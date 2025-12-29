Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos de Lima para mañana 30 de diciembre: zonas afectadas y horarios

Sedapal realiza corte de agua en cuatro distritos de Lima por trabajos de mantenimiento y limpieza en reservorios principales. (Andina)

La empresa estatal Sedapal confirmó la suspensión temporal y parcial del servicio de agua potable en cuatro distritos de Lima Metropolitana para este martes 30 de diciembre, medida que afectará a numerosos usuarios en diferentes zonas de la ciudad.

El corte de agua, que responde a trabajos de mantenimiento y limpieza en los reservorios principales, se aplicará en Puente Piedra, Villa María del Triunfo, Lima Cercado y San Juan de Lurigancho, abarcando sectores residenciales y urbanizaciones enteras. El restablecimiento se realizará de manera escalonada, según el cronograma difundido por la entidad.

Según la información oficial de Sedapal, las labores programadas buscan garantizar la calidad y continuidad del suministro, motivo por el cual los cortes se realizarán en horarios específicos y en sectores delimitados de cada distrito.

Puente Piedra

En Puente Piedra, la restricción se aplicará al sector 390 y parte del sector 369, afectando a diversas asociaciones de viviendas, urbanizaciones y asentamientos humanos. La suspensión se realizará por motivos de limpieza de reservorio, iniciando a las 12:00 m. y finalizando a las 8:00 p.m.

Las zonas afectadas en Puente Piedra incluyen:

Asoc. Viv. Oasis

Asoc. Leoncio Prado

Asoc. Prop. Lotes Semirústicos Leoncio Prado

Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal

C.P. Las Brisas del Norte

Urb. Las Dalmacias

Urb. Zapallal

A.H. Twinza

A.H. Los Vencedores

A.H. Villa Canaán

A.H. Vista Alegre de Zapallal

Asoc. Viv. Virgen de las Nieves

Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado

Asoc. Viv. Leoncio Prado Oeste

Asoc. Viv. Leoncio Prado

P. J. Laderas de Chillón 1ra explanada

Villa María del Triunfo

En Villa María del Triunfo, la interrupción responde a la ejecución de empalme, afectando el sector 308 desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Las áreas comprendidas son:

Habilitaciones Los Álamos y Ampliación Paraíso

R. Jardines del Paraíso

Cuadrante de calles: Apurímac, San Benito, El Nuevo Paraíso y Pasaje S/N

Cercado de Lima

Por su parte, en Lima Cercado, la limpieza de reservorio dejará sin agua al sector 41 desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Las áreas incluidas en el corte son:

C.H. Palomino

C.R. Bancario

Urb. Pando 3ra etapa

Cuadrante delimitado por: Av. Venezuela, Av. Santa Bernardita, Jr. Santa Teodosia, Av. Universitaria

San Juan de Lurigancho

El distrito de San Juan de Lurigancho tendrá dos bloques de suspensión debido al mantenimiento preventivo del Reservorio N° 5 de Vicentelo. El corte iniciará a las 8:00 a.m. y finalizará a las 5:00 p.m. Las zonas comprometidas en este distrito están divididas en dos listados:

Primer grupo:

Urb. Chacarilla Otero

Cooperativa Las Flores

Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III

Urb. San Carlos

Asoc. San Hilarión I, II y III

Cooperativa La Huayrona I

Urb. San Gabriel

Segundo grupo:

Av. 9 de octubre

Av. Próceres de la Independencia

Av. Tusilagos Este

Av. Flores de Primavera

Av. Los Jardines Oeste

Av. Los Postes Este

Av. Basadre Este

Urb. Zarate

Urb. Caja de Agua

Recomendaciones ante el corte de agua

Sedapal recomendó a los vecinos de las zonas afectadas almacenar agua en envases limpios y tapados antes del inicio de la suspensión, a fin de garantizar el abastecimiento para actividades básicas durante las horas de corte. Además, sugirió evitar el uso innecesario del recurso y priorizar su consumo para higiene y alimentación.

En caso de dudas o para reportar emergencias, Sedapal puso a disposición la línea de atención Aquafono (01) 317-8000, donde los usuarios pueden consultar detalles del restablecimiento o coordinar el envío de camiones cisterna en situaciones excepcionales.

Entre las recomendaciones difundidas por la empresa, se incluye el lavado y desinfección periódica de los recipientes de almacenamiento, así como la verificación de que las tapas cierren correctamente para prevenir la contaminación del agua. Sedapal enfatizó que los trabajos de limpieza y mantenimiento resultan fundamentales para asegurar la calidad del servicio y prevenir riesgos sanitarios.

El restablecimiento del agua potable en los distritos afectados se efectuará gradualmente según el cronograma anunciado, por lo que los horarios podrían variar mínimamente dependiendo de la zona y las condiciones operativas.