividades diarias, como dejar la llave abierta mientras se enjabonan manos o platos, o realizar limpiezas con mangueras en lugar de baldes. Estas conductas no solo elevan el consumo, sino que también generan un desperdicio considerable que podría evitarse con simples cambios de hábitos.

Recomendaciones de Sunass para ahorrar agua y prevenir fugas en el hogar

Revisa empaques, flotadores y griferías antes de las reuniones familiares para detectar posibles fugas.

Asegura el cierre correcto de los grifos y realiza inspecciones periódicas en el inodoro y los caños.

Evita duchas prolongadas y utiliza la lavadora solo con carga completa.

Cierra la llave al enjabonar manos, platos o ropa y opta por baldes en lugar de mangueras al limpiar.

Limpia tanques y cisternas, asegurando que el agua almacenada sea segura y evitando reboses.

No arrojes residuos sólidos, grasas o restos de comida al desagüe para prevenir atoros y daños en las instalaciones.

La implementación de estas prácticas ayuda a mantener un consumo controlado, reduce el riesgo de cobros excesivos y contribuye a la sostenibilidad del servicio de agua potable en la comunidad.

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 26 de junio. | Andina

¿Qué hábitos de consumo de agua favorecen la prevención de enfermedades?

El acceso continuo a agua potable resulta fundamental para mantener prácticas de higiene que previenen enfermedades, en particular durante épocas de mayor circulación de virus como la influenza A H3N2. El lavado frecuente de manos con agua y jabón es una de las principales recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar el contagio, por lo que el uso responsable del recurso es esencial.

El uso racional del agua permite sostener hábitos seguros, como lavarse las manos después de toser o estornudar, antes de manipular alimentos y al regresar a casa, sin desperdiciar ni una gota. Cuando sea necesario almacenar agua, debe hacerse en recipientes limpios y tapados, garantizando la calidad y evitando el derroche, lo que refuerza la protección de la salud y la prevención de enfermedades.

sedapal - agua potable

Cómo usar el Yakúmetro para planificar y reducir tu consumo de agua

Para planificar el consumo y evitar sorpresas en el recibo de enero, Sunass ofrece el Yakúmetro, una herramienta digital gratuita que permite simular el consumo mensual y comparar el gasto con el promedio de la zona. Con este recurso, cada hogar puede ajustar sus hábitos de uso y prever el monto aproximado a pagar, facilitando la toma de decisiones para el ahorro.

Sedapal anuncia corte de agua en diversos distritos para el próximo 30 de abril. | Andina

Durante las fiestas de fin de año, los usuarios pueden reportar incidencias relacionadas con los servicios de agua potable y saneamiento a través del WhatsApp de Sunass (01 614 3180), disponible el 1 de enero de 2026 de 8:30 a 12:30, y el 2 de enero mediante el Fono Sunass 1899, WhatsApp y canales digitales, de 8:30 a 17:30. El uso de herramientas y canales de atención garantiza el acceso a información y soluciones rápidas, protegiendo la economía familiar y la calidad del servicio en el inicio del nuevo año.