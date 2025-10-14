Perú

Jorge Figueroa Guzmán jura como titular del Minedu: perfil del nuevo ministro de Educación del gobierno de José Jerí

A cuatro días de haber asumido el gobierno tras la vacancia de Dina Boluarte, el presidente interino José Jerí tomó juramento a su primer gabinete ministerial, en el que destaca la nueva titular del Ministerio de Educación

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
Jorge Figueroa Guzmán jura como nuevo ministro de Educación del gobierno de José Jerí. TV Perú

El presidente interino José Jerí tomó juramento a Jorge Eduardo Figueroa Guzmán como titular del Ministerio de Educación durante una ceremonia realizada esta tarde en Palacio de Gobierno. Esta designación marca los primeros cambios en el gabinete tras la asunción del nuevo mandatario, quien juró al cargo luego de la vacancia de Dina Boluarte.

La juramentación ocurre en un contexto político de incertidumbre y bajo la presión de sectores sociales y educativos que exigen estabilidad institucional. Diversas bancadas del Congreso han solicitado al Ejecutivo que garantice la continuidad de las políticas educativas y el avance de las reformas pendientes dentro del sector.

La ceremonia de juramentación de los ministros había sido convocada para las 16:30, pero algunos imprevistos causaron un retraso en el inicio del acto, que comenzó minutos más tarde de lo establecido.

Sede Minedu en San Borja.
Sede Minedu en San Borja. Foto: Google Maps

Figueroa Guzmán reemplaza a Morgan Quero, quien deja el Ministerio de Educación tras una gestión cuestionada por declaraciones polémicas en torno a comunidades indígenas y a las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Su cercanía y respaldo público a la exmandataria también generaron críticas, mientras diversos sectores reclamaban una conducción más técnica e independiente en el sector.

La juramentación del nuevo titular del Ministerio de Educación se llevó a cabo en una ceremonia conjunta con los demás integrantes del nuevo Gabinete Ministerial, luego de la renuncia masiva presentada por el equipo del entonces premier Eduardo Arana. Este relevo en el Ejecutivo se produjo tras la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, hecho que generó una reestructuración completa en el Consejo de Ministros y marcó el inicio de una nueva etapa en el Gobierno peruano.

El perfil del nuevo ministro de Educación

Jorge Eduardo Figueroa Guzmán es un abogado peruano especializado en Derecho Digital y nuevas tecnologías. Se graduó en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde realizó una Maestría en Derecho Procesal, y obtuvo un MBA en Administración Estratégica de Empresas en Centrum PUCP. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asociado senior en el área tributaria, con experiencia en defensa y procedimientos ante la administración tributaria. Además, es miembro del Colegio de Abogados de Lima y trabajó en el estudio Zuzunaga & Assereto Abogados.

De Asesor II bajo el
De Asesor II bajo el liderazgo de Morgan Niccoló Quero a Ministro de Educación: Jorge Eduardo Figueroa Guzmán asume la cartera educativa del país. Foto: Presidencia

En el sector público, Figueroa ha ocupado diferentes cargos en el Ministerio de Educación del Perú (Minedu). En mayo de 2024, fue designado como Asesor II del Despacho Ministerial a través de la Resolución Ministerial N.º 250-2024-MINEDU y en agosto del mismo año asumió la jefatura de gabinete de la División de Educación General (DEG).

Respecto a su relación con Morgan Niccoló Quero Gaime, actual ministro de Educación, Figueroa ha desarrollado su labor bajo su liderazgo en el Minedu.

Morgan Quero deja el Minedu tras vacancia de Boluarte

La renuncia de Morgan Quero al Ministerio de Educación se produjo en octubre de 2025, en medio de la crisis política causada por la vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Su salida coincidió con la asunción del presidente interino José Jerí, quien anunció un nuevo gabinete ministerial.

Morgan Quero estará en París
Morgan Quero estará en París durante su cumpleaños gracias a autorización de Dina Boluarte. (Foto: Minedu)

Luego de su renuncia, Quero fue observado al ingresar a la vivienda de Boluarte, hecho que alimentó los comentarios sobre su cercanía política con la expresidenta. Esta situación reavivó las críticas por su defensa del gobierno anterior en los meses previos y afianzó la imagen de lealtad hacia Boluarte tras dejar el cargo.

Durante la gestión de Quero, se generaron controversias debido a sus declaraciones polémicas sobre derechos humanos y comunidades indígenas, así como por su postura confrontacional frente a sectores críticos de la administración Boluarte. Su salida del Ministerio representó el final de una etapa de alta controversia en el sector Educación, permitiendo la designación de una nueva titular bajo el gobierno interino. La crisis política marcó un cambio abrupto en la conducción del ministerio.

Temas Relacionados

Ministerio de Educación José Jerí Congreso Palacio de Gobiernoperu-politica

Más Noticias

Perfil y hoja de vida de Denisse Miralles, nueva ministra de Economía del gobierno de José Jerí

Asume la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el gobierno de José Jerí en un escenario marcado por la urgencia de definir el presupuesto de 2026 y el debate legislativo sobre el incremento del gasto público

Perfil y hoja de vida

César Díaz es el nuevo ministro de Defensa: perfil y antecedentes del nuevo titular del Mindef

Asume el cargo en reemplazo de Walter Astudillo, quien ocupó el cargo desde el 13 de febrero del 2023. Se despide tras la vacancia de Dina Boluarte y la renovación del gabinete ministerial por parte del presidente José Jerí

César Díaz es el nuevo

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Las ‘íntimas’ realizarán su evento de presentación el 25 y 26 de octubre, días en los que se enfrentará a Regatas Lima, Fluminense y River Plate. Conoce todos los detalles de la venta de tickets

Entradas para la Noche Blanquiazul

Perfil de Hugo de Zela Martínez, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores en el Gabinete del presidente José Jerí

El nuevo canciller juró ante el presidente José Jerí. Su regreso marca la vuelta de un diplomático de carrera con amplia trayectoria en América y la OEA, y un perfil técnico en política exterior

Perfil de Hugo de Zela

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

La nueva titular del MIMP inicia su gestión en medio de una mancha sobre el presidente interino, junto con un preocupante aumento de feminicidios y violencia sexual en el país

Perfil de Sandra Gutiérrez, la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perfil y hoja de vida

Perfil y hoja de vida de Aldo Prieto Barrera, nuevo titular del MTC y mano derecha de Gustavo Adrianzén

Miguel Ángel Espichán asume el Ministerio del Ambiente para el gobierno interino de José Jerí: perfil del nuevo titular del Minam

Teresa Mera, perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de José Jerí

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

Perfil de Alfredo Luna Briceño, el nuevo ministro de Cultura en el Gabinete del presidente José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Ricky Trevitazzo devuelve la marca

Ricky Trevitazzo devuelve la marca ‘Skándalo’ a Roly Ortiz y aclara: “Nunca quise apropiarme del nombre”

Darinka Ramírez se lanza como cantante de reggaetón y estrena “Mala jugada”

Macarena Vélez arremete contra Aleska Zambrano, ex de Said Palao: la acusa de “meterse en su relación”

Marcelo Tinelli borra mensaje a Milett Figueroa en sus redes: de la promesa de amor eterno a un texto breve y frío

Patricia Portocarrero revela cómo sobrevivir a tres paros cardiacos le cambió la vida: “Comencé a decir ‘no’”

DEPORTES

Maria Alejandra Marin pondera el

Maria Alejandra Marin pondera el nivel de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Venir al bicampeón implica dar lo mejor para un nuevo título”

Club de Liga 2 sufre extorsiones y amenazas en plenas semifinales de ascenso: “Hoy en día el Perú está muy peligroso”

Thaisa Mc Leod no se conforma con su evolución física y fija una meta clara: “Quiero seguir bajando de peso”

Dónde ver Colombia vs Canadá en Perú HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Eddie Fleischman lanzó ácido comentario contra Felipe Chávez: “No es lo que decían en los relatos, no cualquiera es joya”