Robert Muñoz ‘Clavito’ confiesa el secreto mejor guardado de su matrimonio con Andrea Fonseca: “no necesita GPS”

El cantante de Clavito y su Chela comparte cómo la cercanía familiar y la comunicación diaria lo ayudan a fortalecer la relación con Andrea Fonseca y superar juntos los momentos difíciles del espectáculo y la vida personal (Facebook)

La figura pública de Robert Muñoz suele asociarse al escenario, la cumbia y una trayectoria marcada por giros personales y profesionales.

Sin embargo, lejos de los reflectores, el cantante atraviesa una etapa centrada en su vida familiar. En declaraciones recientes, el líder de Clavito y su Chela se refirió a la relación que mantiene con su esposa Andrea Fonseca y al modo en que ambos han construido un vínculo sostenido en la cercanía, la comunicación y la responsabilidad compartida.

Sus palabras surgieron en un contexto donde las relaciones sentimentales enfrentan una exposición constante y donde la estabilidad aparece como un desafío. Muñoz optó por un relato directo, sin idealizaciones, en el que explicó cómo el esfuerzo diario ocupa un lugar central en su matrimonio.

El esfuerzo cotidiano como base de la relación

Lejos de fórmulas románticas, Robert Muñoz describió su matrimonio como un trabajo constante, donde la cercanía, la rutina compartida y la paternidad sostienen la estabilidad emocional del hogar. (Facebook)

Robert Muñoz abordó el tema de su matrimonio desde una perspectiva personal, marcada por la experiencia y por una historia previa que, según él mismo ha señalado, lo golpeó en distintos momentos de su vida. Al hablar de fidelidad y convivencia, evitó fórmulas abstractas y apuntó a la constancia. “Me esfuerzo mucho”, afirmó en Trome, al explicar que la clave ha sido priorizar el tiempo compartido con su esposa y sus hijas.

El cantante explicó que su rutina gira alrededor del hogar y del trabajo musical, una dinámica que le permite permanecer cerca de su familia. Para Muñoz, la presencia cotidiana reduce los conflictos y refuerza la confianza, un aspecto que considera esencial en una relación de largo aliento. “Trato de pasar el mayor tiempo posible con las bebés y disfrutar de nuestra familia”, expresó, subrayando que la paternidad transformó su manera de entender el compromiso.

En su relato también apareció la pandemia como un punto de quiebre. A pesar de las dificultades económicas y laborales que atravesó el sector artístico, Muñoz sostuvo que ese periodo fortaleció su vínculo con Andrea Fonseca. La convivencia prolongada, lejos de generar desgaste, permitió afianzar la relación. “Por un lado nos golpeó con el trabajo, pero por otro lado nos unió más”, señaló, al recordar esos meses de encierro y adaptación.

La convivencia, la pérdida y el apoyo mutuo

La muerte del padre de Andrea Fonseca durante la pandemia marcó un antes y un después en la relación, un momento doloroso que, según Robert Muñoz, los unió y reforzó su apoyo mutuo. (Facebook)

Uno de los momentos más sensibles de su testimonio estuvo relacionado con la muerte del padre de Andrea Fonseca durante la pandemia. Muñoz explicó que esa pérdida marcó profundamente a su familia y los obligó a acompañarse de una manera más intensa. “Andreíta se sintió más sola porque su papá murió producto del coronavirus, eso nos ha fortalecido”, dijo, al describir cómo el duelo se transformó en un punto de unión.

El cantante remarcó que atravesar situaciones difíciles en pareja exige cercanía emocional y presencia real. En ese contexto, destacó que ambos se buscaron constantemente y evitaron el distanciamiento. “Nos hemos buscado a cada rato, no podemos estar lejos”, afirmó, una frase que resume la manera en que enfrentaron ese periodo complejo.

Muñoz también hizo referencia a la forma en que organizan la convivencia dentro del hogar. Aunque trabajan juntos, mantienen espacios diferenciados para preservar el equilibrio. “Mi estudio está abajo y ella en la parte de arriba”, explicó, al señalar que esa separación física dentro de la casa les permite extrañarse y conservar la intimidad. Para el artista, ese detalle cotidiano cumple un rol importante en la dinámica de pareja.

La relación, que se acerca a cumplir nueve años, se sostiene también en una visión compartida sobre la familia y la seguridad. Muñoz explicó que las decisiones que toman están atravesadas por la responsabilidad de criar a sus hijas. “Ya tenemos familia, hijitas, me pasa algo y mis hijitas dependen de uno”, expresó, dejando en claro que ese factor guía gran parte de sus elecciones.

Amor y control

La confianza, señaló Robert Muñoz, se sostiene en rutinas claras y en una vida centrada en casa, donde el trabajo y la familia ocupan el centro de sus prioridades diarias. (Facebook)

Consultado sobre los mecanismos de control y confianza en su relación, Robert Muñoz respondió con naturalidad y sin dramatizar el tema. Reconoció que su esposa tiene acceso a cámaras instaladas en la vivienda, una medida que explicó desde el cuidado y la seguridad, más que desde la desconfianza. “No necesita GPS porque sabe dónde estás”, comentó, al señalar que su rutina laboral se desarrolla principalmente en casa.

El cantante aclaró que no se trata de vigilancia permanente, sino de una dinámica vinculada a la protección familiar y a un estilo de vida reservado. Según explicó, las salidas sociales son escasas y suelen limitarse a compromisos laborales. “No salimos mucho, solo por chamba”, indicó, al añadir que las reuniones con amigos se realizan en casa para evitar exposiciones innecesarias.

Muñoz también relacionó esta forma de vida con la madurez que siente haber alcanzado. A diferencia de etapas anteriores, hoy prioriza la tranquilidad doméstica y el bienestar de su entorno cercano. “Si no estuviese con mi familia y mis hijitas, no me interesaría”, afirmó, al reflexionar sobre cómo cambió su escala de valores.

Más allá de la anécdota sobre las cámaras, el artista insistió en que la confianza se construye a partir de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Para él, la fidelidad no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria que se refleja en la presencia, el acompañamiento y la responsabilidad compartida.