Minsa asegura llegada adelantada de vacunas contra influenza H3N2 y refuerza medidas ante brotes respiratorios

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este miércoles la llegada anticipada de un lote de vacunas contra la influenza A (H3N2), que arribará al país durante los primeros días de febrero.

Según información difundida por la Agencia Andina, el titular del sector, Luis Quiroz, explicó que la nueva formulación fue adquirida tras completar el pago correspondiente, lo que permitirá proteger de manera oportuna a adultos mayores, niños y personas con condiciones de riesgo como parte de la estrategia nacional de inmunización.

La noticia fue compartida durante la presentación oficial de los primeros recién nacidos de la Nochebuena en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), en Lima.

Quiroz remarcó que, a diferencia de años anteriores, el Perú contará con las dosis antes del inicio de la temporada invernal, gracias a la ejecución anticipada del contrato de compra.

“Ya hemos realizado el pago completo de las dosis hace dos semanas, así que es una realidad”, declaró el ministro, en declaraciones a la prensa.

De acuerdo con lo informado por el Minsa, la vacunación estará dirigida específicamente a la población vulnerable, con el objetivo de prevenir complicaciones asociadas a la influenza.

El funcionario aclaró que estas vacunas no deben confundirse con las dosis contra la COVID-19, que tuvieron una cobertura distinta y respondieron a la situación sanitaria previa. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa, con prioridad en los centros de salud donde se reciben los grupos con mayor riesgo.

Influenza H3N2 y otros virus

El titular del Ministerio de Salud confirmó también la detección reciente de seis casos de influenza A H3N2 en el país, variante que forma parte de los cuadros respiratorios estacionales y que ha sido identificada mediante pruebas oficiales.

Quiroz precisó que el comportamiento de este subtipo viral coincide con los picos registrados en Europa y Estados Unidos, donde la influenza presenta mayor incidencia en los meses más fríos.

La influenza H3N2 es un subtipo del virus de la gripe que afecta principalmente a niños, personas mayores y quienes tienen comorbilidades, generando síntomas similares a los de un resfriado o COVID-19.

Según explicó el ministro en declaraciones a la prensa, la vigilancia epidemiológica permanece activa y se realiza un seguimiento riguroso de los casos confirmados, con énfasis en el diagnóstico diferencial y la aplicación de pruebas rápidas o PCR.

El Minsa reportó, además, la presencia de otros virus respiratorios en circulación, entre los que se cuentan alrededor de 1.400 casos de COVID-19 y aproximadamente 2.500 casos de influenza A H1N1.

El sector Salud enfatizó que la vacunación contra la influenza sigue enfocada en los grupos vulnerables, mientras se completa la cobertura en estas poblaciones priorizadas. En años dominados por la H3N2, la demanda de atención médica suele incrementarse, por lo que los establecimientos de salud ya implementan medidas de refuerzo.

La información proporcionada por el Ministerio de Salud señala que la estrategia de inmunización busca reducir el impacto de la influenza H3N2 en el sistema de salud y evitar incrementos simultáneos de casos graves. Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de no bajar la guardia ante el virus, recordando que un resfriado común puede derivar en neumonía grave en adultos mayores y niños pequeños.