Pirotécnicos y fallas eléctricas son las principales causas de incendios durante fiestas de fin de año

El alcalde del Rímac aseguró que el edificio incendiado no tenía autorización para operar como almacén, pese a que almacenaba materiales inflamables.

Durante las fiestas de fin de año, se espera que el número de incendios en Lima y Callao experimente un aumento de entre 15 % y 20 % respecto al año anterior, advirtió el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Según Leonidas Telenta, jefe de prensa e imagen de la institución, este incremento obedece en gran medida al uso de artefactos pirotécnicos y a instalaciones eléctricas deficientes, especialmente en el contexto de las celebraciones navideñas y de Año Nuevo.

El incendio de gran magnitud que ocurrió el 25 de diciembre en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac. Este siniestro fue clasificado por los bomberos como de código 4, la máxima gravedad, por su complejidad y extensión.

En la emergencia participaron más de 30 unidades y alrededor de 160 bomberos voluntarios, quienes mantuvieron labores durante varias horas para controlar la propagación de las llamas. Según Telenta, durante aquella jornada se registraron aproximadamente 90 incendios solo en Lima y Callao.

Bomberos desplegaron 35 unidades móviles en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro para combatir las llamas en el almacén de cueros.

El vocero del Cuerpo General de Bomberos pidió a los ciudadanos evitar el uso de artefactos pirotécnicos durante las celebraciones y recomendó la revisión al detalle de las instalaciones eléctricas en el hogar; sobre todo aquellas empleadas para la instalación de adornos navideños. Remarcó la importancia de desconectar el árbol de Navidad antes de dormir, dado que los cables suelen ser muy delgados y pueden recalentarse con facilidad, generando cortocircuitos.

Uno de los focos de preocupación identificados por los bomberos corresponde a los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Comas, zonas que concentran la mayor cantidad de reportes vinculados a incidentes con pirotecnia. A nivel nacional, la institución interviene en más de 100 mil emergencias al año, abarcando una amplia variedad de situaciones, de acuerdo con lo expresado por Telenta a la Agencia Andina.

Seguridad en las fiestas de fin de año

Pese a las campañas de prevención que se difunden anualmente, el uso de pirotecnia sigue siendo un riesgo elevado para viviendas, personas, el medio ambiente y los animales domésticos, que se ven directamente afectados en caso de que se produzcan incendios de gran magnitud como el vivido en el Rímac.

El fuego afecta inmueble de cuatro pisos; hallan materiales inflamables en el lugar.

Telenta señaló que el sonido de las detonaciones puede provocar la huida desesperada de las mascotas debido a su aguda sensibilidad auditiva. Además, advirtió que “los niños son los más vulnerables, con casos de amputaciones de dedos o lesiones en la vista”, según indicó a la Agencia Andina.

El representante de los bomberos también expresó la necesidad de evitar la conducción bajo los efectos del alcohol durante las reuniones festivas y optar por servicios de transporte alternativos con la intención de prevenir accidentes de tránsito.

Para enfrentar el aumento de emergencias propio de la temporada, el Cuerpo General de Bomberos ha implementado un plan operativo especial, asegurando personal en estado de alerta permanente. Según Telenta: “Sabemos por experiencia que las emergencias aumentan en estas fechas, por eso estamos preparados para responder de inmediato y proteger a la población”.