Alerta en Mesa Redonda: Sucamec despliega control permanente por venta clandestina de pirotécnicos

Comerciantes y compradores ya acceden a puntos de venta verificados, distribuidos por Sucamec en Lima y otras regiones

La comercialización de pirotécnicos se incrementa de forma significativa en los días previos a la Navidad, especialmente en zonas de alta concentración comercial como Mesa Redonda, donde miles de personas acuden a diario para realizar compras de fin de año. Este aumento en la demanda también ha ido acompañado de la venta informal y clandestina de estos productos, una práctica que representa riesgos para la seguridad de comerciantes, compradores y transeúntes.

Frente a este escenario, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) anunció la implementación de un puesto de control permanente en la Plaza Gastañeta, como parte de una estrategia orientada a reforzar la seguridad ciudadana y reducir los peligros derivados de la circulación de pirotécnicos ilegales durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la capital.

Puesto de control permanente y operativos contra pirotécnicos ilegales en Mesa Redonda

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, el puesto de control permanecerá activo durante el periodo de mayor afluencia de personas, considerado también el de mayor riesgo para la comercialización informal de pirotécnicos. Así lo señaló el director de Control y Fiscalización de la Sucamec, Jaime Urtecho, quien explicó que la medida busca una presencia constante que permita intervenciones inmediatas ante cualquier intento de venta clandestina.

La decisión responde, según detalló la institución, a reportes recibidos sobre la venta ambulatoria de pirotécnicos bajo la modalidad de menudeo. En muchos casos, estos productos son transportados y ofrecidos de forma oculta en mochilas o bolsos, una práctica que incrementa el riesgo de incendios, explosiones y accidentes, no solo para quienes los comercializan, sino también para comerciantes formales, transeúntes y familias que circulan diariamente por esta concurrida zona del Cercado de Lima.

El puesto de control forma parte del Comando Unificado de Mesa Redonda, un espacio de articulación interinstitucional que integra a la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima y las Fuerzas Armadas. Esta coordinación permite, según indicó la Sucamec, una respuesta en tiempo real, así como labores conjuntas de fiscalización, control y patrullaje, reforzando la presencia del Estado en uno de los puntos comerciales más sensibles durante las celebraciones de fin de año.

Como resultado de los operativos ejecutados hasta la fecha, la entidad informó la incautación de 1.541 productos pirotécnicos que eran comercializados de manera ilegal en la vía pública. Entre el material decomisado se encuentran 125 Lia Cracker, 192 Chispitas mariposa, 110 luces multicolores, 864 silbadores y 250 Crick Crack, todos ellos retirados del circuito informal por no cumplir con la normativa vigente.

Desde la Sucamec también se recordó que la compra de pirotécnicos debe realizarse exclusivamente en ferias autorizadas, las cuales cuentan con controles de seguridad y permisos correspondientes. La entidad reiteró que la adquisición de productos ilegales no solo expone a las personas a sanciones administrativas, sino que incrementa el riesgo de accidentes que suelen registrarse con mayor frecuencia durante las celebraciones navideñas en Lima.

Cohetones Labubu: qué son y por qué representan un riesgo según Sucamec

Cohetones Labubu no son juguetes, Sucamec advierte por el peligro de la pirotecnia informal| Foto: Sucamec

Los cohetones Labubu forman parte de un grupo de pirotécnicos artesanales que se comercializan de manera informal y que se caracterizan por presentar diseños llamativos, con figuras de personajes, animales o peluches populares. De acuerdo con la Sucamec, estos artefactos suelen estar envueltos en papeles de colores e imágenes atractivas, lo que incrementa la posibilidad de que menores de edad los confundan con juguetes, pese a que contienen material explosivo y no cumplen con estándares técnicos de seguridad.

Durante los operativos de fiscalización realizados en 2025, la entidad detectó que este tipo de cohetones carece de certificación oficial, no cuenta con información clara sobre su composición química y presenta irregularidades en su fabricación. La autoridad advirtió que no existe garantía sobre su activación controlada ni sobre la estabilidad del producto al momento de ser manipulado, lo que eleva el riesgo de quemaduras, explosiones accidentales y lesiones graves, especialmente en niños y adolescentes.

Como parte de las acciones contra la pirotecnia ilegal, la Sucamec informó que en lo que va del año se han incautado más de 285 toneladas de pirotécnicos ilegales a nivel nacional, entre los que se encontraron numerosos cohetones con presentaciones similares a los Labubu.