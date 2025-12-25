Perú

Sedapal suspenderá su servicio en tres distritos de Lima este viernes 26 de diciembre: ¿Qué zonas serán afectadas?

Diversos distritos de Lima tendrán cortes parciales de agua este viernes, como parte de trabajos programados por la empresa

Guardar
El corte de agua programado
El corte de agua programado para el 11 de abril afectará zonas específicas en varios distritos de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

El viernes 26 de diciembre, diversos distritos de Lima Metropolitana experimentarán cortes en el servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución. Carabayllo, Pueblo Libre y San Juan de Lurigancho figuran entre las jurisdicciones que ha tomado en cuenta Sedapal.

Es fundamental que los usuarios se mantengan informados sobre los cortes de agua, ya que la suspensión no abarcará la totalidad de cada distrito, sino únicamente ciertas urbanizaciones, avenidas o sectores determinados. Contar con información actualizada permite a las familias y comercios tomar previsiones para minimizar el impacto en sus actividades cotidianas.

Sedapal recomienda consultar los canales oficiales para identificar si la zona donde se reside se encuentra incluida entre las áreas afectadas. La comunicación oportuna es clave para evitar contratiempos y garantizar una adecuada organización ante trabajos indispensables para la mejora del servicio.

¿Qué distritos serán afectados?

Carabayllo

El distrito de Carabayllo enfrentará una interrupción temporal del servicio de agua potable este viernes 26 de diciembre, desde las 12:00 hasta las 20:00. El motivo de este corte es la limpieza de reservorio, una medida necesaria para garantizar la calidad del suministro en la zona. En el sector 373, las áreas afectadas serán la Urb. La Planicie II y III etapa y la Urb. Villa Club III y IV etapa.

En el sector 357 de Carabayllo, la suspensión del servicio abarcará varios asentamientos humanos, incluyendo A.H. Ampl. El Paraíso, A.H. Ampl. El Cóndor, A.H. Ampl. Hiroshima, A.H. Los Ángeles, A.H. Ampl. Buena Vista, A.H. Comité Ampl. La Cumbre, A.H. El Cóndor, A.H. La Cumbre del Progreso, A.H. El Gran Cambio, A.H. Hiroshima, A.H. El Huascarán, A.H. Juan Pablo II y A.H. Keiko Sofía.

Otra parte del sector 357 de Carabayllo también quedará sin agua debido al mismo procedimiento. Las zonas impactadas son Comité Vecinal AH. 28 de Julio, AH. Luz Divina, AH. 20 de Marzo, AH. 30 de Mayo, AH. Monseñor Arnulfo Romero, AH. Carlos Noriega, AH. Nuevo Carabayllo, AH. 3 de Octubre, AH. El Paraíso, AH. Progreso Alto Horizonte, AH. El Progreso III y V sector (Comités 31, 39, 43) y AH. Villa San Antonio.

Pueblo Libre

En el distrito de Pueblo Libre, el sector 30 experimentará una interrupción del servicio de agua potable el viernes 26 de diciembre desde las 10:00 hasta las 22:00, debido a la instalación de una válvula de compuerta. Las zonas afectadas serán la Urb. Colmenares, en el cuadrante formado por Av. La Mar, Av. La Marina, Jr. Daniel Hernández y Av. Sucre.

Otra parte de Pueblo Libre, también en el sector 30, tendrá un corte de agua por el cambio de válvula. Esta suspensión impactará en Cercado, Urb. Colmenares, Urb. Cueva, Urb. Co-Aduaneros, Urb. Del Suta, Urb. Bolívar, Urb. La Estancia, Urb. Los Bambúes, Urb. Santa María, Urb. Matzuda, Urb. Sanidad PNP y Urb. Oyague.

Adicionalmente, el cuadrante de Av. Universitaria, Av. Bolívar, Av. Córdoba, Av. Sucre, Ca. Santa Rosa, Av. San Martín, Av. La Mar, Calle Junín, Jr. Alcázar, Av. Brasil, Av. La Marina, Jr. Daniel Hernández y Av. La Mar en Pueblo Libre será afectado por el corte de agua.

San Juan de Lurigancho

EnSan Juan de Lurigancho, el servicio de agua potable será suspendido este viernes 26 de diciembre desde las 8:00 hasta las 17:00 debido almantenimiento preventivo del Reservorio N.º 5 de Vicentelo. Las áreas afectadas incluyenAv. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. ZarateyUrb. Caja de Agua.

Temas Relacionados

corte de agua26 de diciembreSedapalLimaperu-noticias

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

César Acuña debe a EsSalud más de S/ 17 mil por Club UCV: candidato presidencial no cumplió con el aporte a sus trabajadores

Los registros oficiales precisan que el monto adeudado se origina en el mes de octubre de 2025. El presidente del Club César Vallejo es Richard Acuña

César Acuña debe a EsSalud

Mesa Redonda: “Hubo muchos detenidos” por Navidad 2025, aseguran desde la Municipalidad de Lima

El gerente de Gestión de Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, confirmó numerosos arrestos y decomisos en el corazón comercial de la ciudad, tras intensos operativos conjuntos con la PNP

Mesa Redonda: “Hubo muchos detenidos”

Este es el precio de la gasolina más barata y cara en Lima durante esta Navidad 2025

Conoce los precios de los diferentes combustibles que se ofrecen en gasolinerías limeñas este jueves 25 de diciembre

Este es el precio de

Mesa Redonda colapsa tras Navidad 2025: Municipalidad de Lima retiró más de 110 toneladas de basura en una sola noche

El volumen recolectado superó ampliamente el promedio diario habitual, que bordea entre 50 y 60 toneladas, tras una jornada marcada por comercio ambulatorio y miles de visitantes

Mesa Redonda colapsa tras Navidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Así se realizará

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: Cómo consultar los planes de gobierno de los partidos políticos

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez conmueve con su

Tula Rodríguez conmueve con su reflexión navideña y recuerda a Javier Carmona: “El amor no se va, solo cambia de forma”

Gisela Valcárcel revela el motivo por el que casi no llega a la cena navideña con Ethel Pozo

Pamela López acepta reunirse con Christian Cueva para llegar a un acuerdo de divorcio

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

Nelly Rossinelli es viral en TikTok por su receta del pavo de Navidad, pero usuarios le recuerdan a Magaly Medina

DEPORTES

Melgar denunció que la FPF

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario