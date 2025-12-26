Perú

Minsa asegura llegada adelantada de vacunas contra influenza H3N2 y refuerza medidas ante brotes respiratorios

El Ministerio de Salud anunció la pronta distribución de dosis actualizadas contra la influenza A (H3N2) para grupos vulnerables en febrero, mientras intensifica la vigilancia por casos confirmados y mantiene la atención en regiones afectadas por otras infecciones

Guardar
Alerta epidemiológica en Perú: detectan
Alerta epidemiológica en Perú: detectan influenza H3N2, intensifican medidas para evitar nuevos contagios| Foto: Canva

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este miércoles la llegada anticipada de un lote de vacunas contra la influenza A (H3N2), que arribará al país durante los primeros días de febrero.

Según información difundida por la Agencia Andina, el titular del sector, Luis Quiroz, explicó que la nueva formulación fue adquirida tras completar el pago correspondiente, lo que permitirá proteger de manera oportuna a adultos mayores, niños y personas con condiciones de riesgo como parte de la estrategia nacional de inmunización.

La noticia fue compartida durante la presentación oficial de los primeros recién nacidos de la Nochebuena en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), en Lima.

Quiroz remarcó que, a diferencia de años anteriores, el Perú contará con las dosis antes del inicio de la temporada invernal, gracias a la ejecución anticipada del contrato de compra.

“Ya hemos realizado el pago completo de las dosis hace dos semanas, así que es una realidad”, declaró el ministro, en declaraciones a la prensa.

De acuerdo con lo informado por el Minsa, la vacunación estará dirigida específicamente a la población vulnerable, con el objetivo de prevenir complicaciones asociadas a la influenza.

El funcionario aclaró que estas vacunas no deben confundirse con las dosis contra la COVID-19, que tuvieron una cobertura distinta y respondieron a la situación sanitaria previa. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa, con prioridad en los centros de salud donde se reciben los grupos con mayor riesgo.

Foto: Composición Infobae Perú
Foto: Composición Infobae Perú

Influenza H3N2 y otros virus

El titular del Ministerio de Salud confirmó también la detección reciente de seis casos de influenza A H3N2 en el país, variante que forma parte de los cuadros respiratorios estacionales y que ha sido identificada mediante pruebas oficiales.

Quiroz precisó que el comportamiento de este subtipo viral coincide con los picos registrados en Europa y Estados Unidos, donde la influenza presenta mayor incidencia en los meses más fríos.

La influenza H3N2 es un subtipo del virus de la gripe que afecta principalmente a niños, personas mayores y quienes tienen comorbilidades, generando síntomas similares a los de un resfriado o COVID-19.

Según explicó el ministro en declaraciones a la prensa, la vigilancia epidemiológica permanece activa y se realiza un seguimiento riguroso de los casos confirmados, con énfasis en el diagnóstico diferencial y la aplicación de pruebas rápidas o PCR.

El Minsa reportó, además, la presencia de otros virus respiratorios en circulación, entre los que se cuentan alrededor de 1.400 casos de COVID-19 y aproximadamente 2.500 casos de influenza A H1N1.

El sector Salud enfatizó que la vacunación contra la influenza sigue enfocada en los grupos vulnerables, mientras se completa la cobertura en estas poblaciones priorizadas. En años dominados por la H3N2, la demanda de atención médica suele incrementarse, por lo que los establecimientos de salud ya implementan medidas de refuerzo.

La información proporcionada por el Ministerio de Salud señala que la estrategia de inmunización busca reducir el impacto de la influenza H3N2 en el sistema de salud y evitar incrementos simultáneos de casos graves. Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de no bajar la guardia ante el virus, recordando que un resfriado común puede derivar en neumonía grave en adultos mayores y niños pequeños.

Temas Relacionados

Minsainfluenza H3N2Vacunasperu-noticias

Más Noticias

Nelly Rossinelli muestra su molestia por las quejas de su esposo previo a la cena de Navidad

La conductora TV se volvió tendencia tras revelar en un live su fastidio con su esposo y enfrentar las críticas por su tradicional pavo navideño.

Nelly Rossinelli muestra su molestia

Gran incendio consume edificios en el Rímac: Explosiones no cesan y existe peligro que fuego llegue a grifo

En medio de las celebraciones de la Navidad, más de 16 unidades de bomberos combaten una emergencia en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro

Gran incendio consume edificios en

La cena de Navidad: tradición, excesos y decisiones conscientes

Un consumo elevado de alimentos durante la celebración navideña eleva el contenido calórico y de grasas en la dieta, especialmente entre personas que presentan antecedentes de enfermedades crónicas o condiciones médicas preexistentes

La cena de Navidad: tradición,

Impactante accidente en Navidad: adulto mayor choca contra óptica en Cercado de Lima camino a misa

El vehículo se empotró en un local del jirón Cailloma la mañana del 25 de diciembre, causando severos daños materiales y obligando a la intervención de la PNP

Impactante accidente en Navidad: adulto

Gobierno declara estado de emergencia en Piura: Cuáles son las medidas

La disposición promulgada en Nochebuena tendrá una vigencia de 60 días y activa operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas en las zonas con mayor incidencia delictiva del departamento norteño

Gobierno declara estado de emergencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Generales 2026: estos son

Elecciones Generales 2026: estos son los partidos que no completaron la inscripción de listas ante el JNE

Elecciones 2026: Así se realizará el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de votación

Rafael López Aliaga negaría el indulto a Pedro Castillo y critica a Dina Boluarte por frenar la seguridad ciudadana

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: Cómo consultar los planes de gobierno de los partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli muestra su molestia

Nelly Rossinelli muestra su molestia por las quejas de su esposo previo a la cena de Navidad

Darinka Ramírez anuncia embarazo y confirma que su hija con Jefferson Farfán tendrá una hermanita

Tula Rodríguez conmueve con su reflexión navideña y recuerda a Javier Carmona: “El amor no se va, solo cambia de forma”

Gisela Valcárcel revela el motivo por el que casi no llega a la cena navideña con Ethel Pozo

Pamela López acepta reunirse con Christian Cueva para llegar a un acuerdo de divorcio

DEPORTES

Federico Girotti fichó por Alianza

Federico Girotti fichó por Alianza Lima: el cuantioso monto que pagaron los ‘blanquiazules’ por el 50% de su pase

César Vallejo envuelto en polémica: SUNAT reporta más de 100 mil soles en deudas

Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

Alianza Lima oficializó préstamo de delantero tras llegada de Federico Girotti: “Que esta etapa sume experiencia y crecimiento”

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025