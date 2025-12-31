Perú

Estas regiones del país recibirán el 2026 con lluvias acompañadas de descargas eléctricas, según pronóstico del Senamhi

El organismo meteorológico advirtió que estas condiciones pueden afectar actividades agrícolas, transporte y dañar infraestructuras vulnerables

Se esperan acumulados de agua elevados en la región: hasta 60 mm/día en la selva norte, 55 mm/día en la selva centro y 50 mm/día en la selva sur - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó, mediante un aviso oficial, que entre el miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jueves 1 de enero de 2026 se registrarán lluvias de moderada a fuerte magnitud en gran parte de la selva peruana.

Este fenómeno estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento, con velocidades próximas a los 45 km/h, lo que podría generar complicaciones en las zonas bajo advertencia.

Según el comunicado, los acumulados de agua estimados para el miércoles 31 de diciembre son los siguientes:

  • Selva norte: cerca de 60 mm/día.
  • Selva centro: aproximadamente 55 mm/día.
  • Selva sur: valores cercanos a 50 mm/día.

Para el jueves 1 de enero de 2026, la situación se mantendrá con cifras igualmente elevadas:

  • Selva norte: alrededor de 65 mm/día.
  • Selva centro: en torno a 55 mm/día.
  • Selva sur: valores próximos a 50 mm/día.

El Senamhi advirtió que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y vientos intensos, lo que podría incrementar el peligro de desbordes y deslizamientos. La entidad recomienda a la población de las zonas afectadas tomar precauciones ante posibles emergencias.

Los departamentos bajo mayor riesgo por este evento meteorológico incluyen Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali - Créditos: Andina.

Los departamentos considerados bajo riesgo por este evento meteorológico son: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

En estos territorios, la probabilidad de inundaciones, caída de árboles o interrupciones en servicios básicos se eleva debido a la intensidad de las precipitaciones y la fuerza de los vientos asociados.

El organismo meteorológico precisó que las condiciones atmosféricas previstas podrían provocar afectaciones en las actividades agrícolas, el transporte terrestre y fluvial, así como daños en infraestructuras expuestas a fenómenos naturales severos.

Por ello, se recomienda a los habitantes y autoridades locales reforzar la vigilancia y mantenerse atentos a posibles actualizaciones del pronóstico.

El Senamhi emitió una alerta por lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva peruana entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 - Créditos: Andina.

Entre las principales recomendaciones figura la necesidad de seguir las indicaciones oficiales, evitar exponerse a zonas inundables y asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Asimismo, se insta a la ciudadanía a no cruzar ríos crecidos y a resguardar documentos y bienes esenciales en lugares seguros, anticipándose a eventuales emergencias.

El Senamhi sugiere a las familias y comunidades campesinas, especialmente aquellas ubicadas cerca de cursos de agua o áreas proclives a deslizamientos, adoptar medidas preventivas para reducir el impacto de las precipitaciones. Las autoridades locales y regionales han sido exhortadas a coordinar acciones de respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Funciones del Senamhi

  • Elabora y emite boletines, alertas y pronósticos sobre el tiempo, lluvias, temperaturas, vientos y otros fenómenos atmosféricos relevantes para la población y sectores productivos.
  • Supervisa el comportamiento de ríos, lagos y otras fuentes de agua, informando sobre posibles desbordes, sequías o eventos hidrológicos extremos.
  • Brinda información científica y técnica para la gestión de riesgos de desastres naturales, apoyando a autoridades y ciudadanía en la toma de decisiones preventivas.
  • Desarrolla investigaciones sobre el clima, variabilidad y cambio climático, generando bases de datos útiles para la planificación nacional y regional.
  • Promueve la educación y difusión de conocimientos meteorológicos e hidrológicos, fortaleciendo las capacidades de comunidades y sectores vulnerables.
  • Coordina con instituciones nacionales e internacionales para mejorar los sistemas de alerta temprana y la gestión del recurso hídrico.

