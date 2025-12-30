Matrícula digital y presencial 2026: ¿En qué colegios se podrá elegir cada modalidad?

El proceso se realizará entre enero y marzo, con opciones virtuales en algunas UGEL de seis regiones y atención presencial en el resto del país. - Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la implementación de dos modalidades de matrícula para el año escolar 2026, que comenzará el 16 de marzo. La medida, según explicó el ministro Jorge Figueroa Guzmán, busca asegurar un acceso oportuno, transparente y completamente gratuito al sistema educativo público, facilitando y ordenando la atención a las familias en todo el país.

Matrícula digital en UGEL focalizadas

La modalidad digital estará dirigida a instituciones educativas públicas seleccionadas en veinte Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de seis regiones. Este proceso se realizará del 19 de enero al 6 de marzo de 2026 y permitirá a las familias completar el trámite de manera virtual a través de la plataforma oficial: https://matriculadigital.pe/region/.

El Ministerio de Educación definió las zonas y colegios donde las familias podrán optar por matrícula digital o presencial para el próximo año escolar. - Minedu

Las regiones y UGEL que aplicarán la matrícula digital son las siguientes:

Lima Metropolitana : UGEL 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

Callao : Cercado y Ventanilla

Tacna : UGEL Tacna

Arequipa : UGEL Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya

Moquegua : UGEL Ilo y Mariscal Nieto

Lima Provincias: UGEL Cañete, Huaura, Huaral, Huarochirí y Barranca

Las familias deberán consultar el cronograma y seguir los pasos indicados en la plataforma, lo que permitirá agilizar el proceso y reducir los desplazamientos presenciales, especialmente en zonas urbanas de alta demanda.

La matrícula será gratuita y no podrá condicionarse a la compra de uniformes, útiles ni al pago de cuotas adicionales, según el Minedu. - Minedu

Matrícula presencial en el resto del país

Para las instituciones educativas públicas no incluidas en la modalidad digital, el proceso se realizará de manera presencial en los locales escolares, bajo la responsabilidad de los directores. Esta matrícula presencial tendrá lugar entre el 5 de enero y el 6 de marzo de 2026. Los directores deberán garantizar una atención ordenada, transparente y libre de condicionamientos indebidos.

El ministro Figueroa Guzmán indicó que los estudiantes que permanecen en el mismo colegio y han sido promovidos de grado tienen su matrícula asegurada. Las familias solo deberán confirmar la continuidad de sus hijos conforme a los mecanismos establecidos por cada institución.

Solo veinte UGEL de seis regiones aplicarán la modalidad digital; el resto de las escuelas públicas mantendrán el trámite presencial. - Minedu

La matrícula estará dirigida principalmente a estudiantes nuevos, reingresantes o aquellos que soliciten traslado. La atención se realizará de acuerdo con la disponibilidad existente, aplicando los criterios definidos en la norma técnica para evitar largas filas y prácticas indebidas, como cobros no autorizados o requisitos fuera de la normativa.

Garantía de gratuidad y supervisión

El Minedu recordó que el proceso de matrícula para el año escolar 2026 es gratuito y no puede estar sujeto a la compra de uniformes, útiles escolares ni al pago de cuotas de APAFA. Ninguna institución puede condicionar el acceso de los estudiantes a la adquisición de materiales o servicios adicionales.

El ministro Figueroa Guzmán exhortó a las Direcciones Regionales de Educación y a las UGEL a reforzar las acciones de supervisión y orientación, así como a fomentar la denuncia de cualquier irregularidad. Las familias que detecten situaciones indebidas deben informar a la UGEL correspondiente para que se tomen las medidas oportunas.

El proceso de matrícula 2026 busca facilitar el acceso al sistema educativo público, garantizando la equidad y evitando prácticas que perjudiquen a los estudiantes y sus familias. La opción digital representa un avance para la modernización y transparencia, mientras que la modalidad presencial continuará siendo fundamental en muchas regiones del país. Ambas alternativas pretenden asegurar que ningún estudiante quede fuera del sistema educativo por barreras administrativas o económicas.