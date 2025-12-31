Qué se celebra el 31 de diciembre en el Perú: una fecha que enlaza memoria, modernidad y transformación social

La fecha reúne acontecimientos relevantes, desde la reconfiguración territorial en el siglo XIX hasta la instauración de la moneda nacional y celebraciones tradicionales que reflejan la diversidad del país (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 31 de diciembre reúne en el Perú hechos históricos, culturales y sociales de gran relevancia. En 1839, el Congreso elevó a Santo Tomás como capital de Chumbivilcasy otorgó a Velille el rango de Villa, fortaleciendo la organización territorial del Cusco.

En 1886 falleció Mariano Felipe Paz Soldán, figura clave de la historiografía republicana. En 1897 se inauguró la Casa de Correos de Lima, símbolo de modernidad y patrimonio.

En 1990 se creó el Nuevo Sol, decisivo para superar la hiperinflación. En 2008, Magaly Medina recuperó su libertad. La fecha culmina con la celebración de la Nochevieja, marcada por rituales y festejos.

31 de diciembre de 1839 - Santo Tomás se eleva a capital de Chumbivilcas y Velille obtuvo rango de Villa<b> </b>

La elevación de Santo Tomás y Velille en 1839 reflejó el esfuerzo del Estado peruano por ordenar su territorio y reconocer el crecimiento urbano en la provincia de Chumbivilcas. (Andina)

El 31 de diciembre de 1839, el Congreso del Perú aprobó una disposición clave para la organización territorial del sur andino. Mediante este decreto, Santo Tomás fue elevada a capital de la provincia de Chumbivilcas y recibió el título de Villa.

En la misma decisión legislativa, la localidad de Velille obtuvo también la categoría de Villa. La medida buscó ordenar la administración y reconocer el crecimiento poblacional e institucional de estos centros urbanos ubicados en la región del Cusco.

Este acto refleja el proceso de consolidación del Estado peruano en el siglo XIX, cuando se definieron jerarquías políticas y administrativas que marcaron el desarrollo regional y fortalecieron la estructura provincial del país.

31 de diciembre de 1886 - muere Mariano Felipe Paz Soldán, historiador clave del Perú republicano

Considerado padre de la historiografía moderna del Perú, Mariano Felipe Paz Soldán murió en 1886 tras una vida dedicada al estudio, la política y la educación nacional. (BNP)

Mariano Felipe Paz Soldán y Ureta (Arequipa, 22 de agosto de 1821 – Lima, 31 de diciembre de 1886) fue un destacado historiador, geógrafo y hombre de estado peruano, reconocido como pionero de la historiografía moderna en el país por su obra Historia del Perú independiente, un estudio exhaustivo sobre los primeros años de la república.

También publicó el primer Atlas geográfico del Perú y una narración sobre la guerra del Pacífico. Ocupó cargos como ministro de Relaciones Exteriores y de Justicia e Instrucción, impulsó reformas educativas y de infraestructura y, tras la ocupación de Lima, residió en Argentina donde continuó su labor académica.

31 de diciembre de 1897 - se inaugura la Casa de Correos de Lima, ícono Beaux-Arts del Perú

Con su apertura en 1897, la Casa de Correos de Lima se convirtió en eje de las comunicaciones nacionales y en un referente arquitectónico del Estado moderno. (Andina)

El 31 de diciembre de 1897, Lima inauguró la Casa de Correos y Telégrafos, un edificio emblemático que marcó un hito en la modernización de las comunicaciones del país.

Concebida bajo el estilo Beaux-Arts, con influencias europeas, destacó por su escala monumental y su valor estético en el centro histórico de la capital. Desde allí se articularon los servicios postales y telegráficos nacionales, convirtiéndose en un punto clave de la vida administrativa peruana.

Con el paso del tiempo, el inmueble fue reconocido como Monumento Histórico y hoy alberga la Casa de la Gastronomía Peruana, conservando su relevancia cultural y patrimonial.

31 de diciembre de 1990 - nace el Nuevo Sol, la moneda que marcó el fin de la hiperinflación en el Perú

Con una drástica conversión monetaria, el Nuevo Sol nació en 1990 para ordenar la economía peruana y cerrar uno de los periodos inflacionarios más severos. (Andina)

El 31 de diciembre de 1990, el Perú dio un giro decisivo en su historia económica con la creación del Nuevo Sol mediante la Ley 25295. La nueva moneda reemplazó al Inti, debilitado por una hiperinflación que había distorsionado precios y transacciones cotidianas durante la década de los ochenta.

El cambio se estableció a una tasa de un Nuevo Sol por un millón de intis, con el objetivo de estabilizar la economía y recuperar la confianza monetaria.

Su circulación comenzó en 1991 y, en 2015, pasó a denominarse simplemente Sol, consolidando una etapa de mayor estabilidad financiera.

31 de diciembre de 2008- Magaly Medina recupera su libertad tras histórica condena por difamación

Tras 72 días de cárcel, la excarcelación de Magaly Medina se convirtió en símbolo de una etapa polémica de la televisión peruana y su relación con la justicia. (GEC)

El 31 de diciembre de 2008, la periodista peruana Magaly Medina fue liberada del penal de Chorrillos luego de cumplir cerca de 72 días de prisión efectiva. Había sido condenada por difamación agravada en un proceso iniciado por el futbolista Paolo Guerrero, tras la difusión de imágenes en su programa televisivo.

La sentencia original fue de cinco meses de cárcel, pero una apelación permitió que la pena se suspendiera por dos años, otorgándole libertad condicional.

Su salida, con esposas y ante la prensa, se convirtió en uno de los episodios mediáticos más recordados del periodismo de espectáculos en el Perú.

31 de diciembre - Nochevieja, la fiesta que despide el año con alegría y tradición

La celebración de la Nochevieja marca el cierre del calendario con encuentros sociales y rituales populares que reflejan la diversidad cultural del país. (Andina)

La Nochevieja, celebrada la noche del 31 de diciembre, marca la despedida del año con encuentros sociales, festejos y rituales en todo el país.

En Perú, familias y amigos se reúnen para el conteo regresivo antes de la medianoche, acompañándolo con fuegos artificiales, brindis y música. Es común realizar cábalas tradicionales como comer doce uvas al compás de las campanadas o dar la vuelta a la manzana con maletas para atraer viajes en el nuevo año.

Muchas personas preparan muñecos de trapo que simbolizan lo negativo del ciclo que finaliza y los prenden al caer la medianoche, seguido de celebraciones que mezclan costumbres modernas y antiguas.