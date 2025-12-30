¿Cómo reducir el consumo de agua potable en casa y evitar sorpresas en el recibo durante las fiestas de fin de año?

Las celebraciones incrementan el uso de agua por la preparación de alimentos, limpieza del hogar y visitas, lo que puede impactar directamente en el recibo mensual.

Durante las celebraciones de fin de año, el consumo de agua potable en los hogares registra un aumento por la preparación de alimentos, la limpieza de espacios y la presencia de visitas. En ese contexto, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) pone el foco en la prevención de fugas y usos innecesarios del recurso. La institución destaca que un control adecuado permite evitar sorpresas en el recibo del mes siguiente y protege el acceso al servicio para toda la comunidad.

El organismo regulador recuerda que muchas variaciones en el consumo se originan dentro del propio domicilio. Un inodoro con filtraciones o un caño con desperfectos puede duplicar el monto del pago mensual. Por esta razón, la entidad recomienda una verificación previa a las reuniones familiares, con atención especial a empaques, flotadores y cierres de grifos. La orientación se resume en una advertencia clara: “la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) recomienda a los usuarios prevenir fugas y derroches, para evitar cobros elevados en el recibo de enero”.

Además de los puntos visibles, existen pérdidas silenciosas en tanques elevados o sistemas de almacenamiento. Según la información institucional, “estas fugas, aunque no siempre visibles, pueden generar un consumo excesivo de agua y afectar tanto la economía familiar como la disponibilidad del servicio para otros usuarios”. La detección oportuna marca una diferencia directa en el consumo y en la estabilidad del suministro durante una época de alta demanda.

Revisión de instalaciones y control de fugas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sunass sugiere una inspección simple dentro del hogar antes de cualquier reunión. La revisión de empaques, la verificación del flotador del inodoro y el cierre firme de los grifos permiten identificar pérdidas. La entidad explica que una filtración constante en el sanitario o en un caño produce incrementos notables en el consumo mensual, por lo que el control doméstico se vuelve una acción prioritaria durante estas fechas.

El organismo también alerta sobre posibles escapes en tanques elevados. Aunque no resulten evidentes a primera vista, pueden generar volúmenes altos de consumo. La recomendación institucional apunta a verificar el nivel del tanque, el correcto cierre de válvulas y la presencia de señales de humedad en paredes o techos cercanos al sistema.

El regulador ofrece pautas para actividades frecuentes durante las celebraciones. De acuerdo con el mensaje difundido, “el regulador también aconseja evitar duchas prolongadas y usar la lavadora con carga completa”. La orientación apunta a reducir consumos innecesarios sin afectar las rutinas familiares.

Otra recomendación clave se dirige al cuidado del sistema de desagüe. La entidad indica que se debe “no arrojar residuos sólidos, grasas o restos de comida al desagüe, ya que pueden provocar atoros y daños en las instalaciones”. El llamado busca prevenir obstrucciones que pueden generar gastos adicionales y afectar la continuidad del servicio en el vecindario.

Salud e higiene en temporada de influenza

Niños en entorno escolar lavándose las manos para fomentar higiene, prevención de enfermedades y cuidado de la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sunass incorpora un componente sanitario dentro de su mensaje público, en un contexto de casos confirmados de influenza A H3N2 en el país. La institución recuerda que “el acceso continuo a agua potable es clave para mantener adecuadas prácticas de higiene, fundamentales para prevenir enfermedades”. Aunque la transmisión principal ocurre por vía respiratoria, la limpieza frecuente de manos ocupa un lugar central en las indicaciones oficiales.

Las autoridades sanitarias remarcan que “el lavado frecuente de manos con agua y jabón es una de las principales medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias”. En ese marco, el uso responsable del recurso permite hábitos de higiene permanentes, en especial antes de preparar alimentos, después de toser o estornudar y al regresar al hogar desde espacios públicos.

Cuando resulta necesario almacenar agua, la entidad precisa que “esta debe mantenerse en recipientes limpios y debidamente tapados, cuidando siempre su calidad y evitar su desperdicio”. La orientación combina seguridad sanitaria y uso racional, con el objetivo de preservar la calidad del recurso disponible para el consumo humano.

Canales de atención para la ciudadanía

Durante las fiestas, la Sunass pone a disposición un canal de comunicación para reportes vinculados al servicio de agua potable y saneamiento. Según la información oficial, la ciudadanía “podrá reportar incidencias relacionadas con los servicios de agua potable y saneamiento mediante el WhatsApp 01 614 3180”. Este mecanismo facilita el registro de problemas y el contacto directo con la institución responsable del monitoreo del servicio.