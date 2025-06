¿Por qué el Sismate no alertó de sismo de 6.1 en Lima y Callao? Esto dijo el presidente del IGP

Tras el reciente movimiento telúrico de 6.1 que sorprendió a la población en Lima y Callao, muchos ciudadanos se preguntaron por qué el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE) no activó una alerta previa. El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, se refirió al tema y despejó dudas sobre el funcionamiento del sistema.

En diálogo con Canal N, mencionó que la consulta sobre qué pasó con el Sismate es una de las más repetidas. Sin embargo, explicó que “este no es un sistema de alerta de sismos, sino un sistema de mensajería, de manejo de información”. Insistió en que la plataforma solo difunde mensajes y no genera alarmas sonoras antes de un sismo. “Ahí sí ha habido un poco de confusión por parte de la población”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario recordó la importancia de la preparación ciudadana ante emergencias, más allá de la existencia de sistemas automáticos. “Si nosotros nos preparamos de manera adecuada, siempre vamos a tener mejores resultados, ¿no? Así tuviéramos un sistema de alerta o no”, expresó.

Hernando Tavera, presidente del IGP. | Andina

Pese a que el titular del IGP asegura que el Sismate se limita a ser una herramienta tecnológica implementada en Perú para enviar mensajes masivos a teléfonos celulares en situaciones de emergencia, su nombre expresa que es un sistema de alerta temprana de sismos. Es decir, que proporciona información anticipada sobre posibles riesgos o eventos peligrosos, permitiendo a las personas y comunidades tomar medidas para reducir el impacto de estos eventos.

Hasta el momento el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no ha respondido la consulta. No obstante, no es la primera vez que se realiza esta pregunta ante la presencia de un fuerte sismo.

A mediados de julio de 2017, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se encontraban preparando un sistema de mensajería para alertar de forma temprana a los ciudadanos sobre posibles desastres naturales que podrían ocurrir a nivel nacional. “Hay otros países que ya cuentan con sistemas similares y nosotros debemos aspirar a tener sistemas modernos de este tipo”, dijo Carlos Valdez, el entonces viceministro de la cartera mencionada, a Andina.

No obstante, la medida que formaba parte del proyecto “Nos Importa el Perú”, de la Asociación Global de Todo el Ecosistema Móvil (GSMA), y debía comenzar a funcionar en el año 2018, todavía no es efectiva.

SASpe tampoco funcionó

En el pasado, ante la demora en la implementación de Sismate, Indeci indicó que existe otro sistema que también promete advertir a la población segundos antes de la llegada de un sismo y estaría listo antes. Se trata del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) que se supone permitirá alertar a la población ante un sismo igual o mayor a 6.0 de magnitud. Sin embargo, tampoco funcionó.

Pese a que el reciente sismo fue de 6.1, la herramienta no se activó. La idea de esta herramienta es advertir a la población entre 8 y 10 segundos previo al sismo para que evacúen. Dicho sistema, que actualmente se encuentra en implementación y tiene un avance del 70%, tiene como objetivo advertir a la población segundos de antes de que ocurra un movimiento telúrico de considerable magnitud. Según Indeci, estará completamente operativo en varias regiones en septiembre de 2025.