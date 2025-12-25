Minsa refuerza la atención en hospitales durante alerta amarilla ante posibles emergencias en fiestas de fin de año

El Minsa activa la alerta amarilla en hospitales de todo el país para responder de manera inmediata ante incidentes frecuentes en fiestas de fin de año. Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) ha intensificado la vigilancia y la preparación de los hospitales públicos en Lima ante el riesgo de emergencias propias de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Esta estrategia busca garantizar la atención oportuna y segura para la población durante los días de mayor afluencia y riesgo sanitario.

La supervisión directa del titular del Minsa en los principales centros de salud de la ciudad forma parte del despliegue nacional por la temporada festiva. El ministro ha verificado la operatividad de los servicios de emergencia, la disponibilidad de recursos y la coordinación con otros organismos, priorizando la protección de los pacientes y la eficiencia en la respuesta.

Las acciones adoptadas incluyen la instalación de infraestructura temporal, la entrega de equipamiento para pacientes y la revisión de insumos médicos. El refuerzo hospitalario se articula con el Seguro Integral de Salud (SIS) para asegurar cobertura y atención integral en todos los casos críticos.

Declaratoria de alerta amarilla por fiestas de Navidad y Año Nuevo

El Minsa declaró la alerta amarilla en todos los establecimientos de salud del país ante la inminencia de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Esta medida permite activar protocolos especiales, disponer de personal adicional y reorganizar los recursos para responder de manera rápida y eficaz ante emergencias masivas.

Equipos médicos, ambulancias y personal adicional permanecen en máxima vigilancia para garantizar una atención eficiente durante las celebraciones. Foto: Minsa

La alerta amarilla implica la revisión constante de equipos médicos, el aseguramiento del funcionamiento de ambulancias y la coordinación permanente entre hospitales y centros de salud. El objetivo es anticiparse a posibles incidentes como quemaduras, intoxicaciones o accidentes de tránsito, frecuentes durante las celebraciones.

Las autoridades del Ministerio de Salud han enfatizado la importancia de la prevención y la preparación en todo el territorio nacional. Se prioriza la vigilancia en las zonas de mayor concentración de actividades festivas y se refuerzan los canales de comunicación para que la población acceda rápidamente a los servicios médicos en caso de emergencia.

Refuerzo de la atención y recursos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue

El ministro supervisó la operación y el estado de los servicios de emergencia en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde se ha implementado un Puesto Médico de Avanzada (PMA) para ampliar la capacidad de respuesta. Esta infraestructura temporal cuenta con camas, equipos médicos, balones de oxígeno y personal especializado para atender situaciones críticas.

El Hospital Nacional Hipólito Unanue recibe cinco sillas de ruedas donadas para mejorar la movilidad y el cuidado de los pacientes. Foto: Minsa

Durante su recorrido, el titular del Minsa dialogó con el personal médico y los familiares de los pacientes, escuchando sus demandas y reafirmando el compromiso de mejorar la atención y asegurar la cobertura del SIS. El ministro señaló: “Como parte de los lineamientos del presidente de la república, José Jerí, estamos fortaleciendo la atención con un trato humano, calidad, calidez y seguridad, como se merecen los pacientes. Para ello, el Minsa, en conjunto con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, clínicas privadas, Sociedad Nacional de Industrias, entre otras instituciones, está trabajando el Plan de Seguridad del Paciente”.

Además, el Dr. Luis Quiroz supervisó el funcionamiento del PMA, instalado por la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd). En esa visita, el ministro entregó cinco sillas de ruedas donadas por la Asociación de Damas Voluntarias y Amigas del Ministerio de Salud (Adavaminsa) y verificó la disponibilidad de medicamentos en la farmacia del hospital, asegurando que los recursos estén listos para enfrentar cualquier emergencia.

Mejoras en la respuesta de emergencias en el Hospital Arzobispo Loayza

El director de Operaciones en Salud, Bernardo Ostos, supervisó la disponibilidad y funcionamiento de los servicios de emergencia, medicina, traumatología, ginecología, cirugía, shock trauma, unidad de cuidados especiales y sala de operaciones en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. También verificó la oferta móvil instalada para casos críticos, garantizando la atención integral durante los días festivos.

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza cuenta con una unidad especializada en Quemados Críticos. (El Peruano)

Durante la inspección, se constató que el hospital cuenta con el personal y equipamiento necesarios para responder a una eventual alta demanda de pacientes. Se revisaron protocolos de actuación, insumos médicos y la integración entre los diferentes servicios, con el fin de brindar una respuesta eficiente ante cualquier incidente.

Como parte del refuerzo hospitalario, se entregaron cinco sillas de ruedas gestionadas por la Asociación de Damas Voluntarias y Amigas del Ministerio de Salud. Este equipamiento permitirá mejorar la movilidad y el traslado de pacientes, contribuyendo a una atención más ágil y digna en uno de los hospitales de mayor referencia de la ciudad.