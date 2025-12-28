“Bomba de tiempo” en Chiclayo: Policía incauta más de una tonelada de pirotécnicos ilegales valorizados en S/ 100 mil

Composición: Infobae Perú

En medio de la alta circulación de personas por las celebraciones de fin de año, agentes especializados de Chiclayo desarticularon un centro clandestino de almacenamiento y venta de pirotécnicos ilegales, evitando un posible accidente de grandes proporciones en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

El operativo se ejecutó en un inmueble situado en la calle Alfonso Ugarte N.° 1196, dentro de un pasaje del centro de Chiclayo. En el lugar, los agentes hallaron numerosas cajas apiladas con pirotécnicos de alto poder, almacenados sin medidas mínimas de seguridad, en un entorno rodeado de viviendas y comercios. Al momento de la intervención, dos personas se encontraban manipulando la mercadería, exponiéndose y exponiendo a terceros a un riesgo extremo.

La intervención se produjo tras una alerta de información confidencial que advertía sobre el acopio de material explosivo sin autorización en un inmueble del cercado urbano, a escasos metros del mercado Modelo. El trabajo articulado entre la Dirección Nacional de Inteligencia (Dirin) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Comisaría PNP del Norte permitió ubicar el punto exacto donde se manipulaban y almacenaban estos productos altamente peligrosos, valorizados en más de S/ 100.000.

Incautación de más de una tonelada de pirotécnicos ilegales en Chiclayo

Fuegos artificiales incrementaron la contaminación del aire en Lima. (Foto: Difusión)

Durante la inspección del inmueble, la Policía incautó más de una tonelada de pirotécnicos, considerados de alto riesgo por su potencia y por las condiciones precarias en las que eran almacenados. El material decomisado incluía tortas pirotécnicas de 36 y 25 disparos, baterías de múltiples tiros, misiles de hasta 100 disparos, además de más de 1.700 paquetes de cohetecillos, rockets, escarabajos y fuegos de lanzamiento de alto impacto, todos listos para su distribución en el mercado informal.

Los intervenidos fueron identificados como Geraldine Jasmín Leyva Mejía (23) y José Armando Suárez Rodríguez (33). Ambos manifestaron contar con permisos para la comercialización del material; sin embargo, no pudieron presentar ninguna autorización emitida por la Sucamec ni licencia de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, lo que confirmó la ilegalidad de la actividad y motivó su inmediata detención por el presunto delito de tráfico de productos pirotécnicos.

Durante el registro personal, los agentes encontraron en poder de Leyva Mejía más de S/ 7.000 en efectivo y un teléfono celular de alta gama, elementos que fueron incautados como parte de la investigación y que refuerzan la hipótesis de una comercialización activa de pirotécnicos ilegales en mercados y zonas de alta afluencia. Todo el caso quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar el origen del material y posibles conexiones con otras redes de distribución en la región Lambayeque.

Pirotécnicos y fallas eléctricas disparan el riesgo de incendios en fiestas de fin de año

Comerciantes y compradores ya acceden a puntos de venta verificados, distribuidos por Sucamec en Lima y otras regiones| Sucamec

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú advirtió que, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, los incendios en Lima y Callao registrarían un incremento de entre 15 % y 20 % en comparación con el año anterior. De acuerdo con voceros de la institución, este aumento está directamente relacionado con el uso de pirotécnicos y con instalaciones eléctricas en mal estado, especialmente aquellas utilizadas para adornos y luces decorativas propias de la temporada.

Como ejemplo de la magnitud del riesgo, los bomberos recordaron el incendio de gran proporción ocurrido el 25 de diciembre en la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, clasificado como emergencia de código 4, el nivel más alto de gravedad. En este siniestro participaron más de 30 unidades y alrededor de 160 bomberos, quienes trabajaron durante varias horas para evitar que el fuego se propagara a predios vecinos. Solo ese día se reportaron cerca de 90 incendios en Lima y Callao, una cifra que refleja la presión operativa durante estas fechas.

Las estadísticas internas del Cuerpo General de Bomberos también identifican a San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Comas como los distritos con mayor número de reportes vinculados a incidentes con pirotecnia. A nivel nacional, la institución atiende más de 100 mil emergencias al año, lo que incluye incendios, rescates y accidentes de diversa naturaleza. Ante este escenario recurrente, los bomberos mantienen planes operativos especiales y personal en alerta permanente para responder con rapidez durante el cierre del año.