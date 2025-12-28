Corte de agua en tres distritos de Lima mañana 29 de diciembre: conoce las zonas y horarios, según Sedapal

Numerosos usuarios en Lima Metropolitana deberán prepararse para enfrentar una interrupción temporal del servicio de agua potable que afectará parcialmente a tres distritos mañana, lunes 29 de diciembre.
De acuerdo con información oficial de Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima), el corte ocurrirá en Puente Piedra, San Miguel y San Juan de Lurigancho, como parte de tareas de limpieza y mantenimiento en reservorios de la ciudad.
Sedapal anunció que la suspensión del suministro responde a trabajos programados de limpieza de reservorios y mantenimiento preventivo. Según detalla la empresa estatal, las labores buscan garantizar el correcto funcionamiento de la red y la seguridad en la distribución de agua potable. El impacto de la medida alcanzará a numerosas urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos.
Puente Piedra
En el distrito de Puente Piedra, la restricción comenzará a las 12:00 m. y se prolongará hasta las 8:00 p.m. en el sector 392. Los sectores incluidos en el corte, según lo informado por Sedapal, abarcan:
- A.H. Proyecto Integrado Zapallal
- A.H. 23 de Setiembre
- A.H. Los Zorzales
- Asociación de Pobladores El Mirador de las Lomas de Zapallal
- Asociación de Vivienda 15 de Setiembre de Copacabana
- Asociación El Dorado
- P.V. Buen Progreso
- A.H. Las Brisas
- A.H. Buenos Aires
- A.H. La Florida
- A.H. Los Girasoles
- A.H. Hijos de Lamud II etapa
- A.H. Hijos de Luya II etapa
- A.H. Keiko Sofía
- A.H. La Libertad
- A.H. Lomas de Zapallal
- A.H. Lomas de Zapallal sector B
- A.H. Nuevo Progreso
San Miguel
En San Miguel, el corte de agua comenzará a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 p.m., afectando al sector 46. Sedapal especificó que la interrupción alcanzará las siguientes áreas:
- C.H. Julio C. Tello
- Urbanización Huertización Fundo San Miguel
- Cuadrante: Jr. Cuzco, Jr. Francisco Bolognesi, Av. Lima y Calle Mariscal Ramón Castilla
San Juan de Lurigancho
El distrito de San Juan de Lurigancho experimentará la restricción más temprana, con el servicio suspendido desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. debido al mantenimiento preventivo del Reservorio N° 5 de Vicentelo. Las zonas que estarán sin agua durante ese lapso, según el detalle oficial, son:
- Urbanización Chacarilla Otero
- Cooperativa Las Flores
- Urbanización San Silvestre y Violetas I, II y III
- Urbanización San Carlos
- Asociación San Hilarión I, II y III
- Cooperativa La Huayrona I
- Urbanización San Gabriel
- Avenida 9 de Octubre
- Avenida Próceres de la Independencia
- Avenida Tusilagos Este
- Avenida Flores de Primavera
- Avenida Los Jardines Oeste
- Avenida Los Postes Este
- Avenida Basadre Este
- Urbanización Zárate
- Urbanización Caja de Agua
Horarios oficiales
De acuerdo con Sedapal, los horarios de la interrupción y restablecimiento serán los siguientes:
Puente Piedra: de 12:00 m. a 8:00 p.m.
San Miguel: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
San Juan de Lurigancho: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Recomendaciones ante un corte de agua
Sedapal recomienda a los usuarios almacenar agua en envases limpios para cubrir las necesidades básicas durante la suspensión del servicio. También sugiere evitar el uso innecesario de agua desde horas previas al inicio de la interrupción y mantener cerradas las llaves para evitar desperdicios cuando se restablezca el suministro.
La empresa aconseja no abrir los grifos inmediatamente después del restablecimiento, con el fin de permitir que el sistema se presurice correctamente y evitar la presencia de residuos en la red interna. Recomienda limpiar los tanques y cisternas antes del corte de agua, verificar el cierre de las válvulas domiciliarias y, ante cualquier consulta, comunicarse con el Aquafono al (01) 317-8000, teniendo a la mano el número de suministro.
Sedapal subraya la importancia de cumplir con estas medidas para reducir molestias y garantizar la seguridad sanitaria de los usuarios. Las labores de mantenimiento y limpieza continuarán en otros sectores de Lima durante las próximas semanas, según adelantó la compañía estatal.