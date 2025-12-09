Minsa reitera que esta fórmula infantil no debe ser adquirida en Perú tras la emisión de una alerta sanitaria

Digesa advierte que el producto se ofrece en plataformas virtuales sin aval de las autoridades peruanas - Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), reiteró este martes que la fórmula infantil ‘ByHeart Whole Nutrition’ no debe ser adquirida ni utilizada en el Perú, luego de la alerta sanitaria emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). La advertencia surge a raíz de la comercialización de este producto a través de plataformas digitales, pese a no contar con registro sanitario local, requisito indispensable para su venta formal en el país.

Sin registro sanitario ni permiso de importación en el país

Según precisó Digesa, tras un proceso de verificación, se confirmó que ‘ByHeart Whole Nutrition’ no tiene registro sanitario válido en el Perú, condición fundamental para cualquier fórmula infantil que busque ser importada y comercializada de manera regular. A la fecha, tampoco existen reportes de ingreso ni importación comercial del producto a territorio nacional.

El organismo recalcó que el registro sanitario no solo permite controlar el ingreso legal de productos, sino que vela por la seguridad de los consumidores al garantizar la inspección y cumplimiento de las normas sanitarias locales. En declaraciones oficiales se indicó que, de haber pretendido su ingreso para fines comerciales, la fórmula habría requerido la tramitación de dicho registro, en salvaguarda de la salud pública.

La fórmula infantil ‘ByHeart Whole Nutrition’ no cuenta con registro sanitario y su compra representa un riesgo para la salud pública. - Minsa

Riesgos de adquirir productos por canales virtuales informales

Una de las principales preocupaciones de las autoridades sanitarias es la creciente oferta de productos como fórmulas infantiles en plataformas digitales sin autorización nacional. Este tipo de adquisición impide garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas, dificulta la trazabilidad y complica la verificación de su inocuidad, lo cual podría poner en riesgo la salud, especialmente en el caso de la población más vulnerable.

Ante esta situación, Digesa exhortó a la ciudadanía a no adquirir ni utilizar productos que no cuenten con registro sanitario peruano y a verificar siempre que los alimentos infantiles cumplan con los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria. Esta recomendación busca evitar posibles daños en la salud pública y asegurar la trazabilidad desde su ingreso al país.

Las autoridades sanitarias exhortan a la ciudadanía a solo adquirir fórmulas infantiles debidamente registradas en el país. - Minsa

Procedimiento en caso de haber adquirido el producto

En caso de que algún ciudadano haya adquirido ‘ByHeart Whole Nutrition’, las autoridades sanitarias recomendaron suspender su uso de inmediato y reportarlo a las instancias correspondientes. Las personas pueden comunicarse a través de los correos electrónicos habilitados por Digesa: digesaconsul@minsa.gob.pe y ggalarza@minsa.gob.pe, o dirigirse a la Dirección Regional de Salud (Diresa) o Gerencia Regional de Salud (Geresa) más cercana.

Además, se recordó que el Sistema de Alertas al Consumidor es gestionado por Indecopi, y que Digesa está trabajando en la implementación de la plataforma SIGESNOT. Este sistema, que será lanzado oficialmente en el primer trimestre de 2026, permitirá optimizar la vigilancia sanitaria al categorizar el riesgo de los productos importados y facilitar su trazabilidad desde el ingreso al territorio nacional.

Recomendaciones para la compra segura de fórmulas infantiles

Las autoridades recomiendan a la población adquirir solo productos que estén debidamente registrados y cumplan con todas las directrices sanitarias establecidas. De este modo, se protege la salud pública y se contribuye a prevenir la circulación de artículos cuya seguridad e inocuidad no han sido comprobadas por las autoridades nacionales. La salud de los infantes es una prioridad, por lo cual la vigilancia y el cumplimiento de los mecanismos legales de control resultan fundamentales para prevenir riesgos asociados a productos importados irregularmente.