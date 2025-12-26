Dos distritos de Lima serán afectados por el corte de agua de Sedapal este 27 de diciembre

Sedapal anunció un corte temporal del servicio de agua potable programadas para el sábado 27 de diciembre en distintos sectores de los distritos de Puente Piedra y San Juan de Lurigancho. Estas suspensiones responden a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, acciones indispensables para asegurar la calidad y continuidad del suministro en zonas estratégicas de la ciudad.

Es fundamental destacar que los cortes de agua no abarcan la totalidad de los distritos mencionados, sino áreas específicas previamente delimitadas por la empresa prestadora del servicio. Las zonas afectadas han sido debidamente identificadas, lo que permite a los usuarios organizarse y tomar las previsiones necesarias para afrontar la suspensión programada.

Ante estos trabajos, se recomienda a la población almacenar agua en recipientes limpios y asegurar su uso racional durante el periodo de interrupción. Estas medidas permiten mitigar el impacto y garantizan que las familias cuenten con recursos básicos mientras dure el mantenimiento. Para cualquier consulta adicional, los usuarios pueden comunicarse con el servicio de atención especializado de Sedapal.

¿Qué distritos serán afectados?

Puente Piedra

El servicio de agua potable será interrumpido por trabajos de limpieza de reservorio. El corte afectará el Sector 392 desde las 12:00 hasta las 20:00. Las zonas incluidas son A.H. Brisas del Norte, A.H. Buenos Aires, A.H. La Florida, A.H. Los Girasoles, A.H. Hijos de Lamud II, A.H. Hijos de Luya II etapa, A.H. Keiko Sofía, A.H. La Libertad, A.H. Lomas de Zapallal, A.H. Lomas de Zapallal Sector B y A.H. Nuevo Progreso.

Asimismo, en el mismo sector y horario, se suspenderá el suministro en los siguientes puntos: A.H. Proyecto Integ. Zapallal, A.H. Proyecto Integ. Zapallal Alto, A.H. Señor de los Milagros, A.H. 23 de Setiembre, A.H. Los Zorzales, Asociación de Pobladores El Mirador de Lomas de Zapallal, Asociación Vivienda 15 de Setiembre de Copacabana, Asociación El Dorado y P.V. Buen Progreso.

También se ha incluído a la A.H. La Libertad, A.H. 6 de Abril, A.H. Lomas de Zapallal Sector C, A.H. Lomas de Zapallal Sector D, A.H. Proyecto Integral Zapallal Alto y la Asociación de Vivienda Lomas de Cerro Verde Ampliación.

San Juan de Lurigancho

El sábado se realizará el mantenimiento preventivo del Reservorio N.º 5 de Vicentelo, lo que generará una interrupción del servicio de agua potable desde las 8:00 hasta las 17:00. Las áreas afectadas incluyen la Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urbanización Zárate y Urbanización Caja de Agua.

En el mismo distrito, San Juan de Lurigancho, la suspensión del servicio de agua potable por el mantenimiento del mismo reservorio afectará también a la Urbanización Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urbanización San Silvestre y Violetas I, II y III, Urbanización San Carlos, Asociación San Hilarión I, II y Cooperativa La Huayrona I, así como la Urbanización San Gabriel.

Recomendaciones

Almacenar agua suficiente en recipientes limpios para cubrir las necesidades básicas de consumo, higiene y cocina durante el tiempo que dure la interrupción.

Cerrar bien los grifos y llaves de paso para evitar fugas o pérdidas cuando se restablezca el servicio.

Mantener tapados los recipientes donde se almacene agua, con el fin de evitar contaminación y la proliferación de insectos.

Priorizar el uso del agua almacenada para actividades esenciales como beber, preparar alimentos y la higiene personal.

Evitar lavar ropa, autos o realizar actividades que requieran gran cantidad de agua durante el corte programado.

Revisar y limpiar tanques y cisternas antes de almacenar el agua, asegurando que estén en condiciones óptimas.

Desinfectar el agua si es necesario , utilizando dos gotas de lejía por cada litro de agua y dejándola reposar por 30 minutos antes de consumirla.

Informar a todos los miembros del hogar sobre el horario y duración del corte, para que puedan tomar las precauciones necesarias.

Consultar los canales oficiales de Sedapal ante cualquier duda o para confirmar el restablecimiento del servicio.