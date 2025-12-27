Perú

La lista oficial de productos que contienen eritrosina, ingrediente vinculado al cáncer

La Dirección General de Salud Ambiental publicó la lista de productos con registros sanitario que declararon contener el colorante rojo 3, observado por estar vinculado al cáncer

El colorante rojo 3 se
El colorante rojo 3 se usa para resaltar colores en los productos alimenticios, pero sobre todo en los que están dirigidos a los niños.

Ya se va a cumplir un año desde que la FDA (Food and Drug administration) de Estado Unidos prohibió el uso del colorante rojo 3, conocido como eritrosina, de los alimentos y fármacos en el país: la razón fue que estaría relacionado a la presencia de cáncer en ratas, y por ende se opta por preveer su consumo en humanos.

Con esto, países de Latinoamérica replicaron la alerta y prohibieron también este aditivo. Perú hizo lo suyo dando la alerta, pero a la fecha no ha prohibido la eritrosina, solo ha recomendado a fabricantes que no se use y ha dado un plazo hasta el 15 de enero de 2027 para las empresas de alimentos para que lo reemplacen.

Así también, uno de los pedidos era que la Digesa revelara la lista de productos con registros sanitario que contienen este aditivo, para el conocimiento informado del público consumidor. Infobae Perú pudo acceder a la relación de productos, la cual analizó y comparte en el siguiente y extenso cuadro. Se trata de 356 productos, con marca e información adicional.

Embutidos y carnes lideran la lista

La lista incluye en gran cantidad productos embutidos, como salchicha y chorizos, y también carnes. En total, en esta categoría hay 101 productos que declararon contener eritrosina.

En segundo lugar, se encuentran la categoría dulces en general (según la metodología que uso Infobae Perú para categorizar los productos). Aquí hay esos productos que no entran en otras, pero que incluyen desde wafers hasta grajeas, productos dirigido a niños, y otros que se usan como ingredientes en preparados, como tortas y helados, cuyo consumidor final también suelen ser niños.

La lista por categoría, sistematizada por Infobae Perú, es la siguiente:

  • Embutidos o carnes, 101 productos
  • Dulces en general, 46 productos
  • Caramelos, 45 productos
  • Ingredientes, 45 productos
  • Galletas, 28 productos
  • Cereales, 22 productos
  • Chocolates, 19 productos
  • Tortas o Queques, 15 productos
  • Conservas, 15 productos
  • Chicles, 7 productos
  • Helados, 6 productos
  • Bebidas, 5 productos
  • Panes, 2 productos.
La eritrosina también está presente
La eritrosina también está presente en embutidos de ciertas marcas, como el chorizo.

Lo peligroso de la eritrosina

Como se recuerda, la FDA de Estado Unidos prohibió la eritrosina de los productos alimenticios y medicamentos luego que comprobara que este ingrediente estaba relacionado con la aparición de cáncer en ratas machos.

Si bien no se comprobó la aparición de cáncer en humanos, y más estudios están pendientes, la FDA tiene entre sus medidas prohibir aditivos en tanto se pruebe cáncer en animales o humanos. Por ende, se tomo esta decisión, la cual fue replicada en mayor medida por los países en todo el mundo.

Como se sabe, la eritrosina es conocida como el colorante rojo 3 y se usa para dar un color más vivo a alimentos, de ahí que sea usada en productos para niños, y en tortas a través de grajeas y otros elementos.

El Minsa no ha prohibido
El Minsa no ha prohibido la eritrosina en los alimentos, pero ha solicitado que se dejen de usar dando plazo hasta el 2027. Una empresa ya reveló que dejaría de incluir este aditivo.

El rojo de este aditivo también sirve para los embutidos y realzaría su color. Así, no solo son los niños quienes estarían en más riesgo por la cantidad de productos que se diriguen a ellos y que incluyen este elemento, sino también los adultos consumidores de embutidos como el chorizo y salchicha.

Qué es la eritosina y su relación con el cáncer

El colorante artificial eritrosina, conocido también como Rojo N° 3 o E127, se emplea ampliamente en la industria de alimentos, bebidas, cosméticos y medicamentos. Este aditivo, que ofrece un tono rojo brillante, aparece en productos como glaseados, caramelos, paletas, cerezas al marrasquino, bebidas, cereales y jarabes para la tos.

La inquietud por su seguridad proviene de estudios en ratas de laboratorio, los cuales demostraron que altas dosis de eritrosina pueden inducir cáncer. Por esta razón, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) resolvió prohibir su uso en alimentos y medicamentos orales, otorgando a las empresas un plazo hasta 2027 o 2028 para su sustitución.

En seres humanos, no se ha comprobado que la eritrosina cause cáncer, pero las autoridades sanitarias mantienen una postura preventiva. En Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) emitió una alerta sanitaria e instó a los fabricantes a reemplazar gradualmente este colorante, especialmente en medicamentos, con plazos similares a los de Estados Unidos. Actualmente, su uso no está completamente prohibido en el país, por lo que se recomienda a los consumidores revisar cuidadosamente las etiquetas para identificar la presencia de “Eritrosina” o “Rojo N° 3” y elegir productos alternativos siempre que sea posible.

