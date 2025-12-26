Navidad y Año Nuevo tóxicos: contaminación por pirotecnia en Lima afecta el corazón y las vías respiratorias

Especialista alerta que contaminación por pirotecnia en Lima supera límites recomendados por la OMS. (Foto: Infobae Perú/IA)

La contaminación del aire generada por la quema de fuegos artificiales durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo ha alcanzado niveles peligrosos en Lima, advirtió la especialista en neumología pediátrica, Mariela Burga, en declaraciones brindadas a Canal N. Según explicó, esta práctica eleva de manera significativa la concentración de partículas contaminantes en el ambiente, lo que representa un riesgo directo para la salud pública, especialmente en fechas festivas donde el uso de pirotecnia es masivo.

La médica señaló que, durante estas celebraciones, la calidad del aire se deteriora en pocas horas debido a la liberación de partículas finas producto de la combustión de fuegos artificiales. Estas emisiones no solo afectan de forma inmediata a quienes están expuestos al humo, sino que permanecen suspendidas en el aire durante varias horas, incrementando el nivel de contaminación nocturna en distintos distritos de la capital.

Fuegos artificiales en el cielo de Lima Metropolitana. Senamhi informó que los pirotécnicos incrementaron la contaminación del aire de la capital | Perú | Crédito: Agencia Andina.

Aumento de partículas PM2.5

De acuerdo con Mariela Burga, los fuegos artificiales liberan partículas conocidas como PM2.5, cuyo tamaño microscópico les permite ingresar profundamente en el sistema respiratorio. En algunas zonas de Lima, estas partículas han llegado a concentraciones superiores a los 150 microgramos por metro cúbico, una cifra que excede ampliamente el límite máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 5 microgramos por metro cúbico.

Estas partículas, invisibles al ojo humano, se acumulan en los pulmones al ser inhaladas y provocan procesos de inflamación que pueden prolongarse en el tiempo. La especialista explicó que la exposición no se limita a un malestar pasajero, sino que puede generar consecuencias médicas que se manifiestan incluso días después de las celebraciones.

Fuegos artificiales incrementaron la contaminación del aire en Lima. (Foto: Difusión)

¿Cómo afecta nuestra salud?

La neumóloga pediatra advirtió que los efectos de las partículas PM2.5 no se restringen al sistema respiratorio. La inflamación causada por su inhalación puede tener un impacto sistémico, afectando también al corazón y al sistema cardiovascular. En ese sentido, la especialista indicó que existe un mayor riesgo de eventos como arritmias e infartos en personas expuestas a altos niveles de contaminación ambiental.

“La contaminación no solo inflama los bronquios, sino que genera una respuesta inflamatoria general en el organismo”, explicó Burga para el citado medio. Esta condición puede agravar enfermedades preexistentes y aumentar la probabilidad de complicaciones cardiovasculares, especialmente en personas con factores de riesgo.

Especialista alerta que contaminación por pirotecnia en Lima supera límites recomendados por la OMS. (Foto: Infobae Perú/IA)

¿Cuáles son los grupos vulnerables?

Entre los más afectados por la contaminación generada por la pirotecnia se encuentran los niños, los adultos mayores y las personas con asma, alergias o enfermedades respiratorias crónicas. La especialista precisó que, en el caso de los menores con antecedentes de broncoespasmo o asma, los síntomas aparecen con mayor rapidez e intensidad.

En adultos mayores, la exposición puede derivar en bronquitis, irritación pulmonar persistente y fatiga respiratoria. Burga advirtió que la tos frecuente en personas de edad avanzada no debe normalizarse, ya que puede ser un signo de inflamación continua de las vías aéreas provocada por la mala calidad del aire.

Personas autistas con un grado de hipersensibilidad sensorial son afectadas cada Navidad y Año Nuevo por los cohetones y otros fuegos artificiales | Foto composición: Infobae Perú

Síntomas frecuentes

Los síntomas más comunes asociados a la inhalación de aire contaminado incluyen tos persistente, congestión nasal, estornudos, silbidos en el pecho, secreción nasal constante y dificultad para respirar. En casos más severos, pueden presentarse crisis respiratorias que requieren atención médica inmediata.

La especialista también señaló que la exposición repetida a altos niveles de contaminación puede agravar procesos inflamatorios crónicos y alterar el equilibrio de otros sistemas del organismo, lo que refuerza la importancia de reducir el contacto con el aire contaminado durante las horas críticas.

CIUDAD DE MÉXICO, 25DICIEMBRE2025.- En el marco de la celebración de la Navidad, el Valle de México presenta una calidad de aire Mala. En la imagen, la vista de la ciudad desde el Cerro de la Estrella. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

¿Cómo protegernos?

Ante este escenario, Mariela Burga recomendó mantener las ventanas cerradas entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada, periodo en el que se concentra la mayor liberación de partículas contaminantes. Asimismo, sugirió cambiarse de ropa y lavarse el rostro tras haber estado expuesto al aire exterior, e incluso tomar una ducha si se estuvo cerca de fuegos artificiales.

Para personas con asma o alergias, indicó que es fundamental contar con medicación de rescate, como inhaladores con salbutamol, así como antihistamínicos. En caso de presentar silbidos persistentes en el pecho o dificultad respiratoria, se debe acudir a un servicio de emergencias.

Un hombre observa pensativo desde una mesa con una copa de vino y una vela, mientras fuera de la ventana se iluminan fuegos artificiales, simbolizando el contraste entre la celebración colectiva y la introspección individual en fechas festivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pirotécnicos agravan contaminación

La especialista explicó que la situación se ve agravada por factores estructurales de la ciudad. En distritos como Puente Piedra, los niveles de PM2.5 han llegado a 158 microgramos por metro cúbico, debido a la falta de vientos que permitan dispersar las partículas, el alto parque automotor, la quema de basura y las construcciones sin control ambiental.

Finalmente, Burga alertó sobre una tendencia preocupante en la salud infantil: mientras que en años anteriores uno de cada cinco niños presentaba síntomas de broncoespasmo, actualmente la cifra se habría incrementado a uno de cada tres, reflejando el impacto sostenido de la contaminación del aire en Lima.