Pamela Franco y Christian Cueva ironizan su yape de 280 soles en escena para videoclip: “López estará con rabia”

La pareja sorprendió al convertir uno de los episodios más comentados de su historia con Pamela López en el estreno de ‘El perro del hortelano’

La escena generó miles de comentarios y volvió a poner en el centro a una de las parejas más polémicas del espectáculo. Infobae Perú / Captura: YouTube

La escena no dura más de unos segundos, pero ha sido suficiente para reactivar uno de los episodios más comentados del espectáculo peruano reciente. Pamela Franco y Christian Cueva decidieron recrear, sin rodeos ni sutilezas, el famoso yape de 280 soles en su nuevo videoclip, un gesto que muchos interpretan como una provocación abierta y otros como una muestra de ironía frente a un pasado que, lejos de extinguirse, sigue generando conversación en redes sociales.

El lanzamiento del tema ‘El perro del hortelano’, estrenado este sábado 27 de diciembre, no solo marca un nuevo capítulo musical para la cumbiambera, sino también un mensaje implícito que mezcla amor, controversia y memoria colectiva.

El videoclip, protagonizado por Franco y el pelotero, no tardó en viralizarse. En una de las escenas más comentadas aparece, de forma clara, la imagen del Yape, aludiendo directamente a aquella transferencia bancaria que salió a la luz pública cuando Pamela López, entonces esposa del futbolista, reveló que había descubierto un depósito de 280 soles a favor de la cantante, hecho que desencadenó un enfrentamiento telefónico y desató una tormenta mediática que marcó el inicio de una de las polémicas más recordadas del año pasado.

Pamela Franco y Christian Cueva convierten el yape de 280 soles en escena viral de su nuevo videoclip. Infobae Perú / Captura: YouTube

Usuarios a favor y en contra de Pamela Franco y Cueva

Hoy, con la historia reconfigurada y ambos ya confirmados como pareja, Pamela Franco y Christian Cueva optaron por apropiarse del episodio y resignificarlo desde el humor y la ironía. El detalle no pasó desapercibido entre los seguidores del videoclip, quienes rápidamente inundaron las plataformas con comentarios que oscilan entre la burla, la complicidad y la crítica directa.

Para muchos usuarios, la escena del yape no fue un simple guiño, sino una declaración explícita de que la pareja no tiene intención de esquivar su pasado.

¡Hasta el yape salió en el video jajajajaj!. Felicidades chicos”, escribió un usuario, reflejando el tono festivo con el que algunos tomaron la referencia. Otros fueron aún más efusivos: “Carj* el yape jajaja, hermosos**”, “Jaja amé el yape” o “Temón jajaja hasta el yape sale jajajaja felicidades Pamelita y Cuevita”. No faltaron tampoco los mensajes con una carga más provocadora: “Jajajaja hasta el yape… bien para que hablen los dignos… está buena” y uno que encendió especialmente el debate: “Me encantó el yape. López estará que se revuelca de la rabia”.

Pamela Franco y Christian Cueva convierten el yape de 280 soles en escena viral de su nuevo videoclip. Infobae Perú / Captura: YouTube

Este último comentario resume el sentir de una parte del público que interpreta el gesto como una indirecta directa hacia Pamela López, quien en su momento narró públicamente cómo descubrió la transferencia y cómo eso marcó un quiebre definitivo en su relación con el futbolista.

Aunque ni Pamela Franco ni Christian Cueva se han pronunciado directamente sobre estas reacciones, la inclusión deliberada del yape en el videoclip sugiere que eran plenamente conscientes del impacto que tendría.

Cabe recordar que el famoso yape de 280 soles fue explicado por Christian Cueva en una entrevista concedida en 2024, cuando aún intentaba aclarar los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la cantante. En aquella ocasión, el futbolista aseguró que el depósito no tenía una connotación romántica y que su intención había sido simplemente animarla en un momento difícil.

Pamela Franco y Christian Cueva convierten el yape de 280 soles en escena viral de su nuevo videoclip. Infobae Perú / Captura: YouTube

¿Por qué la relación de Pamela Franco y Christian Cueva se recuerda por el yape de 280 soles?

Entramos en un juego de llamadas y yo estaba con unos amigos. En ese juego le digo ‘te invito unas cervezas’, erradamente se lo dije”, explicó Cuevita, como es conocido popularmente. Según su versión, Pamela Franco atravesaba un momento de tristeza tras el fin de su relación con Christian Domínguez, luego de un ampay que acaparó titulares. “Allí ella me dice que no pasa nada, que no tienes que depositarme, no te preocupes”, añadió.

El futbolista continuó detallando cómo se concretó la transferencia: “Luego un amigo mío (‘Monito’ Ruiz) me hace el favor y deposita por mí”.

Pamela Franco y Christian Cueva convierten el yape de 280 soles en escena viral de su nuevo videoclip. Infobae Perú / Captura: YouTube

Ante las dudas sobre cómo obtuvo los datos bancarios de la cantante, Cueva fue preciso: “Ahora, ¿Cómo tuve la cuenta de Pamela Franco? Yo le pido el número de cuenta a Vanessa Pumarica (mejor amiga de Pamela) y allí le deposité”.

En ese momento, sus palabras no lograron calmar la polémica. Por el contrario, alimentaron nuevas preguntas y versiones cruzadas. Hoy, más de un año después, la escena del videoclip parece cerrar el círculo desde otra perspectiva. Lo que antes fue motivo de tensión, acusaciones y dolor, ahora es presentado como un elemento casi anecdótico, convertido en símbolo de una historia que, para bien o para mal, ya forma parte del imaginario del espectáculo local.

Pamela Franco y Christian Cueva convierten el yape de 280 soles en escena viral de su nuevo videoclip. Infobae Perú / Captura: YouTube

