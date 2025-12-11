Nueva campaña veterinaria gratis para este 12 de diciembre: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Las mascotas de los vecinos recibirán atención especializada - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Breña ha anunciado una campaña veterinaria gratuita dirigida a todos los vecinos del distrito que deseen cuidar la salud de sus animales de compañía. El evento tendrá lugar este viernes 12 de diciembre, de 9:00 a 12:30 horas, en el frontis de la entidad edil ubicada en la avenida Arica n.º 500.

La campaña tiene como objetivo brindar atención básica a perros y gatos de la zona con el objetivo de promover su bienestar y reforzando la tenencia responsable de mascotas en la comunidad.

La iniciativa, impulsada por el municipio, responde a la necesidad de acercar servicios de salud animal a sectores donde la atención privada puede resultar inaccesible para muchas familias.

Además, pretende fomentar hábitos de prevención y cuidado integral en los hogares, entregando orientación directa a los dueños para que sus mascotas gocen de una vida más saludable y feliz.

La importancia de esta campaña radica en el impacto positivo que tiene en la salud pública y en el entorno familiar, ya que los animales sanos no solo conviven mejor con sus dueños, sino que ayudan a reducir riesgos de transmisión de enfermedades.

El municipio ha dispuesto de personal veterinario calificado, con experiencia en la atención comunitaria, que estará a cargo de la atención.

¿Cuáles son los serivicios disponibles?

Durante la jornada, se brindarán los siguientes servicios gratuitos a los asistentes:

Consultas veterinarias: Se realizará una evaluación general del estado físico y conductual de cada animal, resolviendo dudas, dando pautas de alimentación y ofreciendo recomendaciones para prevenir enfermedades comunes.

Limpieza de oídos: Se efectuará una higiene cuidadosa de los conductos auditivos externos, removiendo cerumen y suciedad acumulada, lo que ayuda a evitar infecciones, picazón y molestias relacionadas con la falta de limpieza en esta parte sensible.

Desparasitación interna: Se administrarán medicamentos destinados a eliminar parásitos intestinales internos, tales como lombrices y tenias, protegiendo tanto la salud de las mascotas como la de las personas que viven en el hogar.

Aplicación de antipulgas: Se aplicará un tratamiento externo para controlar la presencia de pulgas y otros ectoparásitos en la piel y el pelaje, previniendo alergias, dermatitis y enfermedades transmitidas por estos insectos.

La campaña está abierta a todos los residentes de Breña y no requiere inscripción previa. El personal municipal estará disponible para ofrecer orientación sobre prácticas de cuidado responsable, protección animal y prevención de enfermedades, además de responder a inquietudes sobre la salud de cada mascota.

Campaña veterinaria para el 12 de diciembre

La Municipalidad Distrital de Lurín ha anunciado la organización de una campaña veterinaria gratuita enfocada en el bienestar y la salud de los animales domésticos del distrito. La jornada también busca incentivar la tenencia responsable entre los vecinos, reforzando el compromiso local con la protección animal y la salud pública.

Este evento se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre en la veterinaria municipal, situada en el kilómetro 40 de la zona “A”. El horario de atención será de 10:00 a 14:00 horas. La iniciativa cuenta con la colaboración de VetlineX y está dirigida a todas las familias y personas particulares que deseen brindar atención profesional a sus mascotas a través de diferentes servicios esenciales.

Entre los servicios que estarán disponibles durante la campaña destacan:

Desparasitación interna: Aplicación de medicamentos para eliminar parásitos intestinales en perros y gatos, lo que contribuye a su desarrollo saludable y previene el contagio de enfermedades a otros animales o personas del hogar.

Desparasitación externa: Tratamientos para controlar y erradicar pulgas, garrapatas y otros parásitos del pelaje, favoreciendo la higiene y previniendo alergias, infecciones y molestias dérmicas.

Limpieza de oídos: Procedimiento enfocado en la remoción de suciedad, ácaros y focos de infección en los conductos auditivos. Una adecuada higiene auditiva previene malestares, infecciones recurrentes y problemas de audición.

Vacunación antirrábica: Aplicación de la vacuna contra la rabia, clave para prevenir el avance de esta enfermedad viral que amenaza la salud animal y representa un riesgo para toda la comunidad. La vacunación periódica es fundamental para evitar posibles brotes.

Limpieza bucal: Servicio que busca mantener la salud oral mediante la eliminación de sarro y bacterias, contribuyendo a prevenir el mal aliento, las infecciones y prolongando la calidad de vida de las mascotas.

Charlas sobre tenencia responsable: Espacios de orientación donde especialistas brindarán recomendaciones sobre los cuidados diarios, las responsabilidades legales de los dueños y buenas prácticas para asegurar una sana convivencia dentro y fuera del hogar.

Emisión de licencia de propietario de mascotas: Trámite gratuito dirigido a los asistentes que deseen identificar legalmente a sus animales de compañía, facilitando el control poblacional y la correcta gestión de la tenencia en Lurín.