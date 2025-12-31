Alcalde de Lurigancho-Chosica confirma instalación de 22 barreras ‘atrapahuaicos’ para prevenir desastres por lluvias

Alcalde de Lurigancho-Chosica destaca uso de barreras dinámicas ante activación de quebradas. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, confirmó que su jurisdicción cuenta con 22 barreras dinámicas, conocidas popularmente como “atrapahuaicos”, instaladas en distintas quebradas del distrito. Estas estructuras están diseñadas para retener rocas y lodo durante la temporada de lluvias, permitiendo únicamente el paso del agua, y representan una medida preventiva clave ante los huaicos que históricamente afectan la zona.

En conversación con RPP, el burgomaestre señaló que, del total de barreras, 21 se encuentran operativas y cumplen su función de filtrar los deslizamientos de tierra y lodo. “Somos el único distrito que cuenta con barreras dinámicas. Funcionan como un filtro: solo pasa el agua, pero las rocas y todo el lodo quedan estancados en estas 22 barreras”, indicó el alcalde.

Alcalde de Chosica pide declarar emergencia ante el riesgo de huaicos y desbordes (Composición)

Distribución de las barreras y antecedentes

Las barreras dinámicas se instalaron en nueve quebradas del distrito desde el año 2015, según un comunicado de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de enero de 2024. La distribución es la siguiente: Carosio (4), Pedregal (4), Rayos de Sol (2), Mariscal Castilla (3), La Libertad (2), Santo Domingo (2), Quirio (2), La Ronda (2) y Huampaní (1). Esta infraestructura busca minimizar el riesgo de desastres naturales y proteger a las comunidades que viven cerca de estas zonas vulnerables.

Además de las barreras, la gestión municipal ha reforzado el mantenimiento de puentes en el distrito, conectando Lurigancho-Chosica con distritos vecinos como Ate Vitarte, Chaclacayo y San Juan de Lurigancho. Vargas enfatizó que algunos puentes requieren inspección por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mientras que otros dependen de Lima Metropolitana o de la municipalidad local para su revisión y mantenimiento.

Temporada de lluvias: distrito de Lurigancho-Chosica refuerza seguridad con barreras contra huaicos. (Foto referencial: Desnivel)

Preparativos ante la temporada de lluvias

El alcalde destacó que estas medidas forman parte de un plan integral para enfrentar la temporada de lluvias y reducir el riesgo de huaicos y desbordes de quebradas. “Hemos solicitado apoyo al Gobierno y a las autoridades correspondientes para garantizar que todos los puentes y barreras funcionen correctamente, protegiendo a nuestros vecinos y su patrimonio”, manifestó Vargas al citado medio.

Con la instalación de las barreras ‘atrapahuaicos’ y el mantenimiento de la infraestructura vial, Lurigancho-Chosica busca reforzar su preparación frente a fenómenos climáticos extremos, consolidando un modelo de prevención que combina infraestructura, monitoreo y coordinación con entidades estatales.

Chosica: cae huaico tras activación de tres quebradas Foto: Captura de pantalla

¿Qué hacer ante un huaico o aluviones?

Los huaicos y aluviones son fenómenos naturales que pueden causar graves daños durante la temporada de lluvias. Un aluvión es una corriente violenta de lodo que arrastra rocas de gran tamaño, mientras que un huaico es un deslizamiento de menor magnitud pero frecuente en las cuencas hidrográficas del país. Para reducir riesgos, se recomienda informarse sobre la historia de estos eventos en la zona, preparar un Plan Familiar de Emergencia, mantener un kit de supervivencia con alimentos, agua y elementos de protección, y coordinar con vecinos y autoridades locales sobre rutas de evacuación, zonas seguras y sistemas de alerta temprana.

Durante la ocurrencia de un huaico o aluvión, es fundamental actuar con rapidez y seguir las alertas oficiales. Se debe evacuar hacia zonas seguras sin cruzar cauces de quebradas ni acercarse a áreas de riesgo, llevando siempre la mochila de emergencia. En caso de no poder evacuar, se recomienda la evacuación vertical, ubicándose en pisos superiores o techos. Además, se deben tomar precauciones frente a tormentas eléctricas, evitando el contacto con agua, metales y equipos electrónicos, y manteniendo la distancia de árboles y postes.

Huaico en Chosica en el 2015.

Tras el paso de un huaico o aluvión, la seguridad continúa siendo clave. Solo se debe regresar a las viviendas cuando las autoridades lo indiquen y, al hacerlo, revisar instalaciones de agua, gas y electricidad. Es importante limpiar y desinfectar los espacios afectados, mantener la higiene personal y estar atentos a posibles enfermedades o lesiones. La coordinación comunitaria en labores de rehabilitación y el uso de mascarilla en albergues ayudan a prevenir contagios y acelerar la recuperación de la zona.