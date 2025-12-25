Sedapal suspenderá su servicio en tres distritos de Lima este viernes 26 de diciembre: ¿Qué zonas serán afectadas?

El corte de agua programado para el 11 de abril afectará zonas específicas en varios distritos de Lima. Foto: Composición Infobae Perú

El viernes 26 de diciembre, diversos distritos de Lima Metropolitana experimentarán cortes en el servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la red de distribución. Carabayllo, Pueblo Libre y San Juan de Lurigancho figuran entre las jurisdicciones que ha tomado en cuenta Sedapal.

Es fundamental que los usuarios se mantengan informados sobre los cortes de agua, ya que la suspensión no abarcará la totalidad de cada distrito, sino únicamente ciertas urbanizaciones, avenidas o sectores determinados. Contar con información actualizada permite a las familias y comercios tomar previsiones para minimizar el impacto en sus actividades cotidianas.

Sedapal recomienda consultar los canales oficiales para identificar si la zona donde se reside se encuentra incluida entre las áreas afectadas. La comunicación oportuna es clave para evitar contratiempos y garantizar una adecuada organización ante trabajos indispensables para la mejora del servicio.

¿Qué distritos serán afectados?

Carabayllo

El distrito de Carabayllo enfrentará una interrupción temporal del servicio de agua potable este viernes 26 de diciembre, desde las 12:00 hasta las 20:00. El motivo de este corte es la limpieza de reservorio, una medida necesaria para garantizar la calidad del suministro en la zona. En el sector 373, las áreas afectadas serán la Urb. La Planicie II y III etapa y la Urb. Villa Club III y IV etapa.

En el sector 357 de Carabayllo, la suspensión del servicio abarcará varios asentamientos humanos, incluyendo A.H. Ampl. El Paraíso, A.H. Ampl. El Cóndor, A.H. Ampl. Hiroshima, A.H. Los Ángeles, A.H. Ampl. Buena Vista, A.H. Comité Ampl. La Cumbre, A.H. El Cóndor, A.H. La Cumbre del Progreso, A.H. El Gran Cambio, A.H. Hiroshima, A.H. El Huascarán, A.H. Juan Pablo II y A.H. Keiko Sofía.

Otra parte del sector 357 de Carabayllo también quedará sin agua debido al mismo procedimiento. Las zonas impactadas son Comité Vecinal AH. 28 de Julio, AH. Luz Divina, AH. 20 de Marzo, AH. 30 de Mayo, AH. Monseñor Arnulfo Romero, AH. Carlos Noriega, AH. Nuevo Carabayllo, AH. 3 de Octubre, AH. El Paraíso, AH. Progreso Alto Horizonte, AH. El Progreso III y V sector (Comités 31, 39, 43) y AH. Villa San Antonio.

Pueblo Libre

En el distrito de Pueblo Libre, el sector 30 experimentará una interrupción del servicio de agua potable el viernes 26 de diciembre desde las 10:00 hasta las 22:00, debido a la instalación de una válvula de compuerta. Las zonas afectadas serán la Urb. Colmenares, en el cuadrante formado por Av. La Mar, Av. La Marina, Jr. Daniel Hernández y Av. Sucre.

Otra parte de Pueblo Libre, también en el sector 30, tendrá un corte de agua por el cambio de válvula. Esta suspensión impactará en Cercado, Urb. Colmenares, Urb. Cueva, Urb. Co-Aduaneros, Urb. Del Suta, Urb. Bolívar, Urb. La Estancia, Urb. Los Bambúes, Urb. Santa María, Urb. Matzuda, Urb. Sanidad PNP y Urb. Oyague.

Adicionalmente, el cuadrante de Av. Universitaria, Av. Bolívar, Av. Córdoba, Av. Sucre, Ca. Santa Rosa, Av. San Martín, Av. La Mar, Calle Junín, Jr. Alcázar, Av. Brasil, Av. La Marina, Jr. Daniel Hernández y Av. La Mar en Pueblo Libre será afectado por el corte de agua.

San Juan de Lurigancho

EnSan Juan de Lurigancho, el servicio de agua potable será suspendido este viernes 26 de diciembre desde las 8:00 hasta las 17:00 debido almantenimiento preventivo del Reservorio N.º 5 de Vicentelo. Las áreas afectadas incluyenAv. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. ZarateyUrb. Caja de Agua.