Chorizos y otros embutidos son los alimentos que más contienen eritrosina, según datos de Digesa

La eritrosina ha sido vinculada al cáncer. Además de golosinas, también está presente en los embutidos como el chorizo y algunas otras carnes. - Crédito Grillcorp

La lista oficial de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) de productos con registro sanitario vigente y que contienen eritrosina no solo ha revelado que las golosinas dirigidas a niños contienen este aditivo (por su capacidad de realzar los colores rojos), sino también que entre los productos más comunes que contienen el colorante rojo 3 son los embutidos.

En base a la sistematización de datos y búsqueda que realizó Infobae Perú, se puede ver que marcas como Otto Kunz, Tottus, Wong, Braedt, San Fernando, Oregon Foods, entre otras, tienen embutidos como chorizos y salchichas que contienen este ingrediente, que realzaría el color rojo de estas ‘carnes’.

Es así que casi un tercio de los 356 productos listado en los registros de la Digesa pertenecen a alimentos de este sector. Son 101 productos de diferentes marcas las que declararon contener eritrosina, las cuales hacia el 15 de enero de 2027 (tienen poco más de un año) deberán reemplazar este aditivo por su relación con el cáncer.

El colorante rojo 3 se usa para resaltar colores en los productos alimenticios, pero sobre todo en los que están dirigidos a los niños. - Crédito Composición Ambrosia/Junyu/iStock

Digesa pidió reemplazar la eritrosina

Como s sabe, tras la alarma en Estados Unidos, país que prohibió la eritrosina en los alimentos y fármacos, la Digesa pidió a las empresas de alimentos en Perú que hacia el 15 de enero de 2027 reemplacen este aditivo de sus productos.

Inicialmente, se conoció que esto incluía a productos como golosinas (caramelos, galletas y dulces en general), que contenían este ingrediente y que están dirigido a niños en su mayoría. Pero ahora, con los nuevos datos que reveló Digesa, se ve que el mayor sector de productos que contienen este son los embutidos.

Así, el 15 de enero de 2027 las empresa alimenticias en Perú tendrán que haber reemplazado este ingrediente de sus productos (no se les ha pedido lo mismo públicamente a las de fármacos); sin embargo, no se han detallado sanciones en las que estas pudieran incurri si no lo hacen.

El Minsa no ha prohibido la eritrosina en los alimentos, pero ha solicitado que se dejen de usar dando plazo hasta el 2027. Una empresa ya reveló que dejaría de incluir este aditivo. - Crédito Adobe

Las categorías de productos con eritrosina

Infobae Perú pudo revisar la lista de la Digesa que revela los productos, con marca y descrición, que contienen eritrosina. Entre estas se encuentras esta categorías, determinadas por una metodología que engloba a los productos similares en un solo grupo:

Embutidos o carnes, 101 productos

Dulces en general, 46 productos

Caramelos, 45 productos

Ingredientes, 45 productos

Galletas, 28 productos

Cereales, 22 productos

Chocolates, 19 productos

Tortas o Queques, 15 productos

Conservas, 15 productos

Chicles, 7 productos

Helados, 6 productos

Bebidas, 5 productos

Panes, 2 productos.

Para buscar todos los productos, Infobae Perú sistematizó la siguiente tabla. Se puede ordenar por tipo de producto o buscar inclusive una marca para saber si declaró tener algún producto con eritrosina.

La relación de la eritrosina con el cáncer

A inicios del 2025, en enero, La FDA de Estado Unidos prohibió la eritrosina en los productos alimenticios y medicamentos luego que comprobara que este ingrediente estaba relacionado con la aparición de cáncer en ratas machos.

Como se sabe, no se ha comprobado que este sí esté vinculado directamente a la aparición de cáncer en humanos. Pero no se ha probado lo contrario. Preventivamente la FDA decidió prohibirlo, en base a que entre sus medidas considera prohibir aditivos en tanto se pruebe cáncer en animales o humanos.

Esta alerta fue replicada en varios países. Pero en Perú no se ha prohibido aún la eritrosina, y más bien el Congreso aún tiene pendiente debatir el dictamen que sí prohibe este ingrediente. Mientras, las empresas de alimentos tienen hasta el 17 de enero de 2027 para reemplazar este aditivo en sus productos.