Mujer herida con fierro cerca del corazón fue finalmente evacuada a Lima y operada en el Hospital Loayza: su estado sigue reservado

Médicos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL), en Lima, lograron retirar un fierro de construcción incrustado en el tórax de una mujer de 42 años, (El Peruano)

Médicos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL), en Lima, lograron retirar un fierro de construcción incrustado en el tórax de una mujer de 42 años, tras una intervención quirúrgica de alta complejidad. El objeto metálico atravesaba la región supraclavicular derecha, a escasa distancia del cayado de la aorta, representando un riesgo extremo para la vida de la paciente. Actualmente, permanece bajo monitoreo en la Unidad de Cuidados Especiales, estable pero con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones.

La mujer sufrió el accidente en la provincia de Huari, región Áncash, el 24 de diciembre. Inicialmente recibió atención en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, donde los médicos diagnosticaron trauma cervical y torácico abierto. La situación clínica obligó a activar los protocolos de emergencia y referencia, ante la falta de especialistas y equipamiento necesario para este tipo de lesiones.

Luego de su evaluación primaria, fue trasladada a Lima en una ambulancia tipo III, acompañada por personal de salud calificado. Arribó al HNAL la noche del 25 de diciembre e ingresó de inmediato al área de Trauma Shock, donde un equipo multidisciplinario asumió el caso y programó la cirugía que permitió extraer la barra de metal.

Una herida letal dejó su vida en suspenso

El 24 de diciembre, la mujer identificada como Silvia Bazán Verde sufrió un grave accidente en su localidad natal, en la provincia de Huari. Un fierro de construcción se incrustó en su tórax, cerca del corazón, generando una emergencia médica de gran complejidad. Fue trasladada esa misma noche al Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, llegando a la 1:27 de la madrugada del 25 de diciembre.

Foto: Hospital Victor Ramos Guardia - Huaraz

En Huaraz, el equipo médico brindó atención inmediata conforme a los protocolos de emergencia, diagnosticando trauma cervical y torácico abierto. Se activaron los mecanismos de referencia, ya que la magnitud de la lesión superaba la capacidad resolutiva del hospital, que no contaba con especialistas ni equipamiento para cirugía cardiovascular de alta complejidad.

La familia de la paciente denunció la falta de recursos especializados, mientras el hospital garantizó la continuidad de la atención y destacó el compromiso de su personal, que actuó según los procedimientos establecidos para casos críticos.

Traslado a Lima ocurrió después de la insistencia de la familia

El proceso de traslado requirió cumplir con extensos trámites administrativos y coordinaciones entre hospitales, lo que generó demoras señaladas por los familiares. La referencia formal se realizó el 25 de diciembre a las 13:50, partiendo la ambulancia hacia Lima, donde la paciente llegó a las 20:40 del mismo día.

En el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, la paciente ingresó a la Unidad de Shock Trauma y fue evaluada por especialistas en cirugía de tórax y cardiovascular. Se convocó a una junta médica que determinó la necesidad de una intervención quirúrgica urgente. La operación, que se realizó el 26 de diciembre, se extendió por varias horas y concluyó con la extracción exitosa de la barra metálica, ubicada peligrosamente cerca de grandes vasos sanguíneos.

El Seguro Integral de Salud (SIS) cubrió todos los gastos relacionados con la atención y la cirugía de la paciente, según informaron tanto el Ministerio de Salud como los hospitales implicados en el caso.

La paciente permanece estable, bajo monitoreo constante y con pronóstico reservado tras la compleja intervención quirúrgica. Foto: Minsa

La paciente sigue en observación tras complicada cirugía

Actualmente, la paciente permanece en la Unidad de Cuidados Especiales del Hospital Loayza, donde recibe un monitoreo constante por parte del equipo médico. Se encuentra hemodinámicamente compensada, aunque su pronóstico sigue siendo reservado, debido a la complejidad de las lesiones internas ocasionadas por el accidente.

Los especialistas informaron que el proceso de recuperación será prolongado, ya que la intervención quirúrgica fue de alto riesgo y la ubicación del objeto metálico representaba amenazas potenciales para órganos vitales. El equipo médico continúa evaluando su evolución diariamente, atentos a cualquier complicación que pueda surgir.

El Ministerio de Salud y el hospital recalcaron el compromiso de brindar atención integral a la paciente, asegurando los recursos necesarios y la cobertura total a través del SIS, mientras se mantiene la vigilancia médica para preservar su vida y lograr una recuperación completa.