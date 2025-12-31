Perú

Campaña veterinaria gratis para este 02 de enero: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Esta iniciativa es esencial porque fomenta el bienestar y el cuidado apropiado de los animales, contribuye a evitar enfermedades comunes y contagiosas, y fortalece el compromiso de los propietarios en la atención responsable de sus mascotas

La Municipalidad de Puente Piedra anunció la organización de una campaña veterinaria gratuita bajo el lema “Cuidando a tu engreído de cuatro patas”, dirigida a los vecinos y sus mascotas del distrito.

La actividad tendrá lugar el viernes 2 de enero en la urbanización Los Portales de Chillón (referencia: Parque Central – Zona Sur), y estará disponible de 14:00 a 18:00 horas.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos municipales para fomentar el bienestar animal y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la tenencia responsable de mascotas.

Las campañas veterinarias gratuitas tienen
Las campañas veterinarias gratuitas tienen como fin facilitar a los dueños de las mascotas el cuidado de las mascotas - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

  • Registro de canes: Permite inscribir oficialmente a los perros de la zona, facilitando su identificación y acceso a programas municipales de salud animal.
  • Consulta veterinaria: Evaluación general del estado físico de las mascotas, detección de síntomas y recomendación de tratamientos preventivos.
  • Antipulgas: Aplicación de productos para el control de pulgas y otros parásitos externos, protegiendo la salud de los animales y del entorno familiar.
  • Limpieza de orejas: Higiene especializada para prevenir infecciones y molestias auditivas en perros y gatos.
  • Corte de uñas: Mantenimiento regular realizado por personal capacitado para evitar lesiones y promover el bienestar de las mascotas.
  • Sesión demostrativa de alimentos para mascotas: Orientación sobre opciones de nutrición adecuadas según la etapa de vida y necesidades particulares.
  • Desparasitación: Eliminación de parásitos internos que pueden afectar la salud de los animales y de las personas que conviven con ellos.
  • Charla de tenencia responsable: Espacio educativo para informar sobre derechos, deberes y buenas prácticas en el cuidado animal.
  • Adopción de mascotas: Zona destinada a la entrega de animales rescatados, promoviendo la adopción responsable y la solidaridad.
  • Fifi look: Servicio de arreglo estético para mascotas, mejorando su presentación y comodidad.
  • Huellitas de amor: Actividad enfocada en fortalecer el vínculo afectivo entre dueños y animales domésticos.
  • Denuncia por maltrato animal: Orientación sobre cómo reportar situaciones de abuso y proteger los derechos de los animales.
  • Tratamiento contra la sarna: Atención especializada para mascotas que presentan esta enfermedad cutánea, contribuyendo a su recuperación.
La campaña veterinaria es importante
La campaña veterinaria es importante porque permite que la comunidad acceda a servicios de salud animal sin costo - Créditos: Freepik.

La jornada, organizada por la administración local, busca facilitar el acceso a servicios veterinarios esenciales, orientar a las familias sobre el cuidado de sus animales domésticos y promover hábitos responsables en la crianza de perros y gatos.

La campaña apunta a contribuir en la prevención de enfermedades, mejorar la salud pública y ofrecer oportunidades de adopción para quienes deseen incorporar un nuevo integrante al hogar. Además, se brindará orientación sobre el respeto y los derechos de los animales, fortaleciendo el vínculo entre las familias y sus mascotas.

La Municipalidad de Puente Piedra invita a todos los vecinos a aprovechar esta campaña gratuita, que busca mejorar la calidad de vida de los animales domésticos y reforzar la cultura del cuidado responsable.

Funciones del Senamhi

  • Contribuye a mantener el sistema inmunológico de los animales en óptimas condiciones, facilitando su crecimiento y desarrollo saludable.
  • Reduce el riesgo de problemas digestivos, como vómitos, diarreas y pérdida de peso, asociados a la presencia de parásitos internos.
  • Disminuye la probabilidad de complicaciones graves, como anemia o daño en órganos vitales, causados por infestaciones prolongadas.
  • Favorece el bienestar general de la mascota, mejorando su apetito, energía y apariencia física.
  • Evita la propagación de parásitos en el entorno, protegiendo a otros animales y a la comunidad.
  • Permite un control efectivo de plagas comunes, como lombrices, tenias y giardias, que afectan la salud animal y humana.
  • Facilita la detección temprana de posibles enfermedades parasitarias mediante el seguimiento veterinario regular.

