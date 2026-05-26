Emilio Saba, lateral del Sport Boys, sobre su llamado a la selección de Palestina: “Esto va más allá del fútbol”

La más reciente selección de futbolistas por parte de Palestina incluye nuevamente al jugador de Sport Boys, quien relata los desafíos de incorporarse a un equipo diverso en cuanto a nacionalidad y cultura (Instagram: emilio_saba)

La nueva citación de Emilio Saba a la selección de Palestina encontró al lateral derecho de Sport Boys en un momento de consolidación deportiva en el Callao y de definiciones personales fuera de la cancha.

En una entrevista con el programa Hablemos de MAX, el futbolista relató qué significa volver a sumarse a un plantel que reúne jugadores nacidos en distintos países, cómo afronta la barrera del idioma y por qué entiende que vestir esa camiseta tiene un alcance que excede el resultado de un partido.

Saba también explicó cuándo comenzaron los contactos para tramitar su elegibilidad, qué reacciones recibió por su pasado en selecciones juveniles de Perú y de qué manera evalúa el presente de su club en la Liga 1.

PUBLICIDAD

La convocatoria, el calendario y un viaje de 32 horas

El lateral de Sport Boys afrontará uno de los trayectos más largos de su carrera para integrarse a Palestina antes de la Copa Asia que se jugará en enero. (Instagram: emilio_saba)

Saba confirmó que la convocatoria está ligada a la preparación de un torneo continental. “No, feliz, feliz de estar de nuevo convocado a la selección”, afirmó al inicio de la conversación, y detalló el contexto inmediato: “Tenemos la Copa Asia ahora en enero, entonces por eso son estos partidos amistosos”.

El jugador también puso en primer plano un aspecto logístico que condiciona cada llamado: “De ahí para allá es un viaje de treinta y dos horas”, dijo sobre el traslado para incorporarse al grupo. Según contó, se trata del recorrido más extenso que le tocó hacer desde que integra el seleccionado palestino, porque en esta ocasión el destino es Kirguistán. “Igual es el viaje más largo que me ha tocado porque nos vamos a Kirguistán esta vez”, precisó.

PUBLICIDAD

Más allá del cansancio y las escalas, Saba insistió en que la experiencia lo moviliza. “Pero voy feliz”, remarcó. La frase se repitió con la misma idea: la exigencia de la ruta y la concentración aparece, en su caso, asociada a la motivación de competir a nivel de selecciones y sostener un lugar en la lista.

El futbolista de Sport Boys explicó que eligió representar a Palestina por raíces familiares y por una oportunidad que también pensó desde lo profesional. (Instagram: emilio_saba)

El lateral ubicó el inicio del interés de la federación palestina en su recorrido previo con Perú. Según explicó, el seguimiento comenzó después de su participación con la categoría sub-23, en el torneo Preolímpico. “Yo cuando jugué la sub-23, el preolímpico con Perú, desde ahí me vienen chequeando”, señaló.

PUBLICIDAD

En ese tramo de su carrera, Saba llegó a portar la cinta. “Capitán, sí, sí”, respondió cuando le recordaron ese rol. A partir de entonces, describió una serie de conversaciones progresivas que incluyeron llamados, planteos deportivos y un proyecto que buscaba renovar la plantilla. “Me vienen llamando, me vienen diciendo si me gustaría jugar por Palestina, que ellos también querían hacer un cambio generacional”, contó.

Saba aseguró que el interés no fue superficial. Dijo que habló con el entrenador “varias veces”, que le presentaron un plan para el seleccionado y otro específico para su función dentro del equipo. En esa misma explicación dejó una de las claves de su decisión: “Mostraron mucho interés en mí, me mostraron sus planes, su proyecto de la selección y su proyecto que tenían conmigo”.

PUBLICIDAD

El futbolista reconoció que su historia personal pesa en la elección. “La familia de mi papá es de Palestina”, explicó, y admitió que el paso no estuvo libre de dudas por el vínculo que mantiene con el fútbol peruano. “Yo he crecido con la selección de Perú… siempre la voy a apoyar, siempre veo los partidos”, afirmó.

Aun con ese apego, dijo que optó por pensar con pragmatismo y también por el escenario que se abría. “Hay que ser un poco fríos también y pensar… en la carrera”, sostuvo, y confesó que el primer impulso fue de extrañeza. “Al comienzo, no te voy a mentir, un poco”, admitió cuando le preguntaron si se sintió raro al cambiar de selección.

PUBLICIDAD

También relató que la renuncia a la ilusión de llegar algún día a la absoluta de Perú fue parte del costo. “Todos tienen la ilusión de llegar a la selección de su país”, dijo. En su caso, la propuesta palestina incluyó la posibilidad de competir en un certamen regional que lo entusiasmó desde el arranque: “Me entusiasmaba un montón jugar por Palestina y jugar la Copa Árabe”, recordó, y contó que ese torneo se disputó en Catar con presencia de países árabes.

Integración en el plantel, idioma y el sentido extradeportivo

El lateral peruano aseguró que representar a Palestina trasciende el fútbol y recordó el impacto de ver a hinchas alentando desde Gaza en plena crisis. (Instagram: emilio_saba)

Saba describió una recepción positiva dentro del grupo y contó que su caso no es aislado dentro del plantel. “Todos me recibieron muy bien”, afirmó. Y añadió un rasgo común entre varios convocados: “Hay bastantes que también son como yo, en el sentido de que han nacido en otros países, pero son de origen palestino”.

PUBLICIDAD

En el día a día, el idioma marca diferencias. El futbolista explicó que la mayoría se comunica en árabe en los espacios de convivencia. “La mayoría habla árabe… la mesa, las charlas, todo en árabe”, contó. En su caso, la interacción se sostiene por otra vía: “Yo con ellos me comunico en inglés”.

Cuando la charla se desplazó del fútbol a la situación social y política, el jugador eligió un tono de cautela. “Es un tema también delicado”, afirmó, y aclaró que procura no exponerse demasiado en declaraciones. “Trato de mantener a margen… no, no trato de no hablar mucho”, dijo.

PUBLICIDAD

Aun así, describió lo que vio y lo que le mostraron durante una competencia en la que el seleccionado avanzó de fase. “Gracias a Dios pasamos de grupo… nos eliminamos en cuartos contra Arabia Saudita”, repasó. En ese marco, relató el impacto de ver cómo se seguían los partidos en Gaza. “La gente nos mostraban videos de la gente de Gaza, cómo vivían los partidos en carpas… cómo hacían lo posible para alentar”, señaló, y resumió la dimensión emocional de ese vínculo con una idea concreta: dar “noventa minutos de felicidad”.

En relación con la seguridad, Saba indicó que fue una de sus preocupaciones antes de sumarse. “Fue una de las preguntas que hice”, dijo, y explicó que el plantel no está ingresando a Palestina por el contexto actual: “La selección ahorita no está entrando en Palestina… no vamos a Palestina por todo lo que está pasando”, afirmó.

PUBLICIDAD

En la misma línea, interpretó que la exposición internacional buscada por el equipo tiene un objetivo. “Ellos lo que quieren es con el fútbol ser la cara del mundo… decir: ‘acá está Palestina, acá estamos’”, sostuvo. Aclaró que, como cualquier selección, el objetivo deportivo existe, pero insistió en un plano adicional: “Esto va más allá del fútbol, es más para una representación en el mundo”.

Saba también se refirió a Caín Fara, futbolista de Universitario, citado en la misma lista. Contó que hablaron y que lo ayudó con gestiones. “Hablé con Caín… algunos temas… de los documentos”, indicó. Y anticipó el choque cultural por el idioma con una frase directa: “Que aprenda árabe porque no va a entender nada”.

Mejorando con el Boys

Saba menciona la racha sin goles en contra y reconoce el aporte de Carlos Zambrano como referente, impulsando la confianza del equipo en la recta final del torneo peruano (Instagram: emilio_saba)

Por último, abordó su presente en Sport Boys. Señaló que el equipo atraviesa irregularidad, aunque marcó un punto de partida defensivo. “Venimos de tres partidos que no nos hacen gol”, dijo. También precisó un objetivo de puntuación para el cierre en casa: “Tenemos una oportunidad de cerrar en casa con veinte puntos”. En la tabla, ubicó la pelea en dos frentes: “Estamos cerca abajo” y, al mismo tiempo, “a tres, cuatro puntos de Sudamericana”, según su lectura.

En cuanto a la adaptación al nuevo entrenador, explicó que el proceso lleva tiempo cuando el cambio ocurre en plena competencia. “Es difícil cuando un técnico entra en la mitad del torneo”, afirmó. Y sobre lo personal, definió qué le aporta el club: “Jugar en un equipo grande es otra presión… tienes que jugar con otra responsabilidad”.

También destacó el aporte de Carlos Zambrano en el fondo. “Todos sabemos el jugador que es, ha agregado un valor importante al grupo”, dijo, y valoró las indicaciones constantes: “A mí siempre me habla, para mí me sirve un montón jugar con un jugador de su trayectoria”.