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Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así va Cusco FC antes de jugar con Flamengo por fecha 6

Los ‘dorados’ cerrarán su participación en la fase de grupos visitando al ‘mengao’ en Río de Janeiro. Conoce cómo quedó la agrupación en la lucha por clasificación por los octavos de final del torneo internacional

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Tabla de posiciones del Grupo A con Cusco FC por la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo A con Cusco FC por la Copa Libertadores 2026.

Hoy, martes 26 de mayo, Cusco FC afronta la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ya sin opciones de avanzar, convirtiéndose en el primer club peruano en quedar fuera de la contienda internacional. Pese a la eliminación, el equipo buscará dejar una imagen positiva en su cierre continental, asumiendo el desafío de visitar a Flamengo en el emblemático Estadio Maracaná.

La plantilla dirigida por Alejandro Orfila llega a Río de Janeiro con varias bajas por lesión, lo que limita aún más sus posibilidades ante el actual campeón. Aun así, el grupo intentará competir con dignidad y sumar experiencia internacional frente a uno de los rivales más potentes de la región. El objetivo será demostrar carácter y profesionalismo en un escenario donde el favoritismo recae claramente sobre el Mengao.

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Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

El recorrido de Cusco FC en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 concluyó con un balance adverso: cinco partidos jugados, cuatro derrotas y solo un punto, obtenido en el único empate de la campaña. El equipo peruano finalizó en la última posición de su grupo, marcando cuatro goles y recibiendo nueve, lo que se traduce en una diferencia de gol de -5 y evidencia la brecha respecto a sus rivales durante el certamen.

Mientras Flamengo aseguró su clasificación anticipada, la atención del grupo se centra ahora en la definición del segundo cupo a octavos de final. DIM y Estudiantes de La Plata son los equipos que mantienen posibilidades matemáticas y se disputan el pase en la última fecha, en una recta final cargada de expectativas para sus hinchadas.

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Tabla de posiciones del Grupo A previo a Cusco FC vs Flamengo
Tabla de posiciones del Grupo A previo a Cusco FC vs Flamengo

Canal TV para ver Cusco FC vs Flamengo por la Copa Libertadores 2026

La transmisión del encuentro por la Copa Libertadores contará con un despliegue televisivo extenso en toda la región. El partido se podrá ver en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+, que cubrirán el evento para todo el continente. En Argentina, la señal también estará disponible por Fox Sports y diversas plataformas digitales asociadas, ampliando las opciones para los aficionados.

De manera complementaria, la página web de Infobae Perú ofrecerá una cobertura digital en tiempo real. Los seguidores encontrarán actualizaciones minuto a minuto, detalles claves del desarrollo y clips destacados de las jugadas más relevantes. Así, la audiencia tendrá acceso a información completa tanto en televisión tradicional como en formatos digitales.

Cusco FC se enfrentará a Flamengo por la Copa Libertadores 2026.
Cusco FC se enfrentará a Flamengo por la Copa Libertadores 2026.

Así llegan Cusco FC y Flamengo por la Copa Libertadores 2026

Flamengo, líder del grupo con trece puntos, afronta la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con el objetivo de consolidarse como el mejor primero de todos los grupos, buscando ventaja para la siguiente ronda. El equipo brasileño, vigente campeón, ya tiene asegurado su pase a octavos de final y llega a este compromiso tras una derrota por 3-0 frente a Palmeiras en el Brasileirao, resultado que lo alejó de la cima en el torneo local. A nivel continental, mantiene el invicto y viene de imponerse como visitante ante Estudiantes.

Por su parte, Cusco FC ocupa el cuarto puesto con un solo punto y se encuentra ya sin posibilidades de acceder a la CONMEBOL Sudamericana. El conjunto peruano llega tras una victoria por 1-0 sobre Atlético Grau en el torneo doméstico, aunque en la Libertadores su última presentación fue una ajustada caída por 3-2 ante DIM en condición de local, resultado que selló la eliminación internacional.

La primera jornada de esta edición enfrentó a ambos equipos en Cusco, donde Flamengo se llevó los tres puntos con un triunfo 2-0 en un partido polémico, gracias a los goles de Bruno Henrique y Giorgian de Arrascaeta.

Los cusqueños cayeron 2-0 ante los brasileños. Créditos: ESPN.

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