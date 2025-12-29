Perú

PNP captura a miembros de “La Nueva Alianza” vinculados a ‘Cuchillo’, el responsable del asesinato de 13 mineros en Pataz

En abril de este año se reportó la desaparición de 13 trabajadores de la empresa de seguridad R&R en Pataz, quienes aparecieron ejecutados al interior de una mina. Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’ fue señalado como responsable y capturado en Colombia

Miguel Rodríguez Díaz es el cabecilla de la red que habría secuestrado y ejecutado a 13 trabajadores mineros. | Fotocomposición: Infobae Perú

Cinco presuntos integrantes de la organización criminal La Nueva Alianza fueron capturados esta mañana durante un operativo de gran escala desarrollado en diversas regiones del país, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

El operativo policial, iniciado a las 3:00 del lunes, incluyó intervenciones simultáneas en Trujillo, Virú, Pataz, Casma, Nuevo Chimbote, Lima y Lambayeque, según detalló la Región Policial de La Libertad a RPP.

Como resultado, se detuvo a cinco personas y se allanó más de 20 inmuebles presuntamente vinculados a la organización criminal ‘La Nueva Alianza’, en coordinación con el Ministerio Público.

Según la información policial, el grupo criminal estaría vinculado a actividades diversas como minería ilegal, y delitos como secuestro, extorsión, homicidio y el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz. Las autoridades atribuyen el liderazgo de esta organización a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, quien fue detenido en Colombia en mayo de este año y tiene activo un proceso de extradición en su contra.

Miguel Antonio Rodríguez 'Cuchillo', presunto autor intelectual de la masacre de Pataz, salió del país. Canal N

El coronel Johnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal de La Libertad, explicó a RPP que “Esta organización tiene un aparente vínculo con el crimen de los trece trabajadores mineros en Pataz”.

Según las investigaciones realizadas hasta el momento, el centro de operaciones de ‘La Nueva Alianza’ se encontraría en Pataz, donde los integrantes de la banda se apropiaban de material aurífero mediante acciones violentas como secuestros o asesinatos.

Durante el operativo del lunes, la PNP y el Ministerio Público intervinieron otra vivienda vinculada a ‘Cuchillo’ en la ciudad de Trujillo, en el marco de las investigaciones en curso contra la red criminal. Además, los equipos a cargo ingresaron a un edificio de cinco pisos donde se encontraban familiares de Jolín Bazán Valderrama, alias ‘Jolín’, quien continúa prófugo.

Miguel Antonio Rodríguez alias Cuchillo y sus vínculos con la masacre en Pataz. Canal N

Las autoridades precisaron que la organización canalizaba los beneficios económicos de sus actividades ilícitas a través del sistema financiero formal, utilizando empresas de fachada para ocultar el origen de los fondos provenientes de la minería ilegal y otros delitos.

¿Quién es Miguel Rodríguez Díaz, ‘Cuchillo’, acusado de ser el responsable de la masacre en Pataz?

Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘cuchillo o gatillo’, es relacionado con distintas organizaciones criminales vinculadas a los delitos de homicidio, sicariato, tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos, en la provincia de Pataz. Se le atribuyen las incursiones más violentas a socavones y la muerte de varias personas.

En el 2014 ya hay reportes de él como uno de los integrantes de la autodenominada banda ‘Los Chuckys’, la cual utilizaba una máscara del muñeco diabólico cuando cometían algún atraco en la ciudad. La policía informó que fueron detenidos cuando iban a perpetrar un asalto en el distrito de Florencia de Mora, uno de los más convulsionados de la ciudad, y se les incautó dos pistolas, 17 cartuchos de dinamita, 65 municiones, pasamontañas y droga.

Miguel Antonio Rodríguez Díaz, capturado como parte de 'Los Chuky's' en 2014. | PNP

En el 2023, durante un operativo en Casma, Áncash, fue detenido por su participación el asesinato de diez mineros de la minera Poderosa. Posteriormente, en el 2024, se le vinculó con la organización criminal ‘La Gran Alianza’, dedicada a la extracción ilegal de oro, que acumuló 80 millones de soles en bienes. Según reportes policiales, ‘Cuchillo’ tenía como aliado a Juan Manuel Blas Lezama, hermano del fallecido cabecilla Josué Oliver Blas Lezama, más conocido como al ‘Gato Cote’, hecho que lo habría posicionado como uno de los integrantes con mayor peso al interior de la banda que genera terror en Pataz.

