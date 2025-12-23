Matrícula escolar 2026 en Perú: ¿Desde cuándo y cómo solicitar vacantes en colegios estatales? Minedu responde

Matrícula escolar gratuita 2026: así será el proceso presencial y digital en instituciones públicas. Foto: MINEDU

Con el cierre del año escolar 2025, miles de familias en Perú comienzan a planificar el ingreso o la permanencia de sus hijos en instituciones educativas públicas para el ciclo 2026. Cada año, la culminación de clases marca el inicio de un periodo de alta demanda por vacantes, especialmente en colegios con mayor reconocimiento o ubicados en zonas con alta densidad poblacional. Este proceso suele generar largas filas y una intensa competencia por los cupos disponibles, lo que incrementa la expectativa de padres y tutores ante la próxima apertura de inscripciones.

¿Desde cuándo se podrá solicitar vacantes?

En este contexto, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció el cronograma oficial para la matrícula escolar 2026 en modalidad presencial, detallando cada etapa clave para garantizar un proceso ordenado y transparente.

Según lo establecido, la presentación de solicitudes podrá realizarse del 2 al 11 de enero de 2026, mientras que la revisión de solicitudes se efectuará entre el 12 y el 18 del mismo mes.

La asignación de vacantes se llevará a cabo del 19 al 30 de enero de 2026. Finalmente, el registro en el SIAGIE —el sistema oficial de gestión educativa— está programado entre el 31 de enero y el 4 de febrero de 2026.

El Minedu precisa que los estudiantes que serán promovidos al siguiente grado podrán continuar su trayectoria educativa en la misma institución educativa mediante la continuidad regular. En ese caso, deberán comunicar su continuidad al director del colegio por los medios que este haya previsto, sin que sea necesaria la presentación de una solicitud por parte de las familias.

Gobierno del Perú y el Ministerio de Educación remarcaron que este calendario busca brindar organización y confianza para todas las familias. Se recomienda prestar atención a cada fase del cronograma y reunir la documentación requerida para evitar contratiempos durante la inscripción.

Matrícula digital: ¿Quiénes y desde cuándo se podrá usar?

Minedu interviene colegios informales que funcionaban sin autorización - Minedu

En 2026, el Ministerio de Educación pondrá en marcha la matrícula digital en veinte UGEL de seis regiones del país. Esto significa que las familias podrán pedir vacantes para inicial, primaria y secundaria usando su teléfono o computadora, sin necesidad de hacer colas ni ir al colegio. Todo el trámite será gratis y más seguro, evitando pagos indebidos o trámites complicados, informó la entidad.

Las familias interesadas podrán ingresar desde el 19 de enero a la web matriculadigital.pe, donde encontrarán la lista de colegios ubicados en Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias que utilizan este sistema. Además, se habilitarán puntos de ayuda para quienes requieran orientación durante el proceso.

Para hacer la solicitud, solo se debe ser mayor de edad, tener el documento de identidad del adulto y del menor (o una declaración jurada si no se tiene el documento), y contar con un teléfono y correo electrónico para recibir avisos y confirmaciones del proceso.

Por su parte, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, recordó a las madres, padres y representantes legales que la matrícula en las instituciones educativas públicas es completamente gratuita, por lo que no se debe realizar ni exigir ningún pago por este proceso.

“Todas las postulaciones son evaluadas bajo criterios de transparencia y en estricto respeto del orden de prioridad establecido por la normativa vigente, lo que garantiza un proceso de asignación de vacantes justo y equitativo para todas las familias” señaló el titular de Educación.