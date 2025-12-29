Perú

Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos de Lima para mañana 30 de diciembre: zonas afectadas y horarios

La medida responde a la realización de tareas de limpieza y mantenimiento en reservorios principales, con recomendaciones oficiales para almacenar agua y extremar cuidados durante las horas de suspensión del servicio

Sedapal realiza corte de agua
Sedapal realiza corte de agua en cuatro distritos de Lima por trabajos de mantenimiento y limpieza en reservorios principales. (Andina)

La empresa estatal Sedapal confirmó la suspensión temporal y parcial del servicio de agua potable en cuatro distritos de Lima Metropolitana para este martes 30 de diciembre, medida que afectará a numerosos usuarios en diferentes zonas de la ciudad.

El corte de agua, que responde a trabajos de mantenimiento y limpieza en los reservorios principales, se aplicará en Puente Piedra, Villa María del Triunfo, Lima Cercado y San Juan de Lurigancho, abarcando sectores residenciales y urbanizaciones enteras. El restablecimiento se realizará de manera escalonada, según el cronograma difundido por la entidad.

Según la información oficial de Sedapal, las labores programadas buscan garantizar la calidad y continuidad del suministro, motivo por el cual los cortes se realizarán en horarios específicos y en sectores delimitados de cada distrito.

El servicio de agua potable
El servicio de agua potable se suspende temporalmente en Puente Piedra, Villa María del Triunfo, Lima Cercado y San Juan de Lurigancho según cronograma oficial de Sedapal. (Andina)

Puente Piedra

En Puente Piedra, la restricción se aplicará al sector 390 y parte del sector 369, afectando a diversas asociaciones de viviendas, urbanizaciones y asentamientos humanos. La suspensión se realizará por motivos de limpieza de reservorio, iniciando a las 12:00 m. y finalizando a las 8:00 p.m.

Las zonas afectadas en Puente Piedra incluyen:

  • Asoc. Viv. Oasis
  • Asoc. Leoncio Prado
  • Asoc. Prop. Lotes Semirústicos Leoncio Prado
  • Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal
  • C.P. Las Brisas del Norte
  • Urb. Las Dalmacias
  • Urb. Zapallal
  • A.H. Twinza
  • A.H. Los Vencedores
  • A.H. Villa Canaán
  • A.H. Vista Alegre de Zapallal
  • Asoc. Viv. Virgen de las Nieves
  • Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado
  • Asoc. Viv. Leoncio Prado Oeste
  • Asoc. Viv. Leoncio Prado
  • P. J. Laderas de Chillón 1ra explanada
En Puente Piedra, diversas asociaciones
En Puente Piedra, diversas asociaciones de viviendas y urbanizaciones quedan afectadas por la limpieza del reservorio desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. (Andina)

Villa María del Triunfo

En Villa María del Triunfo, la interrupción responde a la ejecución de empalme, afectando el sector 308 desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Las áreas comprendidas son:

  • Habilitaciones Los Álamos y Ampliación Paraíso
  • R. Jardines del Paraíso
  • Cuadrante de calles: Apurímac, San Benito, El Nuevo Paraíso y Pasaje S/N

Cercado de Lima

Por su parte, en Lima Cercado, la limpieza de reservorio dejará sin agua al sector 41 desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Las áreas incluidas en el corte son:

  • C.H. Palomino
  • C.R. Bancario
  • Urb. Pando 3ra etapa
  • Cuadrante delimitado por: Av. Venezuela, Av. Santa Bernardita, Jr. Santa Teodosia, Av. Universitaria

San Juan de Lurigancho

El distrito de San Juan de Lurigancho tendrá dos bloques de suspensión debido al mantenimiento preventivo del Reservorio N° 5 de Vicentelo. El corte iniciará a las 8:00 a.m. y finalizará a las 5:00 p.m. Las zonas comprometidas en este distrito están divididas en dos listados:

Primer grupo:

  • Urb. Chacarilla Otero
  • Cooperativa Las Flores
  • Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III
  • Urb. San Carlos
  • Asoc. San Hilarión I, II y III
  • Cooperativa La Huayrona I
  • Urb. San Gabriel

Segundo grupo:

  • Av. 9 de octubre
  • Av. Próceres de la Independencia
  • Av. Tusilagos Este
  • Av. Flores de Primavera
  • Av. Los Jardines Oeste
  • Av. Los Postes Este
  • Av. Basadre Este
  • Urb. Zarate
  • Urb. Caja de Agua
La limpieza de reservorio en
La limpieza de reservorio en Lima Cercado deja sin agua al sector 41, incluyendo áreas como Urb. Pando y C.H. Palomino entre las 10:00 a.m. y 10:00 p.m.

Recomendaciones ante el corte de agua

Sedapal recomendó a los vecinos de las zonas afectadas almacenar agua en envases limpios y tapados antes del inicio de la suspensión, a fin de garantizar el abastecimiento para actividades básicas durante las horas de corte. Además, sugirió evitar el uso innecesario del recurso y priorizar su consumo para higiene y alimentación.

En caso de dudas o para reportar emergencias, Sedapal puso a disposición la línea de atención Aquafono (01) 317-8000, donde los usuarios pueden consultar detalles del restablecimiento o coordinar el envío de camiones cisterna en situaciones excepcionales.

Entre las recomendaciones difundidas por la empresa, se incluye el lavado y desinfección periódica de los recipientes de almacenamiento, así como la verificación de que las tapas cierren correctamente para prevenir la contaminación del agua. Sedapal enfatizó que los trabajos de limpieza y mantenimiento resultan fundamentales para asegurar la calidad del servicio y prevenir riesgos sanitarios.

El restablecimiento del agua potable en los distritos afectados se efectuará gradualmente según el cronograma anunciado, por lo que los horarios podrían variar mínimamente dependiendo de la zona y las condiciones operativas.

