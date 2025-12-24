Ministro de Salud niega que 52 niños hayan muerto por tos ferina en Loreto y destaca 80 % de avance en vacunación infantil

Ministerio de Salud negó que haya 52 niños fallecidos en Iquitos a causa de la tos ferina. Canal N

El ministro de Salud, Luis Quiroz, aclaró que las 52 muertes por tos ferina registradas en 2025 a nivel nacional no corresponden a la región Loreto, sino al total del país. En entrevista con Canal N, detalló las acciones del sector en la cuenca del río Chambira, donde se habían reportado casos en niños no vacunados.

En ese sentido, el titular del Minsa precisó que en Chambira los últimos casos mortales de la enfermedad se reportaron en octubre. “En la zona de Chambira hemos tenido en los primeros días de octubre un reporte de dos fallecidos confirmados por tos ferina, sin duda no vacunados”, señaló. Asimismo, destacó que la transmisión en la zona se encuentra controlada.

Cuatro niños fallecieron a causa de la tos ferina en la comunidad Wisum en Datem del Marañón, Loreto.

Acciones del Ministerio de Salud

Quiroz explicó que el gobierno de transición de José Jerí ha desplegado brigadas médicas y personal especializado para contener cualquier brote. “Estamos enviando médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud para la vacunación y la atención de otras infecciones respiratorias y parasitarias que afectan a la comunidad”, indicó en la entrevista.

El ministro añadió que se han destinado recursos adicionales para garantizar la operatividad de las brigadas y el transporte en la zona. “En esta última oportunidad ha sido para los gastos de combustible, etcétera, de las brigadas. El monto transferido fue de S/4.5 millones adicionales a través del seguro integral de salud en este mes de diciembre”, afirmó.

Luis Quiroz, ministro de Salud precisó que los 52 fallecidos por tos ferina corresponden a la cifra nacional durante 2025. (Crédito: Canal N)

Avance en la vacunación infantil

Luis Quiroz resaltó los resultados obtenidos en la cobertura de vacunación contra la tos ferina en menores de cinco años. Antes de asumir la gestión actual, menos del 30 % de los niños estaban vacunados; en los últimos dos meses, la cobertura se incrementó considerablemente. “En estos dos meses de gestión hemos logrado la cobertura del 80% de la vacunación de esos niños menores de cinco años”, explicó.

El ministro recordó que la vacunación contra la tos ferina requiere tres dosis, y que actualmente se ha completado la segunda. “Ya vamos en la segunda dosis y nos falta la tercera dosis, que es dentro de un mes”, precisó, asegurando que no se han producido nuevos fallecimientos desde que se implementaron las medidas sanitarias.

Vacunas contra la tos ferina fueron aplicadas a comunicadades nativas en Loreto. (Foto: Agencia Andina)

Recursos para atención sanitaria

Para enfrentar la emergencia sanitaria en la zona, el Minsa ha invertido previamente en hidroambulancias, cadena de frío y preservación de vacunas. “Ya se había hecho una transferencia previa de seis millones de soles para arreglar las hidroambulancias, también para la compra de refrigeradoras, para la preservación de la cadena de frío y los insumos suficientes para vacunas”, afirmó Quiroz para el citado medio.

Además, las brigadas operan con la participación de facilitadores locales recomendados por los apus de cada comunidad, quienes reciben un estipendio mensual de aproximadamente S/6.000, garantizando la coordinación con los líderes indígenas y la aceptación de las familias.

Control del brote y prevención

El ministro de Salud pidió tranquilidad a la población y aseguró que “Ahorita no existe transmisión directa de tosferina, los únicos casos comprobados han sido dos casos hace tres semanas”, manifestó para Canal N, reiterando que el personal médico también atenderá otras enfermedades comunes en la región.

Asimismo, adelantó la realización de campañas de salud adicionales, dirigidas tanto a niños como a adultos, para fortalecer la prevención y atención integral. “En los próximos días, desde las brigadas de Minsa Móvil, va a ir un grupo allí a atenderlos, no solamente a los niños, sino también a los adultos. Se hará por lo menos dos campañas de salud en los próximos quince días”, señaló.

Una epidemia que el Estado prefiere no mirar: tos ferina. Foto: Difusión

Finalmente, el titular del Minsa reafirmó el compromiso de mantener una comunicación constante con los apus y líderes comunales para garantizar que las acciones sanitarias lleguen a todos los pobladores. “Nuestro ofrecimiento es constituirnos allí en la misma zona con los médicos especialistas y dar la tranquilidad necesaria a la población”, concluyó.