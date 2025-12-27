Perú

Tren Lima–Chosica: Estos son los últimos avances del proyecto tras la primera marcha en vacío

Roxana Rocha explicó que el tren permitiría reducir de manera drástica los tiempos de desplazamiento entre Lima y el este de la capital, una de las zonas más afectadas por la congestión vehicular

La Municipalidad Metropolitana de Lima sostiene que el proyecto del tren Lima–Chosica se perfila como una de las principales apuestas para descongestionar el este de la capital. La regidora metropolitana Roxana Rocha subrayó que este sistema permitiría recorrer los 34 kilómetros del trayecto en aproximadamente 25 minutos, frente a las casi dos horas que actualmente demanda el viaje en hora punta.

“Todo se complementa. La movilidad masiva, el transporte integrado y los trenes”, afirmó la funcionaria, al remarcar que el proyecto ferroviario no compite con otras obras viales impulsadas por la comuna, sino que busca articularse con ellas. A casi dos semanas de la primera marcha en vacío, Rocha detalló los últimos avances del proyecto y los plazos estimados para su puesta en funcionamiento.

Estudios técnicos y definición de la tarifa

Actualmente, ProInversión lidera los estudios técnicos necesarios para viabilizar la primera etapa del servicio. Según explicó la regidora, se encuentran en desarrollo el estudio de demanda, el análisis de frecuencias y la definición de la tarifa. “La tarifa debe ser una tarifa social en principio”, precisó, al recordar que la municipalidad ya asumió el componente más costoso del proyecto.

Ese aporte municipal asciende a aproximadamente 800 millones de soles e incluye la adquisición de 90 vagones y 19 locomotoras. En ese contexto, Rocha señaló que cualquier cifra que se difunda sobre el costo final del pasaje —incluidas versiones sobre tarifas diferenciadas— responde a especulaciones y deberá definirse únicamente a partir de los resultados técnicos oficiales.

Primera etapa y proceso de certificación

La regidora estimó que los estudios podrían concluir en un plazo de tres a cuatro meses, lo que abriría la posibilidad de iniciar una primera etapa sin paraderos intermedios, con viajes directos entre Lima y Chosica. En una fase posterior, se incorporarían estaciones como Huaycán y otros puntos del corredor.

En paralelo, la municipalidad ya inició labores de mantenimiento con un primer grupo de material rodante. “Se está iniciando con cinco vagones y una locomotora, hacerle, a ponerle los fluidos, los aceites, pagarles el mantenimiento”, explicó. Este proceso es indispensable para obtener la certificación y el título habilitante que otorga el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), requisito clave para el inicio de operaciones.

Un proyecto redefinido

El tren Lima–Chosica atraviesa actualmente una etapa de redefinición que lo aleja de la propuesta inicial presentada durante la gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad Metropolitana de Lima. La primera marcha en vacío, realizada tras cerca de dos meses de almacenamiento del material rodante, marcó un hito técnico, pero también evidenció que el diseño original del servicio ha sido sustancialmente modificado.

En su planteamiento inicial, el proyecto contemplaba diez estaciones, una extensión hasta el Callao y viajes de apenas 22 minutos, sustentados en una velocidad estimada de hasta 100 kilómetros por hora. Con la incorporación de ProInversión como entidad de asistencia técnica, el plan fue ajustado a criterios más realistas en términos de plazos y alcance. En esa línea, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ha señalado que el inicio del servicio con pasajeros podría darse recién entre el primer y segundo trimestre de 2026.

Uno de los cambios más relevantes es la reducción de estaciones. La propuesta actual considera, en una primera etapa, un recorrido entre Chosica y la estación Monserrate, con una posible parada en Huaycán. Esta decisión responde a la necesidad de evaluar la demanda real durante la marcha blanca antes de definir nuevas estaciones. Asimismo, se descartó la llegada al Callao, debido a que ese trayecto ya es cubierto por la Línea 2 del Metro de Lima.

