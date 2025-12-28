Perú

Corte de agua en tres distritos de Lima mañana 29 de diciembre: conoce las zonas y horarios, según Sedapal

Las restricciones tendrán horarios diferenciados y responden a tareas planificadas para garantizar la operatividad y la seguridad sanitaria, impactando a urbanizaciones y asentamientos en algunas jurisdicciones

Guardar
Sedapal estaría imponiendo medidas punitivas
Sedapal estaría imponiendo medidas punitivas excesivas contra los mercados. Foto: Revista Gana Más

Numerosos usuarios en Lima Metropolitana deberán prepararse para enfrentar una interrupción temporal del servicio de agua potable que afectará parcialmente a tres distritos mañana, lunes 29 de diciembre.

De acuerdo con información oficial de Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima), el corte ocurrirá en Puente Piedra, San Miguel y San Juan de Lurigancho, como parte de tareas de limpieza y mantenimiento en reservorios de la ciudad.

Sedapal anunció que la suspensión del suministro responde a trabajos programados de limpieza de reservorios y mantenimiento preventivo. Según detalla la empresa estatal, las labores buscan garantizar el correcto funcionamiento de la red y la seguridad en la distribución de agua potable. El impacto de la medida alcanzará a numerosas urbanizaciones, asociaciones y asentamientos humanos.

Sedapal anunció que la suspensión
Sedapal anunció que la suspensión del servicio responde a trabajos programados de limpieza y mantenimiento de reservorios en Lima.

Puente Piedra

En el distrito de Puente Piedra, la restricción comenzará a las 12:00 m. y se prolongará hasta las 8:00 p.m. en el sector 392. Los sectores incluidos en el corte, según lo informado por Sedapal, abarcan:

  • A.H. Proyecto Integrado Zapallal
  • A.H. 23 de Setiembre
  • A.H. Los Zorzales
  • Asociación de Pobladores El Mirador de las Lomas de Zapallal
  • Asociación de Vivienda 15 de Setiembre de Copacabana
  • Asociación El Dorado
  • P.V. Buen Progreso
  • A.H. Las Brisas
  • A.H. Buenos Aires
  • A.H. La Florida
  • A.H. Los Girasoles
  • A.H. Hijos de Lamud II etapa
  • A.H. Hijos de Luya II etapa
  • A.H. Keiko Sofía
  • A.H. La Libertad
  • A.H. Lomas de Zapallal
  • A.H. Lomas de Zapallal sector B
  • A.H. Nuevo Progreso

San Miguel

En San Miguel, el corte de agua comenzará a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 p.m., afectando al sector 46. Sedapal especificó que la interrupción alcanzará las siguientes áreas:

  • C.H. Julio C. Tello
  • Urbanización Huertización Fundo San Miguel
  • Cuadrante: Jr. Cuzco, Jr. Francisco Bolognesi, Av. Lima y Calle Mariscal Ramón Castilla
En Puente Piedra, el corte
En Puente Piedra, el corte de agua potable será de 12:00 m. a 8:00 p.m. y abarcará numerosas urbanizaciones y asociaciones locales.

San Juan de Lurigancho

El distrito de San Juan de Lurigancho experimentará la restricción más temprana, con el servicio suspendido desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. debido al mantenimiento preventivo del Reservorio N° 5 de Vicentelo. Las zonas que estarán sin agua durante ese lapso, según el detalle oficial, son:

  • Urbanización Chacarilla Otero
  • Cooperativa Las Flores
  • Urbanización San Silvestre y Violetas I, II y III
  • Urbanización San Carlos
  • Asociación San Hilarión I, II y III
  • Cooperativa La Huayrona I
  • Urbanización San Gabriel
  • Avenida 9 de Octubre
  • Avenida Próceres de la Independencia
  • Avenida Tusilagos Este
  • Avenida Flores de Primavera
  • Avenida Los Jardines Oeste
  • Avenida Los Postes Este
  • Avenida Basadre Este
  • Urbanización Zárate
  • Urbanización Caja de Agua

Horarios oficiales

De acuerdo con Sedapal, los horarios de la interrupción y restablecimiento serán los siguientes:

Puente Piedra: de 12:00 m. a 8:00 p.m.

San Miguel: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

San Juan de Lurigancho: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sedapal recomienda almacenar agua potable
Sedapal recomienda almacenar agua potable en envases limpios y evitar el uso innecesario antes del inicio del corte programado.

Recomendaciones ante un corte de agua

Sedapal recomienda a los usuarios almacenar agua en envases limpios para cubrir las necesidades básicas durante la suspensión del servicio. También sugiere evitar el uso innecesario de agua desde horas previas al inicio de la interrupción y mantener cerradas las llaves para evitar desperdicios cuando se restablezca el suministro.

La empresa aconseja no abrir los grifos inmediatamente después del restablecimiento, con el fin de permitir que el sistema se presurice correctamente y evitar la presencia de residuos en la red interna. Recomienda limpiar los tanques y cisternas antes del corte de agua, verificar el cierre de las válvulas domiciliarias y, ante cualquier consulta, comunicarse con el Aquafono al (01) 317-8000, teniendo a la mano el número de suministro.

Sedapal subraya la importancia de cumplir con estas medidas para reducir molestias y garantizar la seguridad sanitaria de los usuarios. Las labores de mantenimiento y limpieza continuarán en otros sectores de Lima durante las próximas semanas, según adelantó la compañía estatal.

Temas Relacionados

Corte de aguaSedapalLimaSan Juan de LuriganchoPuente PiedraSan Miguelperu-noticias

Más Noticias

Ministerio de Cultura aprueba nuevos lineamientos para controlar el uso de los recursos del Boleto Turístico de Cusco

La norma precisa criterios técnicos y legales para asegurar que los recursos del BTC se destinen exclusivamente a la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural

Ministerio de Cultura aprueba nuevos

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro en Chimbote afectó Trujillo, hay heridos, viviendas y hospitales afectados

El temblor ocurrió a las 21:51 horas frente a la costa de Áncash y tuvo una profundidad de 52 km. Otras dos réplicas mantienen en alerta la costa norte del país. Hospitales La Caleta y Belén son los más afectados por los sismos

Fuerte sismo de 6.0 sacudió

Por qué hacer ejercicio de manera regular hace que una persona tenga más resiliencia

La resiliencia es la capacidad de una persona para afrontar el estrés, la adversidad y los cambios sin quebrarse emocionalmente

Por qué hacer ejercicio de

Pan de masa madre: ¿es más saludable el integral o el blanco?

No todo pan de masa madre es automáticamente saludable. Es importante revisar los ingredientes y evitar azúcares añadidos

Pan de masa madre: ¿es

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Don Chezina sorprende

Imitador de Don Chezina sorprende en casting de ‘Yo Soy’ y pasa a la siguiente ronda

El emotivo mensaje de Cynthia Martínez a Pedro Suárez-Vértiz a dos años de su partida: “La vida sin ti es rara”

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

DEPORTES

Alianza Lima perdió el invicto

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugó punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima en partido con la San Martín por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase