Perú

Perú reporta extraño caso de mujer embarazada con el feto a nivel del hígado: logró dar a luz por cesárea

El equipo del Hospital Nacional Cayetano Heredia realizó una intervención de alta complejidad, permitiendo que madre e hija sobrevivieran a una condición extremadamente rara

Guardar
El Ministerio de Salud reporta
El Ministerio de Salud reporta el cuarto caso mundial de embarazo ectópico abdominal llevado a término con éxito para madre e hija. (Minsa)

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó en el Hospital Nacional Cayetano Heredia un acontecimiento importante para la medicina peruana: una mujer llevó a término un embarazo ectópico abdominal, con el feto a nivel del hígado, y dio a luz a una bebé viva por cesárea.

Según la información oficial compartida por el titular del Minsa, Luis Quiroz, “este constituye el primer caso documentado bajo estas condiciones en el país y el cuarto a nivel mundial con un resultado exitoso para madre e hija”.

De acuerdo con el anuncio emitido por el Ministerio de Salud, la madre alcanzó las 40 semanas de gestación. La intervención permitió el nacimiento de una niña con un peso de 3.6 kilogramos, en buen estado de salud.

El Hospital Nacional Cayetano Heredia
El Hospital Nacional Cayetano Heredia logra el primer nacimiento exitoso de un embarazo ectópico hepático en Perú, un caso único en la medicina nacional. (Minsa)

“¡Proeza médica! En el Hospital Nacional Cayetano Heredia; el titular del Minsa, Luis Quiroz, presentó un caso extraordinario: un embarazo ectópico abdominal (a nivel del hígado) llevado a término con bebé vivo, un hecho de altísima complejidad”, informó el Minsa en X, plataforma en la que se publicaron imágenes de la madre, el equipo médico y las autoridades sanitarias durante la presentación del caso.

El embarazo ectópico es la implantación del embrión fuera del endometrio uterino, situación que normalmente genera severas complicaciones y suele detectarse en etapas iniciales por el alto riesgo para la gestante.

En este episodio, la placenta se adhirió al tejido hepático, desafiando las prácticas médicas convencionales y los límites de la viabilidad fetal en este tipo de patologías. El seguimiento del proceso, que completó el periodo gestacional, requirió la intervención de equipos multidisciplinarios.

El embarazo ectópico hepático desafía
El embarazo ectópico hepático desafía los límites de la obstetricia y requiere equipos multidisciplinarios altamente especializados. (Minsa)

Relevancia clínica

El comunicado del Minsa subraya que en el mundo solo existen pocos eventos documentados donde un embarazo ectópico abdominal, a nivel del hígado, que culmina con el nacimiento de un bebé vivo.

El caso peruano se suma a este reducido grupo, lo cual incrementa el interés clínico y científico sobre el manejo de situaciones extremas en obstetricia.

La noticia ya genera reconocimiento público hacia los profesionales de la salud del Hospital Nacional Cayetano Heredia, responsables del operativo médico que permitió preservar la vida de la madre y la recién nacida.

Antecedente

En septiembre de 2024, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, también dependencia del Minsa, atendió otro caso de embarazo ectópico hepático.

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza. (El Peruano)

Azucena Shuan Lázaro, mujer de 37 años de Chimbote, Áncash, acudió de urgencia a este centro con fuertes dolores abdominales. Pese a haber sido intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones en otro hospital por un presunto embarazo ectópico, los exámenes de imagen detectaron que el embrión seguía en su organismo.

El equipo liderado por el doctor Jorge Jericó Araujo Cornejo, del Servicio de Cirugía 6I, realizó una intervención para extraer el embrión, que se hallaba implantado en el hígado en su sexta semana de desarrollo.

Aunque este caso no alcanzó la etapa fetal viable, la operación permitió que Azucena preservara su integridad física y regresara a casa con su familia. “Puedo regresar a casa con mi esposo, mis dos hijos, aliviada y agradecida”, comentó la paciente.

Según datos compartidos por el Ministerio de Salud, solo se han documentado 34 casos de embarazo ectópico hepático en más de medio siglo de estudio médico a nivel internacional.

Solo existen 34 casos documentados
Solo existen 34 casos documentados de embarazo ectópico hepático en más de medio siglo de estudios médicos internacionales.(Freepik)

El doctor Jericó Araujo resaltó la capacidad de recuperación del hígado tras este tipo de intervenciones, así como la necesidad de atención especializada frente a patologías infrecuentes.

Reconocimiento y proyección

La serie de sucesos notificados por el Ministerio de Salud posiciona al sistema hospitalario peruano en el centro de la discusión sobre los límites de la medicina obstétrica.

Las autoridades remarcaron el papel esencial de equipos capacitados para afrontar situaciones de riesgo extremo y reiteraron su compromiso con la salud maternoinfantil.

El caso atendido en el Hospital Nacional Cayetano Heredia establece un precedente clínico y refuerza la importancia de la vigilancia prenatal en todos los niveles de atención, con énfasis en la detección oportuna de anomalías en el embarazo.

Temas Relacionados

Minsa Ministerio de SaludEmbarazo ectópico Hospital Nacional Cayetano Herediaperu-noticias

Más Noticias

Congreso fracasa en su intento de inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

Propuesta para sancionar a fiscal suprema, por un documento que nunca firmó, alcanzó solo 63 votos a favor. Denuncia será archivada

Congreso fracasa en su intento

Tren Lima–Chosica: Municipalidad de Lima inicia pruebas técnicas y confirma el primer recorrido

Renzo Reggiardo se mostró optimista por el avance del proyecto ferroviario y deslizó una posible fecha del inicio de operaciones de la ruta Lima - Chosica

Tren Lima–Chosica: Municipalidad de Lima

La delincuencia alcanza a la política: un precandidato a diputado fue asesinado y dos aspirantes a la presidencia sufrieron atentados

El último caso fue el de Rafael Belaunde Llosa, quien fue atacado mientras se encontraba en Cerro Azul, realizando diligencias personas. Descarta que ataque esté vinculado a su actividad política

La delincuencia alcanza a la

Cusco FC potencia su plan deportivo 2026 con las incorporaciones de los nacionales Gu Rum Choi y José Manzaneda

A puertas de conocer a su rival en la fase final de los ‘play-offs’ de la Liga 1, el cuadro ‘dorado’ apunta a seguir por el camino del protagonismo en el próximo curso, donde su presencia en la Copa Libertadores está asegurada

Cusco FC potencia su plan

Nueva ampliación del Reinfo dejaría en el aire exclusiones a mineros ilegales

El Reinfo se debatiría esta semana, podría ser aprobado y dejar una medida ‘nefasta’, según opinan diferentes gremios

Nueva ampliación del Reinfo dejaría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso fracasa en su intento

Congreso fracasa en su intento de inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

La delincuencia alcanza a la política: un precandidato a diputado fue asesinado y dos aspirantes a la presidencia sufrieron atentados

Delia Espinoza se defiende ante el Congreso: “Si me inhabilitan, tarde o temprano voy a retornar”

Rafael Belaunde asegura que no pedirá garantías para su vida luego de atentado: “¿Qué resuelve eso?"

Rafael Belaúnde da detalles inéditos tras ataque de sicarios: disparó su arma 7 veces y descarta motivación política

ENTRETENIMIENTO

Mimy Succar, Isabella Merced y

Mimy Succar, Isabella Merced y Alessandra Durand entre las 100 latinas más influyentes del 2025

Magaly Medina critica a Samahara Lobatón por gritos al salir de la conciliación: “Actriz frustrada”

Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Cristian Rivero apuestan por Panamericana TV: Los nuevos ‘jales’ y programas

Entre el duelo por su padre y el teatro: la etapa más retadora de Rodrigo Palacios con ‘Un Espejo’

Jorge Luna celebra que ganó dos Récords Guinness: “Un sueño más cumplido”

DEPORTES

Cusco FC potencia su plan

Cusco FC potencia su plan deportivo 2026 con las incorporaciones de los nacionales Gu Rum Choi y José Manzaneda

DT de Emelec reveló que Christian Cueva se va del club tras rescindir su contrato: “No la estaba pasando bien, volverá a su país”

“Shakira salvó a Alianza Lima”, el insólito comentario de Coki Gonzales tras gol fallado de Felipe Vizeu en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Paolo Guerrero le cumplió el sueño a Pol Deportes, niño peruano que narró la final de la Copa Libertadores: le regaló camiseta y lo felicitó

Partidos de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo