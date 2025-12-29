Perú

“En la costa peruana siempre habrá sismos y debemos estar preparados”, advierte Hernando Tavera del IGP

Al menos cuatro sismos se han registrado este fin de semana en el norte del Perú. El evento de mayor magnitud, de 6 grados, ocurrió en la ciudad de Chimbote

Guardar
Hernando Távara IGP | ANDINA
Hernando Távara IGP | ANDINA

Al menos cuatro sismos se registraron este fin de semana en el norte del país. El evento de mayor magnitud, de 6 grados, se sintió en la ciudad de Chimbote, en la región Áncash, provocando daños en infraestructuras, cortes de energía y momentos de tensión entre la población.

Las autoridades informaron que solo se han reportado daños materiales, aunque el recuento incluye paredes rajadas, techos colapsados y destellos de luz en el cielo, un fenómeno que generó sorpresa entre los residentes.

El movimiento telúrico obligó a centenares de personas a evacuar viviendas, comercios y restaurantes en medio de un apagón generalizado. “La gente ya estaba llorando, algunos se tiraban en el suelo ya para ver qué cosa estaba pasando”, relató un testigo.

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, recordó que el territorio peruano es altamente sísmico debido al choque constante de las placas tectónicas.

“Las placas están colisionando desde Tumbes hasta Tacna. Por lo tanto, a lo largo de toda la costa peruana siempre van a ocurrir sismos y no tienen relación necesariamente uno con otro, sobre todo por la distancia y por la, por la zona que están, que están afectando. Entonces, al ser un país sísmico, siempre debemos estar esperando sismos y siempre tenemos que estar preparados, que es lo que siempre se ha mencionado, para que la población esté siempre alerta“, mencionó el especialista.

El fuerte sismo también se sintió en varias regiones del país. En Chimbote, imágenes grabadas por ciudadanos muestran daños en locales comerciales. “Se ha rajado toitito acá”, se escucha en uno de los videos difundidos. El hospital La Caleta reportó la caída de baldosas y fisuras en techos, lo que obligó a evacuar a pacientes de las áreas de emergencia y cirugía. Las luces de emergencia no funcionaban, dejando sectores del hospital a oscuras.

La UGEL Santa identificó daños
La UGEL Santa identificó daños en muros, techos y lozas deportivas de 15 instituciones educativas tras el sismo del 27 de diciembre. - Crédito: UGEL Santa

Daños y evacuaciones

El impacto del sismo generó evacuaciones masivas hacia la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote, donde cientos buscaron resguardo. “Todos han salido manos a la cabeza, desesperados, las señoras mayores también. O había una señora que ya desmayando se ha salido de su casa”, contó una testigo. La falta de energía complicó la atención en hospitales y la comunicación entre las autoridades.

En la región La Libertad, el sismo afectó a la ciudad de Trujillo, donde se produjo el colapso de una vivienda. Un adulto mayor quedó atrapado entre los escombros y tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencia. También se registraron daños en techos de casas y establecimientos comerciales. El Ministerio de Salud (Minsa) informó a través de un comunicado que en las regiones de Áncash y La Libertad hubo veinticinco personas lesionadas, de las cuales doce permanecen hospitalizadas.

Uno de los fenómenos más comentados tras el sismo fueron los destellos de luz observados en el cielo de Chimbote y Trujillo. “Ella, eh, y como son estructuras rocosas, ellas se friccionan y cuando se friccionan, le generan luminosidad, y esta luminosidad, por el, el, por la, mayor contenido de sales en el fondo oceánico, puede salir a superficie. En son hipótesis simplemente, pero no, no encontramos todavía una explicación real por qué es que se producirían estas, estas luces”, explicó un especialista.

Colegios de Chimbote sufren daños
Colegios de Chimbote sufren daños estructurales luego de los sismos que hicieron temblar la ciudad durante dos días. (Foto: Áncash al Día)

Contexto sísmico y recomendaciones de seguridad

El Instituto Geofísico del Perú reiteró que los sismos son eventos recurrentes en el país debido a la ubicación geográfica y la dinámica de las placas tectónicas. “Al ser un país sísmico, siempre debemos estar esperando sismos y siempre tenemos que estar preparados, que es lo que siempre se ha mencionado, para que la población esté siempre alerta”, señaló Hernando Tavera. Los expertos insisten en la importancia de construir viviendas seguras y con normas técnicas adecuadas para reducir los riesgos ante futuros movimientos telúricos.

Las autoridades de Áncash y La Libertad continúan monitoreando la situación y brindando asistencia a los afectados. El sismo, registrado a las cinco de la mañana con veintidós minutos, dejó en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias sísmicas.

Temas Relacionados

Hernan TavaraIGPSismos en PerúTemblorperu-noticias

Más Noticias

Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos de Lima para mañana 30 de diciembre: zonas afectadas y horarios

La medida responde a la realización de tareas de limpieza y mantenimiento en reservorios principales, con recomendaciones oficiales para almacenar agua y extremar cuidados durante las horas de suspensión del servicio

Sedapal anuncia corte de agua

El distinguido ránking que Joao Grimaldo lidera y supera a figuras de la Premier League, LaLiga y Serie A

El extremo peruano fue reconocido por un prestigioso portal debido al gran rendimiento mostrado en Riga FC y que le permitió superar a ‘cracks’ del fútbol europeo

El distinguido ránking que Joao

Sismo de 6.0 en Chimbote: ¿Por qué hubo gran cantidad de heridos, daños en viviendas y hospitales en Áncash y La Libertad?

El sismo de magnitud 6.0 que sacudió Chimbote dejó 51 heridos y expuso la fragilidad de viviendas, comercios y servicios esenciales, mientras autoridades y expertos advierten sobre la urgencia de fortalecer la prevención ante la permanente amenaza sísmica en la región

Sismo de 6.0 en Chimbote:

¿Cuándo inicia el primer feriado largo del 2026 y por qué el 2 de enero será día no laborable?

La medida oficial permitirá que trabajadores públicos disfruten de un periodo continuo de descanso, con la inclusión de un día libre compensable que se suma al asueto nacional por Año Nuevo

¿Cuándo inicia el primer feriado

Precio del dólar con alza: Así cerró el tipo de cambio hoy 29 de diciembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar con alza:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso propone eliminar el límite

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podría postular si cumple con los requisitos

Tren Lima–Chosica: La Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para la puesta en marcha

Nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Oswaldo Calle, fue investigado por la justicia

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

ENTRETENIMIENTO

Phillip Butters anuncia su ingreso

Phillip Butters anuncia su ingreso a Panamericana TV: ¿Cuándo saldrá al aire?

Leonard León afirma que le molesta que sus hijos llamen ‘papá’ a Christian Domínguez: “La usurpación de paternidad es evidente”

Largas filas y desorden en el ingreso al concierto de Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que triunfó en ‘Yo Soy’

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

Ernesto Pimentel responde a las críticas por su entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco: “Me enfoqué en la pareja”

DEPORTES

Paolo Guerrero se lució con

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

El distinguido ránking que Joao Grimaldo lidera y supera a figuras de la Premier League, LaLiga y Serie A

Se reveló el millonario monto que Alianza Lima ganará con el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul

Sebastien Pineau puso fin a una sequía goleadora de 452 días al contribuir con una anotación en holgado triunfo del Recreativo de Huelva

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV