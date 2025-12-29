“En la costa peruana siempre habrá sismos y debemos estar preparados”, advierte Hernando Tavera del IGP

Hernando Távara IGP | ANDINA

Al menos cuatro sismos se registraron este fin de semana en el norte del país. El evento de mayor magnitud, de 6 grados, se sintió en la ciudad de Chimbote, en la región Áncash, provocando daños en infraestructuras, cortes de energía y momentos de tensión entre la población.

Las autoridades informaron que solo se han reportado daños materiales, aunque el recuento incluye paredes rajadas, techos colapsados y destellos de luz en el cielo, un fenómeno que generó sorpresa entre los residentes.

El movimiento telúrico obligó a centenares de personas a evacuar viviendas, comercios y restaurantes en medio de un apagón generalizado. “La gente ya estaba llorando, algunos se tiraban en el suelo ya para ver qué cosa estaba pasando”, relató un testigo.

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, recordó que el territorio peruano es altamente sísmico debido al choque constante de las placas tectónicas.

“Las placas están colisionando desde Tumbes hasta Tacna. Por lo tanto, a lo largo de toda la costa peruana siempre van a ocurrir sismos y no tienen relación necesariamente uno con otro, sobre todo por la distancia y por la, por la zona que están, que están afectando. Entonces, al ser un país sísmico, siempre debemos estar esperando sismos y siempre tenemos que estar preparados, que es lo que siempre se ha mencionado, para que la población esté siempre alerta“, mencionó el especialista.

El fuerte sismo también se sintió en varias regiones del país. En Chimbote, imágenes grabadas por ciudadanos muestran daños en locales comerciales. “Se ha rajado toitito acá”, se escucha en uno de los videos difundidos. El hospital La Caleta reportó la caída de baldosas y fisuras en techos, lo que obligó a evacuar a pacientes de las áreas de emergencia y cirugía. Las luces de emergencia no funcionaban, dejando sectores del hospital a oscuras.

La UGEL Santa identificó daños en muros, techos y lozas deportivas de 15 instituciones educativas tras el sismo del 27 de diciembre. - Crédito: UGEL Santa

Daños y evacuaciones

El impacto del sismo generó evacuaciones masivas hacia la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote, donde cientos buscaron resguardo. “Todos han salido manos a la cabeza, desesperados, las señoras mayores también. O había una señora que ya desmayando se ha salido de su casa”, contó una testigo. La falta de energía complicó la atención en hospitales y la comunicación entre las autoridades.

En la región La Libertad, el sismo afectó a la ciudad de Trujillo, donde se produjo el colapso de una vivienda. Un adulto mayor quedó atrapado entre los escombros y tuvo que ser rescatado por los servicios de emergencia. También se registraron daños en techos de casas y establecimientos comerciales. El Ministerio de Salud (Minsa) informó a través de un comunicado que en las regiones de Áncash y La Libertad hubo veinticinco personas lesionadas, de las cuales doce permanecen hospitalizadas.

Uno de los fenómenos más comentados tras el sismo fueron los destellos de luz observados en el cielo de Chimbote y Trujillo. “Ella, eh, y como son estructuras rocosas, ellas se friccionan y cuando se friccionan, le generan luminosidad, y esta luminosidad, por el, el, por la, mayor contenido de sales en el fondo oceánico, puede salir a superficie. En son hipótesis simplemente, pero no, no encontramos todavía una explicación real por qué es que se producirían estas, estas luces”, explicó un especialista.

Colegios de Chimbote sufren daños estructurales luego de los sismos que hicieron temblar la ciudad durante dos días. (Foto: Áncash al Día)

Contexto sísmico y recomendaciones de seguridad

El Instituto Geofísico del Perú reiteró que los sismos son eventos recurrentes en el país debido a la ubicación geográfica y la dinámica de las placas tectónicas. “Al ser un país sísmico, siempre debemos estar esperando sismos y siempre tenemos que estar preparados, que es lo que siempre se ha mencionado, para que la población esté siempre alerta”, señaló Hernando Tavera. Los expertos insisten en la importancia de construir viviendas seguras y con normas técnicas adecuadas para reducir los riesgos ante futuros movimientos telúricos.

Las autoridades de Áncash y La Libertad continúan monitoreando la situación y brindando asistencia a los afectados. El sismo, registrado a las cinco de la mañana con veintidós minutos, dejó en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias sísmicas.