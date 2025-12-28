Corte de agua en tres distritos de Lima mañana 29 de diciembre: conoce las zonas y horarios, según Sedapal

Sedapal estaría imponiendo medidas punitivas excesivas contra los mercados. Foto: Revista Gana Más

Numerosos usuarios en Lima Metropolitana deberán prepararse para enfrentar una interrupción temporal del servicio de agua potable que afectará parcialmente a tres distritos mañana, lunes 29 de diciembre.

De acuerdo con información oficial de Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima), el corte ocurrirá en Puente Piedra, San Miguel y San Juan de Lurigancho, como parte de tareas de limpieza y mantenimiento en reservorios de la ciudad.

Sedapal anunció que la suspensión del suministro responde a trabajos programados de limpieza de reservorios y mantenimiento preventivo. Según detalla la empresa estatal, las labores buscan garantizar el correcto funcionamiento de la red y la seguridad en la distribución de agua potable. El impacto de la medida alcanzará a numerosas urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos.

Puente Piedra

En el distrito de Puente Piedra, la restricción comenzará a las 12:00 m. y se prolongará hasta las 8:00 p.m. en el sector 392. Los sectores incluidos en el corte, según lo informado por Sedapal, abarcan:

A.H. Proyecto Integrado Zapallal

A.H. 23 de Setiembre

A.H. Los Zorzales

Asociación de Pobladores El Mirador de las Lomas de Zapallal

Asociación de Vivienda 15 de Setiembre de Copacabana

Asociación El Dorado

P.V. Buen Progreso

A.H. Las Brisas

A.H. Buenos Aires

A.H. La Florida

A.H. Los Girasoles

A.H. Hijos de Lamud II etapa

A.H. Hijos de Luya II etapa

A.H. Keiko Sofía

A.H. La Libertad

A.H. Lomas de Zapallal

A.H. Lomas de Zapallal sector B

A.H. Nuevo Progreso

San Miguel

En San Miguel, el corte de agua comenzará a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 p.m., afectando al sector 46. Sedapal especificó que la interrupción alcanzará las siguientes áreas:

C.H. Julio C. Tello

Urbanización Huertización Fundo San Miguel

Cuadrante: Jr. Cuzco, Jr. Francisco Bolognesi, Av. Lima y Calle Mariscal Ramón Castilla

San Juan de Lurigancho

El distrito de San Juan de Lurigancho experimentará la restricción más temprana, con el servicio suspendido desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. debido al mantenimiento preventivo del Reservorio N° 5 de Vicentelo. Las zonas que estarán sin agua durante ese lapso, según el detalle oficial, son:

Urbanización Chacarilla Otero

Cooperativa Las Flores

Urbanización San Silvestre y Violetas I, II y III

Urbanización San Carlos

Asociación San Hilarión I, II y III

Cooperativa La Huayrona I

Urbanización San Gabriel

Avenida 9 de Octubre

Avenida Próceres de la Independencia

Avenida Tusilagos Este

Avenida Flores de Primavera

Avenida Los Jardines Oeste

Avenida Los Postes Este

Avenida Basadre Este

Urbanización Zárate

Urbanización Caja de Agua

Horarios oficiales

De acuerdo con Sedapal, los horarios de la interrupción y restablecimiento serán los siguientes:

Puente Piedra: de 12:00 m. a 8:00 p.m.

San Miguel: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

San Juan de Lurigancho: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sedapal recomienda almacenar agua potable en envases limpios y evitar el uso innecesario antes del inicio del corte programado.

Recomendaciones ante un corte de agua

Sedapal recomienda a los usuarios almacenar agua en envases limpios para cubrir las necesidades básicas durante la suspensión del servicio. También sugiere evitar el uso innecesario de agua desde horas previas al inicio de la interrupción y mantener cerradas las llaves para evitar desperdicios cuando se restablezca el suministro.

La empresa aconseja no abrir los grifos inmediatamente después del restablecimiento, con el fin de permitir que el sistema se presurice correctamente y evitar la presencia de residuos en la red interna. Recomienda limpiar los tanques y cisternas antes del corte de agua, verificar el cierre de las válvulas domiciliarias y, ante cualquier consulta, comunicarse con el Aquafono al (01) 317-8000, teniendo a la mano el número de suministro.

Sedapal subraya la importancia de cumplir con estas medidas para reducir molestias y garantizar la seguridad sanitaria de los usuarios. Las labores de mantenimiento y limpieza continuarán en otros sectores de Lima durante las próximas semanas, según adelantó la compañía estatal.