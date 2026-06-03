Fiscalía pide 35 años de prisión contra César Hinostroza, Guido Águila e Iván Noguera

César Hinostroza está prófugo en Bélgica; Iván Noguera prófugo en Italia; Guido Águila se encuentra en el Perú.

Tras más de 8 años de investigación, la Fiscalía acusó y solicitó prisión contra el prófugo exjuez supremo César Hinostroza y los exconsejeros Guido Águila, Iván Noguera y Orlando Velásquez por el megacaso de corrupción en el sistema de justicia Los Cuellos Blancos del Puerto.

Se trata de la carpeta principal del caso Cuellos Blancos en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

De acuerdo a la acusación a la que accedió Infobae, contra Hinostroza, Águila y Noguera se pide 35 años de prisión, la pena máxima a solicitar permitida por el Código Penal. Y es que debido a los múltiples hechos investigados, la suma de las penas que se impondrían superan con creces dicho límite.

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Fiscalía pide 35 años de prisión contra el prófugo César Hinostroza.

Respecto a Orlando Velásquez, el Ministerio Público solo pide 12 años y 8 meses de prisión.

Cabe precisar que en esta carpeta fiscal también venía siendo investigado el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe; sin embargo, Fiscalía solicita el sobreseimiento (archivo) debido a que falleció en abril de 2025.

Los hechos

La acusación corresponde a 7 hechos:

Hecho 1 La organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Aquí se imputa a César Hinostroza ser líder de la referida organización, mientras que los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Águila, Iván Noguera y Orlando Velásquez se habrían integrado a la estructura criminal. A todos se les imputa organización criminal.

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Hecho 2 Mejora laboral de Verónica Rojas Aguirre. César Hinostroza habría intercedido para que su concuñada sea designada jefa de la Unidad de Administración y Finanzas de la Corte de Justicia del Callao. Lo habría hecho a través de Guido Águila, quien a su vez se lo habría solicitado a Walter Ríos. A todos se les imputa cohecho activo específico por este hecho.

César Hinostroza, el presunto líder de Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: Europa Press/Contacto/El Comercio

Hecho 3 “Convenio con Telesup”: Iván Noguera le pidió a Walter Ríos que la Corte del Callao suscribiera un convenio con la facultad de Derecho de la Universidad Telesup, cuya decana era la esposa del exconsejero. A cambio se habría comprometido a favorecer a los miembros afines a Los Cuellos Blancos del Puerto en los concursos a cargo del CNM. Por este hecho se le imputa cohecho activo específico.

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Hecho 4 Designación de Maico Reyner Fernández Morales como juez supernumerario del Callao: César Hinostroza habría prometido favores a Walter Ríos a cambio de que este designara a Maico Reyner Fernández Morales como juez supernumerario del Cuarto Juzgado de Paz del Callao. También se le imputa cohecho activo específico.

Hecho 5 Ratificación de Ricardo Chang Recuay: César Hinostroza se habría comprometido a seguir realizado favores a Guido Águila, Iván Noguera y Orlando Velásquez. Esto a cambio de asegurar que voten a favor de la ratificación de Ricardo Chang Recuay como juez del Tercer Juzgado Constitucional de Lima. A todos se les atribuye cohecho.

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Hecho 6 Contratación de William Alan Franco Bustamante como personal jurisdiccional en la Corte Suprema: Iván Noguera habría solicitado a César Hinostroza que contrate a su exalumno William Alan Franco Bustamante, quien efectivamente fue luego contratado y se desempeñó en la sala suprema que presidía Hinostroza. Por este hecho se imputa a ambos el delito de tráfico de influencias.

Hecho 7 Ratificación de Frey Mesías Tolentino Cruz: César Hinostroza una vez más habría prometido futuros favores a Iván Noguera para que vote a favor de ratificar a Frey Mesías Tolentino Cruz como juez especializado en lo penal del Santa.