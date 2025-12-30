Perú

Alerta en el litoral: Perú registró más de 800 sismos en la zona costera durante el 2025

El Instituto Geofísico del Perú ya tiene una fecha definida para iniciar las pruebas de su sistema de alerta temprana

Guardar
Perú ha registrado más de 800 sismos en lo que va del año, una cifra alarmante que pone en evidencia la vulnerabilidad de zonas como la Costa Verde. Expertos analizan los riesgos y explican el retraso en la implementación del sistema de alerta temprana. | Video: Canal N.

Según datos oficiales, en lo que va del año se han registrado más de 800 sismos concentrados exclusivamente en la zona costera del país. Esta intensa actividad es una consecuencia directa de la ubicación del Perú en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana genera una liberación constante de energía.

Esta situación se ha visto agudizada en los últimos días del año. El evento de mayor impacto ocurrió la noche del sábado 27 de diciembre, cuando un sismo de magnitud 6.0 con epicentro al oeste de Chimbote sacudió la región Áncash. Este movimiento dejó un saldo de 51 personas heridas y daños estructurales en el Hospital La Caleta, así como viviendas afectadas en distritos de La Libertad como Alto Trujillo y Virú. Previamente, el 26 de diciembre, otro temblor de 4.8 con epicentro en Barranca asustó a los habitantes de Lima Metropolitana, provocando evacuaciones preventivas en diversos edificios públicos.

Litoral limeño, el más vulnerable

La identificación de los puntos más críticos del litoral ha llevado a los especialistas a poner una alerta especial sobre la Costa Verde. Según informaron investigadores del Ingemmet a Canal N, este tramo del litoral limeño presenta una vulnerabilidad estructural preocupante debido a que muchas viviendas han sido levantadas sobre terrenos inestables. Las antiguas quebradas del acantilado han sido históricamente rellenadas para ganar espacio urbano, lo que compromete la resistencia de las estructuras ante un sacudimiento severo.

Acantilados de la Costa Verde
Acantilados de la Costa Verde presentan alta vulnerabilidad ante sismos por la inestabilidad de sus suelos rellenados.

Segundo Núñez, investigador de la institución, explicó que al recorrer el borde de los acantilados se pueden observar edificaciones con daños visibles. “Usted va por ahí y va a ver casas que casi tienen rajaduras. Son antiguas quebradas, que nosotros llamamos cárcavas, que han sido rellenadas y sobre estas hay viviendas”, precisó el especialista.

Esta condición de suelo rellenado actúa como un amplificador de las ondas sísmicas, lo que eleva el riesgo de colapsos o deslizamientos de tierra en una de las zonas de mayor tránsito recreativo de la capital.

Marcha blanca del Sistema de alerta temprana será en 2026

Ante la recurrencia de estos eventos, la implementación del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) es una urgencia nacional. Hernando Tavera, presidente del IGP, informó a Canal N que el proyecto, inspirado en el modelo mexicano, sufrió retrasos considerables debido a la crisis sanitaria. “El proyecto empezó en el 2021. Hemos tenido prácticamente casi dos años de pandemia, entonces casi todo se ha detenido”, precisó el funcionario.

El sistema de alerta temprana
El sistema de alerta temprana ante sismos iniciará su etapa de pruebas oficiales en el año 2026.

Sin embargo, Tavera espera que para el 2026 se inicie la etapa de “marcha blanca” o pruebas oficiales del sistema. Esta tecnología permitirá enviar alertas a los teléfonos móviles y activar sirenas segundos antes de que las ondas sísmicas más destructivas lleguen a las zonas urbanas, otorgando un tiempo vital para la evacuación.

Un cierre de año marcado por la actividad sísmica

La tensión se ha incrementado en los últimos días debido a una serie de movimientos telúricos que han sacudido diversos puntos del país. El sismo en Chimbote fue precedido por otros eventos que también causaron zozobra. La noche del 26 de diciembre, un sismo de magnitud 4.8 con epicentro en Supe Puerto, Barranca, fue percibido con una intensidad de nivel III en Lima Metropolitana, provocando la evacuación preventiva de centros comerciales y edificios.

Solo en la última semana, el Instituto Geofísico del Perú ha reportado trece movimientos sísmicos, afectando regiones como Lima, Áncash, Ucayali, Arequipa y Tacna.

En el Perú se registran 3 sismos diarios y se llama a participar del simulacro | Exitosa Noticias

Recomendaciones ante el riesgo inminente

El presidente del IGP enfatizó que la prevención no solo depende de la tecnología, sino de la autoconstrucción responsable. Tavera recomendó a la población revisar técnicamente el tipo de suelo donde están levantadas sus casas, el material utilizado y la distribución de los ambientes. “Es importante identificar zonas seguras y rutas de evacuación”, señaló el especialista, recordando que el Perú es un país altamente sísmico donde un terremoto puede ocurrir en cualquier momento.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia de contar con la mochila de emergencia, la cual debe incluir agua, alimentos no perecibles, radio a pilas, linterna y un botiquín de primeros auxilios. La cultura de prevención es, hoy más que nunca, la única herramienta capaz de reducir riesgos y proteger vidas.

Temas Relacionados

Sismo en PerúInstituto Geofísico del PerúIngemmetIGPCosta Verdeperu-noticias

Más Noticias

¿Cómo se definirá el ascenso en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Así se jugará el cuadrangular de permanencia según las bases del torneo

Con la última fecha por jugarse, el campeonato local prepara un cuadrangular decisivo donde cuatro equipos buscarán el único boleto disponible para la próxima temporada

¿Cómo se definirá el ascenso

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

El icónico ‘Gavilán’ ha revelado que su nombre también aparece en el plan de viabilidad presentado por la ‘U’ ante SUNAT, situación que ha generado decepción: “Son 14 años y al 2025 súmale seis más, o sea 20 años para cobrar una deuda”

Johan Fano lamenta el nuevo

Rodrigo Ureña cierra su historia con Universitario: deja el legado del tricampeonato en Perú para incorporarse a Millonarios

El centrocampista chileno de 32 años se marcha de la institución ‘crema’ luego de tres cursos marcados por el regreso al protagonismo del club en el torneo local

Rodrigo Ureña cierra su historia

Juntos por el Perú denuncia caída del sistema del JNE que habría impedido inscribir sus listas electorales

Roberto Sánchez, candidato presidencial, afirmó que una falla técnica de cinco horas afectó a varias organizaciones políticas y pidió que se reponga ese tiempo para garantizar el derecho a la participación democrática

Juntos por el Perú denuncia

Hallan antenas clandestinas que burlaban bloqueadores de señal en penal Sarita Colonia

Mafias instalaron infraestructura ilegal en viviendas colindantes para proveer internet a los internos del centro penitenciario del Callao

Hallan antenas clandestinas que burlaban
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú denuncia

Juntos por el Perú denuncia caída del sistema del JNE que habría impedido inscribir sus listas electorales

Mario Vizcarra en la cuerda floja: JEE admite tacha y podría dejarlo fuera de las elecciones de 2026

JEE admite tacha que puede dejar fuera la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

Presentan dos nuevas tachas contra Mario Vizcarra por tener una condena por corrupción

ENTRETENIMIENTO

El reencuentro de los hermanos

El reencuentro de los hermanos Álvarez: así celebraron Arturo y Carlos la Navidad tras su reconciliación

Youna revela que padece leucemia y enfrenta el cáncer con actitud positiva: “Esta batalla es por mi hija”

Jaime Bayly reveló discusión con Silvia Núñez por supuesto gesto indebido hacia su exesposa: “Creyó que crucé un límite”

Pamela López llevará a Christian Cueva ante la justicia tras hacer llorar a sus hijos en Navidad

Jaime Bayly y la confesión que le hizo su hija Paola Bayly antes de casarse: “Estaba cansada de ser mi hija”

DEPORTES

¿Cómo se definirá el ascenso

¿Cómo se definirá el ascenso en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Así se jugará el cuadrangular de permanencia según las bases del torneo

Rodrigo Ureña cierra su historia con Universitario: deja el legado del tricampeonato en Perú para incorporarse a Millonarios

“Llega para ser goleador del fútbol peruano”: el presidente de Talleres augura un gran futuro a Federico Girotti en Alianza Lima

Universitario fichó a Sekou Gassama, mientras que Alianza Lima presentó a Federico Girotti: ¿Qué ‘9′ tiene el mejor promedio goleador?

Javier Rabanal cuenta cómo llegó a Universitario: “Salió el rumor de que Jorge Fossati no seguiría y en dos semanas pasaron una propuesta”