Estas regiones del país recibirán el 2026 con lluvias acompañadas de descargas eléctricas, según pronóstico del Senamhi

Se esperan acumulados de agua elevados en la región: hasta 60 mm/día en la selva norte, 55 mm/día en la selva centro y 50 mm/día en la selva sur

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó, mediante un aviso oficial, que entre el miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jueves 1 de enero de 2026 se registrarán lluvias de moderada a fuerte magnitud en gran parte de la selva peruana.

Este fenómeno estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento, con velocidades próximas a los 45 km/h, lo que podría generar complicaciones en las zonas bajo advertencia.

Según el comunicado, los acumulados de agua estimados para el miércoles 31 de diciembre son los siguientes:

Selva norte: cerca de 60 mm/día .

Selva centro: aproximadamente 55 mm/día .

Selva sur: valores cercanos a 50 mm/día.

Para el jueves 1 de enero de 2026, la situación se mantendrá con cifras igualmente elevadas:

Selva norte: alrededor de 65 mm/día .

Selva centro: en torno a 55 mm/día .

Selva sur: valores próximos a 50 mm/día.

El Senamhi advirtió que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y vientos intensos, lo que podría incrementar el peligro de desbordes y deslizamientos. La entidad recomienda a la población de las zonas afectadas tomar precauciones ante posibles emergencias.

Los departamentos considerados bajo riesgo por este evento meteorológico son: Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

En estos territorios, la probabilidad de inundaciones, caída de árboles o interrupciones en servicios básicos se eleva debido a la intensidad de las precipitaciones y la fuerza de los vientos asociados.

El organismo meteorológico precisó que las condiciones atmosféricas previstas podrían provocar afectaciones en las actividades agrícolas, el transporte terrestre y fluvial, así como daños en infraestructuras expuestas a fenómenos naturales severos.

Por ello, se recomienda a los habitantes y autoridades locales reforzar la vigilancia y mantenerse atentos a posibles actualizaciones del pronóstico.

El Senamhi emitió una alerta por lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva peruana entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026

Entre las principales recomendaciones figura la necesidad de seguir las indicaciones oficiales, evitar exponerse a zonas inundables y asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Asimismo, se insta a la ciudadanía a no cruzar ríos crecidos y a resguardar documentos y bienes esenciales en lugares seguros, anticipándose a eventuales emergencias.

El Senamhi sugiere a las familias y comunidades campesinas, especialmente aquellas ubicadas cerca de cursos de agua o áreas proclives a deslizamientos, adoptar medidas preventivas para reducir el impacto de las precipitaciones. Las autoridades locales y regionales han sido exhortadas a coordinar acciones de respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Funciones del Senamhi

Elabora y emite boletines, alertas y pronósticos sobre el tiempo, lluvias, temperaturas, vientos y otros fenómenos atmosféricos relevantes para la población y sectores productivos.

Supervisa el comportamiento de ríos, lagos y otras fuentes de agua, informando sobre posibles desbordes, sequías o eventos hidrológicos extremos.

Brinda información científica y técnica para la gestión de riesgos de desastres naturales, apoyando a autoridades y ciudadanía en la toma de decisiones preventivas.

Desarrolla investigaciones sobre el clima, variabilidad y cambio climático, generando bases de datos útiles para la planificación nacional y regional.

Promueve la educación y difusión de conocimientos meteorológicos e hidrológicos, fortaleciendo las capacidades de comunidades y sectores vulnerables.

Coordina con instituciones nacionales e internacionales para mejorar los sistemas de alerta temprana y la gestión del recurso hídrico.