Incendio en Chiclayo: niña de 8 años logró salvar a su hermana de 2 de siniestro

Una niña de 8 años salvó a su hermana de incendio .Foto: Exitosa

Una menor de ocho años salvó a su hermana durante un incendio en su hogar, ubicado en el asentamiento humano Villa San José, en la región de Chiclayo, en horas de la tarde del jueves 25 de diciembre.

De acuerdo con Exitosa, Manuela Fenco se encontraba en su hogar junto a sus tres hijos. En el almuerzo, se retiró del recinto para comprar una gaseosa junto a su hijo de cinco años. Al retornar notó que hija mayor llevaba en brazos a la bebé de dos. En ese momento, la menor le avisó que la casa se había incendiado.

Cuando la hija de ocho años vio el fuego, alzó en brazos a su hermana, que se encontraba sobre una cama, y la llevó al exterior. De esta manera, logró salvar la vida de ambas.

El medio menciona que un cortocircuito habría alcanzado hecha de madera y otros materiales inflamables. A pesar de que los vecinos trataron de hacer de todo lo posible para sofocar las llamas, no lograron apagarlas debido a la poca cantidad de agua que contaban a la mano. Personas vienen ayudando a la familia que ha perdido todas sus pertenencias.

Vecinos y autoridades advierten sobre la proliferación de almacenes informales en el distrito tras la reubicación de comercios desde el centro de Lima. - Andina

Incendio en el Rímac genera alarma

Un incendio de grandes proporciones se desató en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, la tarde del 25 de diciembre. El fuego se inició en un almacén de cueros y rápidamente se extendió a edificios vecinos, generando preocupación entre los residentes por la proximidad de un grifo ubicado al frente. El siniestro, reportado alrededor de las 3 de la tarde, motivó el despliegue de 35 unidades móviles del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Durante las labores de control, los bomberos reportaron explosiones en el interior del almacén, donde hallaron sprays y otros materiales no identificados entre el segundo y tercer piso. El comandante general de los Bomberos calificó el incendio como “código 4” debido a la magnitud y la falta de abastecimiento de agua en la zona. Sedapal dispuso camiones cisterna para apoyar las labores de los bomberos y garantizar el suministro necesario.

Alcalde de Rimac, Nestor de la Rosa, advirtió que se tomarán acciones legales por el incendio producido durante Navidad. Foto: Composición Infobae/Nicol Chauca

El Ministerio de Salud envió cinco ambulancias para atender posibles afectados por el humo y las llamas. Especialistas del SAMU brindaron atención a una persona por inhalación de humo, mientras otras unidades se mantuvieron en alerta. La Policía Nacional estableció perímetros de seguridad y desvió el tránsito para facilitar la labor de los equipos de emergencia y mantener el orden en la zona.

El incendio duró aproximadamente cinco horas y los bomberos continuaron en el lugar hasta la medianoche para determinar los daños y el origen del fuego. El inmueble afectado, de cuatro pisos, contenía cuero, plástico y cartones, materiales altamente inflamables. Vecinos manifestaron inquietud ante la posibilidad de que permanezcan focos activos que reactiven el siniestro, pese a que la emergencia se declaró bajo control.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que los contaminantes generados por el incendio se desplazaron hacia el noreste de Lima, afectando principalmente los distritos de Rímac, San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos y Comas.