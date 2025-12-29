Perú

Robert Muñoz ‘Clavito’ sorprende al proponer una colaboración junto a Christian Cueva: “Las puertas están abiertas”

El líder de Clavito y su Chela expresó su interés en grabar una canción junto al futbolista, destacó su vínculo con la música y reaccionó al impacto digital que generó el reciente videoclip del futbolista con Pamela Franco

El intérprete de cumbia reconoció que el mediocampista disfruta el arte musical de manera genuina, asegurando que la música debe ser un espacio donde el entusiasmo sea más importante que la trayectoria

La frontera entre el deporte y el espectáculo volvió a diluirse con una declaración que no pasó desapercibida. Robert Muñoz Farfán, conocido artísticamente como ‘Clavito’, reveló su disposición a trabajar musicalmente con Christian Cueva, quien en los últimos meses ha ganado visibilidad como intérprete.

El comentario surgió en un contexto marcado por la reciente publicación del tema ‘El perro del hortelano’, grabado por el futbolista junto a Pamela Franco, producción que desató una intensa conversación digital.

Para el cantante de cumbia, la incursión de Cueva en la música responde a una afinidad genuina con el género. Sus palabras reactivaron el debate sobre la exposición pública del jugador y el alcance mediático de cada uno de sus movimientos fuera de las canchas.

Un interés musical que cruza disciplinas

'Clavito' destacó que la música no entiende de profesiones y abrió su estudio a Christian Cueva, a quien ve como un artista con conexión real con la cumbia.

Robert Muñoz no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de unir su proyecto musical con el de Christian Cueva. Desde su perspectiva, la música no responde a etiquetas profesionales ni a trayectorias rígidas, sino a una relación emocional con el arte. En ese sentido, defendió la presencia del futbolista en escenarios y estudios de grabación, pese a las críticas que han acompañado esa faceta.

“Creo que el mundo de la música es para disfrutar y compartirlo. Él siempre ha amado la música, así que hay que dejarlo incursionar. Le deseo muchos éxitos en lo que haga”, expresó el líder de Clavito y su Chela en Trome al referirse a la decisión de Cueva de apostar por una carrera paralela.

Consultado de manera directa sobre una eventual colaboración, Muñoz fue aún más claro. “Me encantaría porque es un apasionado de la música y la vive. Las puertas de mi estudio están abiertas para hacer un ‘feat’ con Cuevita. Estoy seguro de que daría mucho que hablar”, señaló, consciente del impacto que cada aparición del futbolista genera en plataformas digitales y programas de espectáculos.

Las declaraciones no solo colocaron sobre la mesa un posible proyecto artístico, sino que también reforzaron la imagen de Cueva como una figura que trasciende el ámbito deportivo y se mueve con soltura en el universo del entretenimiento popular.

El videoclip que encendió la conversación

El nuevo video de Christian Cueva multiplicó reacciones en redes, donde el público celebró y ironizó sobre detalles que reforzaron su impacto mediático.

El lanzamiento de ‘El perro del hortelano’, interpretado por Pamela Franco y Christian Cueva, marcó un punto clave en esta historia. La producción audiovisual logró una rápida difusión en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron tanto la propuesta musical como los elementos narrativos incluidos en el video.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la recreación de una transferencia digital de 280 soles, escena que generó una avalancha de reacciones. El gesto, cargado de ironía y referencias a episodios previos de la vida personal del futbolista, fue leído por muchos como una provocación consciente destinada a alimentar la conversación pública.

En los espacios de comentarios, las opiniones se multiplicaron. Mensajes como “Hasta el yape salió en el video”, “Temón”, “Amé el yape” o “Lo que hace el amor” reflejaron el tono entre burlón y celebratorio con el que gran parte del público recibió la escena. Para otros, el detalle confirmó que la pareja es consciente del valor simbólico de ciertos episodios y de su potencial para viralizar contenido.

El videoclip no solo consolidó la presencia de Cueva como cantante, sino que también reforzó su condición de personaje mediático, capaz de convertir referencias personales en elementos de consumo masivo. Ese contexto explica, en parte, por qué figuras como Robert Muñoz consideran atractiva una eventual colaboración.

‘Clavito’, la música y una mirada sin prejuicios

El cantante de cumbia explicó que su visión artística se basa en la constancia y la pasión, valores que, según dice, también ve en Christian Cueva.

Más allá de su comentario sobre Christian Cueva, Robert Muñoz atraviesa una etapa marcada por definiciones claras respecto a su vida personal y profesional. El cantante ha insistido en diversas oportunidades en la importancia de la constancia, la cercanía familiar y la responsabilidad como ejes de su presente, elementos que también influyen en su manera de entender la música.

Muñoz ha señalado que su rutina se divide entre el hogar y el trabajo artístico, una dinámica que le permite mantenerse activo sin descuidar su entorno más cercano. En ese marco, observa la música como un espacio de encuentro y no como un terreno exclusivo reservado para trayectorias académicas o institucionales.

Su defensa de la incursión musical de Cueva se inscribe en esa lógica. Para el líder de Clavito y su Chela, la autenticidad no depende del origen profesional, sino del vínculo real con el género. Desde esa mirada, cuestionar a un futbolista por cantar carece de sentido si existe pasión y compromiso.

