Campaña veterinaria gratis para este 02 de enero: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

La campaña veterinaria fomenta la tenencia responsable entre los dueños - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Puente Piedra anunció la organización de una campaña veterinaria gratuita bajo el lema “Cuidando a tu engreído de cuatro patas”, dirigida a los vecinos y sus mascotas del distrito.

La actividad tendrá lugar el viernes 2 de enero en la urbanización Los Portales de Chillón (referencia: Parque Central – Zona Sur), y estará disponible de 14:00 a 18:00 horas.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos municipales para fomentar el bienestar animal y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la tenencia responsable de mascotas.

Las campañas veterinarias gratuitas tienen como fin facilitar a los dueños de las mascotas el cuidado de las mascotas - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Registro de canes: Permite inscribir oficialmente a los perros de la zona, facilitando su identificación y acceso a programas municipales de salud animal.

Consulta veterinaria: Evaluación general del estado físico de las mascotas, detección de síntomas y recomendación de tratamientos preventivos.

Antipulgas: Aplicación de productos para el control de pulgas y otros parásitos externos, protegiendo la salud de los animales y del entorno familiar.

Limpieza de orejas: Higiene especializada para prevenir infecciones y molestias auditivas en perros y gatos.

Corte de uñas: Mantenimiento regular realizado por personal capacitado para evitar lesiones y promover el bienestar de las mascotas.

Sesión demostrativa de alimentos para mascotas: Orientación sobre opciones de nutrición adecuadas según la etapa de vida y necesidades particulares.

Desparasitación: Eliminación de parásitos internos que pueden afectar la salud de los animales y de las personas que conviven con ellos.

Charla de tenencia responsable: Espacio educativo para informar sobre derechos, deberes y buenas prácticas en el cuidado animal.

Adopción de mascotas: Zona destinada a la entrega de animales rescatados, promoviendo la adopción responsable y la solidaridad.

Fifi look: Servicio de arreglo estético para mascotas, mejorando su presentación y comodidad.

Huellitas de amor: Actividad enfocada en fortalecer el vínculo afectivo entre dueños y animales domésticos.

Denuncia por maltrato animal: Orientación sobre cómo reportar situaciones de abuso y proteger los derechos de los animales.

Tratamiento contra la sarna: Atención especializada para mascotas que presentan esta enfermedad cutánea, contribuyendo a su recuperación.

La campaña veterinaria es importante porque permite que la comunidad acceda a servicios de salud animal sin costo - Créditos: Freepik.

La jornada, organizada por la administración local, busca facilitar el acceso a servicios veterinarios esenciales, orientar a las familias sobre el cuidado de sus animales domésticos y promover hábitos responsables en la crianza de perros y gatos.

La campaña apunta a contribuir en la prevención de enfermedades, mejorar la salud pública y ofrecer oportunidades de adopción para quienes deseen incorporar un nuevo integrante al hogar. Además, se brindará orientación sobre el respeto y los derechos de los animales, fortaleciendo el vínculo entre las familias y sus mascotas.

La Municipalidad de Puente Piedra invita a todos los vecinos a aprovechar esta campaña gratuita, que busca mejorar la calidad de vida de los animales domésticos y reforzar la cultura del cuidado responsable.

Contribuye a mantener el sistema inmunológico de los animales en óptimas condiciones, facilitando su crecimiento y desarrollo saludable.

Reduce el riesgo de problemas digestivos, como vómitos, diarreas y pérdida de peso, asociados a la presencia de parásitos internos.

Disminuye la probabilidad de complicaciones graves, como anemia o daño en órganos vitales, causados por infestaciones prolongadas.

Favorece el bienestar general de la mascota, mejorando su apetito, energía y apariencia física.

Evita la propagación de parásitos en el entorno, protegiendo a otros animales y a la comunidad.

Permite un control efectivo de plagas comunes, como lombrices, tenias y giardias, que afectan la salud animal y humana.

Facilita la detección temprana de posibles enfermedades parasitarias mediante el seguimiento veterinario regular.