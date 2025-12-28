Perú

Pirotécnicos y fallas eléctricas son las principales causas de incendios durante fiestas de fin de año

Vocero del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú afirmó que los casos en 2025 aumentarán hasta en 20 % en comparación al año anterior

Guardar
El alcalde del Rímac aseguró
El alcalde del Rímac aseguró que el edificio incendiado no tenía autorización para operar como almacén, pese a que almacenaba materiales inflamables. - Andina

Durante las fiestas de fin de año, se espera que el número de incendios en Lima y Callao experimente un aumento de entre 15 % y 20 % respecto al año anterior, advirtió el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Según Leonidas Telenta, jefe de prensa e imagen de la institución, este incremento obedece en gran medida al uso de artefactos pirotécnicos y a instalaciones eléctricas deficientes, especialmente en el contexto de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo.

El incendio de gran magnitud que ocurrió el 25 de diciembre en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac. Este siniestro fue clasificado por los bomberos como de código 4, la máxima gravedad, por su complejidad y extensión.

En la emergencia participaron más de 30 unidades y alrededor de 160 bomberos voluntarios, quienes mantuvieron labores durante varias horas para controlar la propagación de las llamas. Según Telenta, durante aquella jornada se registraron aproximadamente 90 incendios solo en Lima y Callao.

Bomberos desplegaron 35 unidades móviles
Bomberos desplegaron 35 unidades móviles en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro para combatir las llamas en el almacén de cueros. - Crédito: Andina

El vocero del Cuerpo General de Bomberos pidió a los ciudadanos evitar el uso de artefactos pirotécnicos durante las celebraciones y recomendó la revisión al detalle de las instalaciones eléctricas en el hogar; sobre todo aquellas empleadas para la instalación de adornos navideños. Remarcó la importancia de desconectar el árbol de Navidad antes de dormir, dado que los cables suelen ser muy delgados y pueden recalentarse con facilidad, generando cortocircuitos.

Uno de los focos de preocupación identificados por los bomberos corresponde a los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Comas, zonas que concentran la mayor cantidad de reportes vinculados a incidentes con pirotecnia. A nivel nacional, la institución interviene en más de 100 mil emergencias al año, abarcando una amplia variedad de situaciones, de acuerdo con lo expresado por Telenta a la Agencia Andina.

Seguridad en las fiestas de fin de año

Pese a las campañas de prevención que se difunden anualmente, el uso de pirotecnia sigue siendo un riesgo elevado para viviendas, personas, el medio ambiente y los animales domésticos, que se ven directamente afectados en caso de que se produzcan incendios de gran magnitud como el vivido en el Rímac.

El fuego afecta inmueble de cuatro pisos; hallan materiales inflamables en el lugar. | Exitosa Noticias

Telenta señaló que el sonido de las detonaciones puede provocar la huida desesperada de las mascotas debido a su aguda sensibilidad auditiva. Además, advirtió que “los niños son los más vulnerables, con casos de amputaciones de dedos o lesiones en la vista”, según indicó a la Agencia Andina.

El representante de los bomberos también expresó la necesidad de evitar la conducción bajo los efectos del alcohol durante las reuniones festivas y optar por servicios de transporte alternativos con la intención de prevenir accidentes de tránsito.

Para enfrentar el aumento de emergencias propio de la temporada, el Cuerpo General de Bomberos ha implementado un plan operativo especial, asegurando personal en estado de alerta permanente. Según Telenta: “Sabemos por experiencia que las emergencias aumentan en estas fechas, por eso estamos preparados para responder de inmediato y proteger a la población”.

Temas Relacionados

IncendiosLimaCallaoRímacSan Martín de PorresBomberosperu-noticias

Más Noticias

Costa peruana sigue temblando: Sismo de magnitud 4.8 sacude Lima, según reportes del IGP

El Instituto Geofísico del Perú registró un nuevo movimiento sísmico a pocas horas del temblor que azotó la región Áncash

Costa peruana sigue temblando: Sismo

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

La cantante usó sus redes sociales para pronunciarse a su estilo, luego de que su hermana expusiera chats

Yahaira Plasencia defiende a su

Perú registra 13 sismos en una semana, según el IGP: el de mayor magnitud llegó a 6.0 y ya dejó heridos

El reciente temblor en Áncash provocó daños en centros de salud, viviendas y comercios, mientras equipos de emergencia y autoridades coordinan acciones de atención a personas afectadas y verifican la infraestructura

Perú registra 13 sismos en

Se registró un sismo de 4.8 en Cañete, Cañete

A lo largo de su historia, la nación ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Se registró un sismo de

Sismo de magnitud 6 azota Chimbote: ¿cuánto cuesta asegurar una vivienda contra terremotos o desastres naturales en Perú?

La obligación de contratar seguro se limita al periodo de crédito hipotecario, y solo 12% renueva la póliza tras saldar la deuda. Pero los terremotos no saben de hipotecas, asegura APESEG

Sismo de magnitud 6 azota
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los 88 congresistas que buscan

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia defiende a su

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

DEPORTES

Aixa Vigil fue pifiada por

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima en partido con la San Martín por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugpo punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná