Perú reporta extraño caso de mujer embarazada con el feto a nivel del hígado: logró dar a luz por cesárea

El Ministerio de Salud reporta el cuarto caso mundial de embarazo ectópico abdominal llevado a término con éxito para madre e hija. (Minsa)

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó en el Hospital Nacional Cayetano Heredia un acontecimiento importante para la medicina peruana: una mujer llevó a término un embarazo ectópico abdominal, con el feto a nivel del hígado, y dio a luz a una bebé viva por cesárea.

Según la información oficial compartida por el titular del Minsa, Luis Quiroz, “este constituye el primer caso documentado bajo estas condiciones en el país y el cuarto a nivel mundial con un resultado exitoso para madre e hija”.

De acuerdo con el anuncio emitido por el Ministerio de Salud, la madre alcanzó las 40 semanas de gestación. La intervención permitió el nacimiento de una niña con un peso de 3.6 kilogramos, en buen estado de salud.

El Hospital Nacional Cayetano Heredia logra el primer nacimiento exitoso de un embarazo ectópico hepático en Perú, un caso único en la medicina nacional. (Minsa)

“¡Proeza médica! En el Hospital Nacional Cayetano Heredia; el titular del Minsa, Luis Quiroz, presentó un caso extraordinario: un embarazo ectópico abdominal (a nivel del hígado) llevado a término con bebé vivo, un hecho de altísima complejidad”, informó el Minsa en X, plataforma en la que se publicaron imágenes de la madre, el equipo médico y las autoridades sanitarias durante la presentación del caso.

El embarazo ectópico es la implantación del embrión fuera del endometrio uterino, situación que normalmente genera severas complicaciones y suele detectarse en etapas iniciales por el alto riesgo para la gestante.

En este episodio, la placenta se adhirió al tejido hepático, desafiando las prácticas médicas convencionales y los límites de la viabilidad fetal en este tipo de patologías. El seguimiento del proceso, que completó el periodo gestacional, requirió la intervención de equipos multidisciplinarios.

El embarazo ectópico hepático desafía los límites de la obstetricia y requiere equipos multidisciplinarios altamente especializados. (Minsa)

Relevancia clínica

El comunicado del Minsa subraya que en el mundo solo existen pocos eventos documentados donde un embarazo ectópico abdominal, a nivel del hígado, que culmina con el nacimiento de un bebé vivo.

El caso peruano se suma a este reducido grupo, lo cual incrementa el interés clínico y científico sobre el manejo de situaciones extremas en obstetricia.

La noticia ya genera reconocimiento público hacia los profesionales de la salud del Hospital Nacional Cayetano Heredia, responsables del operativo médico que permitió preservar la vida de la madre y la recién nacida.

Antecedente

En septiembre de 2024, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, también dependencia del Minsa, atendió otro caso de embarazo ectópico hepático.

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza. (El Peruano)

Azucena Shuan Lázaro, mujer de 37 años de Chimbote, Áncash, acudió de urgencia a este centro con fuertes dolores abdominales. Pese a haber sido intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones en otro hospital por un presunto embarazo ectópico, los exámenes de imagen detectaron que el embrión seguía en su organismo.

El equipo liderado por el doctor Jorge Jericó Araujo Cornejo, del Servicio de Cirugía 6I, realizó una intervención para extraer el embrión, que se hallaba implantado en el hígado en su sexta semana de desarrollo.

Aunque este caso no alcanzó la etapa fetal viable, la operación permitió que Azucena preservara su integridad física y regresara a casa con su familia. “Puedo regresar a casa con mi esposo, mis dos hijos, aliviada y agradecida”, comentó la paciente.

Según datos compartidos por el Ministerio de Salud, solo se han documentado 34 casos de embarazo ectópico hepático en más de medio siglo de estudio médico a nivel internacional.

Solo existen 34 casos documentados de embarazo ectópico hepático en más de medio siglo de estudios médicos internacionales.(Freepik)

El doctor Jericó Araujo resaltó la capacidad de recuperación del hígado tras este tipo de intervenciones, así como la necesidad de atención especializada frente a patologías infrecuentes.

Reconocimiento y proyección

La serie de sucesos notificados por el Ministerio de Salud posiciona al sistema hospitalario peruano en el centro de la discusión sobre los límites de la medicina obstétrica.

Las autoridades remarcaron el papel esencial de equipos capacitados para afrontar situaciones de riesgo extremo y reiteraron su compromiso con la salud maternoinfantil.

El caso atendido en el Hospital Nacional Cayetano Heredia establece un precedente clínico y refuerza la importancia de la vigilancia prenatal en todos los niveles de atención, con énfasis en la detección oportuna de anomalías en el embarazo.